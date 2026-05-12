ETV Bharat / state

અરવલ્લી: શામળાજી પાસે મેશ્વો ડેમમાં બાઇક ખાબકતાં બે યુવકોના મોત

એક યુવક ઘાયલ અવસ્થામાં બચી ગયો છે. પ્રોટેક્શન દીવાલના અભાવે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

અરવલ્લી: શામળાજી પાસે મેશ્વો ડેમમાં બાઇક ખાબકતાં બે યુવકોના મોત
અરવલ્લી: શામળાજી પાસે મેશ્વો ડેમમાં બાઇક ખાબકતાં બે યુવકોના મોત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 10:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી પાસે મેશ્વો ડેમની પાળ પર નવનિર્મિત રસ્તા પરથી બાઇક નિયંત્રણ બહાર થઈને ડેમમાં પડી જતાં બે યુવકોના ડૂબી જવાથી મોત થયા છે. એક યુવક ઘાયલ અવસ્થામાં બચી ગયો છે. પ્રોટેક્શન દીવાલના અભાવે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ઘટના દેવની મોરીથી શામળાજી તરફ જતા મેશ્વો ડેમની પાળ પર બનેલા નવા રસ્તામાં બની છે. માહિતી મુજબ, ત્રણ યુવકો બાઇક પર સવાર થઈને આ રસ્તે પસાર થઈ રહ્યા હતા. અચાનક બાઇક નિયંત્રણ બહાર થઈ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાંથી સીધું ડેમના પાણીમાં પડી ગયું. બાઇક પર સવાર ત્રણેય યુવકો પાણીમાં ખાબક્યા. તેમાંથી એક યુવક કોઈક રીતે બહાર આવી શક્યો અને ઘાયલ અવસ્થામાં છે, જ્યારે અન્ય બે યુવકો પાણીમાં લાપતા થઈ ગયા હતા. મોડાસા ફાયર સર્વિસની ટીમે તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું અને બંને યુવકોના મૃતદેહોને ડેમમાંથી બહાર કાઢ્યા. સ્થાનિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી છે.

મૃતક યુવકોના નામ:

  1. પુજારા અશ્વિનભાઈ
  2. ડામોર જયેશભાઈ નટુભાઈ

સ્થાનિકોના કહેવા મુજબ, ડેમની પાળ પર નવો રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ સુરક્ષા માટે જરૂરી પ્રોટેક્શન દીવાલ બનાવવામાં આવી નથી. આ બેદરકારીને કારણે જ આ હોનારત સર્જાઈ છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે અથવા વરસાદ પછી આવા રસ્તાઓ અત્યંત જોખમી બની જાય છે.

પોલીસે આ અંગે કેસ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા યુવકોની ઓળખ કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. આ ઘટનાએ સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભારે દુઃખ અને રોષ જન્માવ્યો છે. લોકો કોન્ટ્રાક્ટર અને સંબંધિત વિભાગ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે.

મેશ્વો ડેમ વિસ્તારમાં પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિકોની અવરજવર વધુ હોય છે. તેમ છતાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને પ્રોટેક્શન વોલ જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવે વારંવાર અકસ્માતો થતા રહે છે. વહીવટી તંત્રે તાત્કાલિક આવા જોખમી સ્થળો પર પ્રોટેક્શન વોલ બાંધવા અને ચેતવણી બોર્ડો લગાવવા જોઈએ તેવી માંગ ઉઠી છે.

TAGGED:

TWO YOUTHS DIE
MESHWO DAM NEAR SHAMLAJI
BIKE FALLS INTO MESHWO DAM
ARAVALLI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.