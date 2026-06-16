અરવલ્લી: 49 ગુનાઓના આરોપી સિરાજની ધરપકડ, ₹2.18 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
એલસીબીની ટીમે મહીસાગર જિલ્લાના વડાગામ વિસ્તારમાંથી મુખ્ય આરોપી સિરાજને ઝડપી પાડ્યો હતો
Published : June 16, 2026 at 9:13 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસની સ્થાનિક ગુનો શાખા (LCB)ને મોટી સફળતા મળી છે. LCBની ટીમે રાજ્યભરમાં અનેક ચોરીના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા અને કુલ 49 ગુનાઓના ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપી સિરાજને ઝડપી પાડ્યો છે.
તપાસ દરમિયાન અરવલ્લી જિલ્લામાં થયેલી ત્રણ દુકાન ચોરી અને એક વાહન ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવામાં આવ્યો છે. આરોપીએ અરવલ્લી ઉપરાંત મહીસાગર, અમદાવાદ ગ્રામ્ય અને ભાવનગર જિલ્લામાં પણ ચોરીના અનેક ગુનાઓ આચર્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
ધરપકડ અને મુદ્દામાલ
એલસીબીની ટીમે મહીસાગર જિલ્લાના વડાગામ વિસ્તારમાંથી મુખ્ય આરોપી સિરાજને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીએ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા, સાકરિયા અને માલપુર તાલુકાના સોમપુર ગામ સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાં ચોરી કરવાની કબૂલાત આપી છે.
પોલીસે આરોપી પાસેથી કાર, બાઈક અને રોકડ સહિત અંદાજે રૂ. 2.18 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
એસપીનું નિવેદન
અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે અરવલ્લી LCB અને ટેકનિકલ સેલની સંયુક્ત કામગીરી દરમિયાન આંતરરાજ્યીય ઘરફોડ ચોરી કરતી ટોળકીના સક્રિય સભ્ય સિરાજની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીએ અત્યાર સુધીમાં કુલ 8 ચોરીના ગુનાઓની કબૂલાત આપી છે.
ટોળકીનો અન્ય આરોપી સલમાન હાલ જેલમાં છે, જ્યારે આ કેસનો માસ્ટરમાઇન્ડ ગણાતા જીગા હજુ ફરાર છે. તેની શોધખોળ માટે પોલીસની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
આ સફળતાથી અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોરીના ગુનાઓની તપાસને મજબૂત વેગ મળ્યો છે.
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