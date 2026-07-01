અરવલ્લી પોલીસનું ઑપરેશન કારાવાસ સફળ, 25 દિવસમાં 25 વૉન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા
જિલ્લા પોલીસે 4 ટીમો બનાવી વિવિધ ગુનાઓમાં નાસતા ફરતા 25 આરોપીઓ પર સકંજો કસ્યો
Published : July 1, 2026 at 6:30 PM IST
અરવલ્લી: જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવા અરવલ્લી પોલીસે "ઑપરેશન કારાવાસ" અંતર્ગત વિશેષ અભિયાન હાથ ધરી મોટી સફળતા મેળવી છે. જિલ્લા પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. અને પેરોલ-ફર્લો સ્ક્વૉડની સંયુક્ત ટીમે જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં સઘન કાર્યવાહી કરી હતી.
1 જૂનથી 25 જૂન દરમિયાન હાથ ધરાયેલા આ અભિયાન દરમિયાન પેરોલ-ફર્લો જમ્પ કરનાર તેમજ લાંબા સમયથી નાસતા ફરતા કુલ 25 વૉન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી કાયદાના ચુંગાલમાં લેવામાં આવ્યા છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓ સામે ચોરી, લૂંટ, પોક્સો, સાયબર ફ્રોડ સહિતના વિવિધ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે.
પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સિસની મદદથી આરોપીઓના ઠેકાણાં શોધી સફળ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. 'ઑપરેશન કારાવાસ' દ્વારા ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડીને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ગુનાખોરી પર અસરકારક નિયંત્રણ લાવવાનો વધુ એક સફળ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું પોલીસ તંત્રએ જણાવ્યું છે.
અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જૂન મહિનામાં હાથ ધરાયેલા વિશેષ 'ઓપરેશન કારાવાસ' અંતર્ગત 25 દિવસમાં કુલ 25 નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. પી.આઈ., જિલ્લા એલ.સી.બી., એમ.એચ.ઝાલાના જણાવ્યા મુજબ, એ.ડી.જી.પી. (સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ), રેન્જ આઈ.જી.ગાંધીનગર અને જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી., પેરોલ-ફર્લો સ્ક્વૉડ તેમજ મોડાસા અને બાયડ ડિવિઝનની ટીમોએ સંયુક્ત કામગીરી હાથ ધરી હતી. ગુજરાત અને રાજસ્થાનના વિવિધ વિસ્તારોમાં ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરી પ્રોહિબિશન, ચોરી, ઘરફોડ, દુષ્કર્મ, અપહરણ અને મારામારી જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં વોન્ટેડ આરોપીઓને કાયદાના ચુંગાલમાં લેવામાં આવ્યા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
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