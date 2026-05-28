અરવલ્લી SPની કડક કાર્યવાહી, બે પોલીસ જવાનોને કર્યા સસ્પેન્ડ; શું છે કારણ?
અરવલ્લી જિલ્લામાં દારૂના ગુનાઓ સામે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા કડક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે.
Published : May 28, 2026 at 9:05 PM IST
મોડાસા: અરવલ્લીના પોલીસ વડાએ કડક કાર્યવાહી કરતા બે પોલીસ જવાનોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં દારૂના ગુનાઓ સામે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા કડક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે. બાયડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઝડપાયેલા વિદેશી દારૂના મોટા જથ્થા મામલે પોલીસ વડાએ બે પોલીસ કર્મચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ ઘટનામાં પોલીસની બેદરકારી સામે આવતા જિલ્લા પોલીસ વડાએ કડક વલણ અપનાવ્યું હતું.
అరవల్లీ పోలీస్ వడాఏ బే పోలీస్ కర్మీనే સસ્પેন્ડ કર્યા
મળતી માહિતી જિલ્લા એલસીબી પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે બાયડ તાલુકાના નારાજીના મુવાડા ગામમાં હાઉસ રેડ કરવામાં આવી હતી. આ રેડ દરમિયાન લાકડા અને ઘાસચારાની આડમાં છુપાવી રાખેલો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી અંદાજિત રૂપિયા 8.26 લાખનો દારુ જપ્ત કર્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલે પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ફરજમાં બેદરકારી સામે આવતા અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ વડાએ કડક વલણ દાખવ્યું હતું. બાયડ પોલીસ સ્ટેશનના બીટ જમાદાર વિષ્ણુભાઇ ચૌધરી તેમજ ડી સ્ટાફમાં ફરજ બજાવતા કનુસિંહ સોલંકીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
જિલ્લા પોલીસ વડાની આ કાર્યવાહી બાદ પોલીસ બેડામાં ચર્ચાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટ મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણીમાં કોઇપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં નહીં આવે. દારૂના ગુનાઓ સામે પોલીસ દ્વારા સતત અભિયાન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે અને આવા કેસમાં સંડોવણી અથવા બેદરકારી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
