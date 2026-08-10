અરવલ્લી: ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોનના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ, 4 આરોપી ઝડપાયા
અરવલ્લી એલસીબી ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે મોડાસાના માર્કેટ યાર્ડ ગેટ પાસે આવેલી એક મોબાઈલની દુકાનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.
Published : August 10, 2026 at 5:48 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી એલસીબી પોલીસે ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોનના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ચોરી કે સ્નેચિંગ કરાયેલા મોબાઈલ ફોન મોડાસા લાવીને વેચવાનું કૌભાંડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે.
અરવલ્લી એલસીબી ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે મોડાસાના માર્કેટ યાર્ડ ગેટ પાસે આવેલી એક મોબાઈલની દુકાનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન દુકાનમાંથી 40 નંગ ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોન અને એક લેપટોપ મળી આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, પકડાયેલા આરોપીઓની અંગઝડતી લેતાં તેમની પાસેથી વધુ 6 મોબાઈલ મળી આવ્યા હતા. આમ, પોલીસે કુલ 46 મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ચાર્જર અને યુએસબી કેબલ સહિત રૂ. 9.20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ સીઝ કર્યો છે.
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગેંગ માત્ર મોબાઈલ વેચતી જ નહોતી, પરંતુ ચોરીના મોબાઈલના સ્પેરપાર્ટ્સ છૂટા પાડીને અન્ય ફોનમાં પણ વાપરતી હતી. આ સિવાય, ચોરેલા ફોનના આઈએમઈઆઈ નંબર બદલીને તેને અન્ય રાજ્ય તેમજ વિદેશમાં મોકલી આપવાનું આંતરરાજ્ય નેટવર્ક ચાલી રહ્યું હતું. હાલમાં સાયબર પોલીસ સ્ટેશન મોડાસા-અરવલ્લી ખાતે આ અંગે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોન કોના છે અને મૂળ માલિકો સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ હવે કેન્દ્ર સરકારના સીઈઆઈઆર (Central Equipment Identity Register) પોર્ટલ અને સંચાર સાથી એપ્લિકેશનનો સહારો લઈ રહી છે.
પકડાયેલા 4 આરોપીઓ:
- તલ્હા હનીફભાઈ સિંધવા
- મોહમ્મદ શાહરૂખ મોહમ્મદ રફીક ચૌહાણ
- અનસ આરીફભાઈ સુથાર
- નકીબ મોહમ્મદ સલીમ જથેરા
આ રેકેટમાં અન્ય કેટલા લોકો સામેલ છે તે દિશામાં સાયબર પોલીસ અને એલસીબીએ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે.
અરવલ્લી એલસીબી અને એસઓજી દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહી કરી ચોરીના મોબાઈલના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે કુલ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી રૂ. 9 લાખથી વધુની કિંમતના લગભગ 40 મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા છે.
પોલીસ તપાસમાં મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ હુસેન ઉર્ફે તિલ્લી (અમદાવાદ) ચોરી અને ચીલ ઝડપના મોબાઈલ મોડાસા મોકલતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે તલ્હા હનીફભાઈ સિંધવા સહિતના આરોપીઓ સોફ્ટવેરની મદદથી મોબાઈલના આઈએમઈઆઈ નંબર બદલીને તેને અન્ય રાજ્યો તથા વિદેશમાં વેચવાનો પ્રયાસ કરતા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ થયેલી આ કાર્યવાહી બાદ પોલીસે મોબાઈલનો ઉપયોગ અન્ય ગુનાઓમાં થયો છે કે કેમ તે અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.