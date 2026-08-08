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અરવલ્લી: માલપુરમાં 8 વર્ષની માસૂમ સાથે દુષ્કર્મ, મોડાસામાં 15 વર્ષની સગીરા સાથે છેડતી અને દુષ્કર્મનો પ્રયાસ

2 દિવસના ગાળામાં જિલ્લામાં દુષ્કર્મ અને છેડતીના બે ચોંકાવનારા કિસ્સા સામે આવ્યા. પોલીસે કાર્યવાહી આદરી

2 દિવસના ગાળામાં જિલ્લામાં દુષ્કર્મ અને છેડતીના બે ચોંકાવનારા કિસ્સા સામે આવ્યા. પોલીસે કાર્યવાહી આદરી
2 દિવસના ગાળામાં જિલ્લામાં દુષ્કર્મ અને છેડતીના બે ચોંકાવનારા કિસ્સા સામે આવ્યા. પોલીસે કાર્યવાહી આદરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 6:51 PM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં માત્ર બે દિવસના ગાળામાં બે અલગ-અલગ કેસોમાં અનુક્રમે 8 અને 15 વર્ષની બાળકીઓ સાથે દુષ્કર્મ અને છેડતીની ચોંકાવનારી ઘટનાઓ સામે આવી છે. માલપુર તાલુકાના એક ગામે 8 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને મોડાસા તાલુકાના એક ગામમાં 15 વર્ષની સગીરા સાથે છેડતી અને દુષ્કર્મના પ્રયાસનો મામલો નોંધાયો છે. પોલીસ આ ઘટનાઓના સંજ્ઞાન લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

માલપુર તાલુકામાં 8 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ધોરણ-3માં અભ્યાસ કરતી બાળકીને ગામના ગલ્લા પર બેસતા એક ઇસમે લલચાવી-ફોસલાવી નજીકના જંગલ વિસ્તારમાં લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યાનો આરોપ છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે નાનાભાઈ રમણભાઈ ખાંટ નામના આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપીને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરાવ્યું હતું.

પોલીસનું કહેવું છે કે, આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ પણ દુષ્કર્મનો કેસ નોંધાયો હતો અને તે જામીન પર બહાર હતો. હવે ફરી ગંભીર ગુનામાં આરોપી ઝડપાતા પોલીસે તેના જામીન રદ કરાવવા માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલે પોલીસે પોક્સો એક્ટ સહિત દુષ્કર્મની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

2 દિવસના ગાળામાં જિલ્લામાં દુષ્કર્મ અને છેડતીના બે ચોંકાવનારા કિસ્સા સામે આવ્યા. પોલીસે કાર્યવાહી આદરી (ETV Bharat Gujarat)

મોડાસા: 15 વર્ષીય સગીરા સાથે છેડતી અને દુષ્કર્મના પ્રયાસનો આરોપ, બે સામે ટીંટોઈ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધાયો

અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના એક ગામમાં 15 વર્ષની સગીરા સાથે છેડતી કરી તેના કપડાં કાઢવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાની ટિંટોઈ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ મામલે બે આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા, પોક્સો એક્ટ તથા એટ્રોસિટી એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

સગીરા રેલ્લાવાડા શાળામાં અભ્યાસ કરી પરત ઘરે આવી રહી હતી ત્યારે આરોપી મેહુલ જયંતીભાઈ ડામોરે તેને પકડી તેનું મોઢું દબાવી મગફળીના વાવેતરવાળા ખેતરમાં લઈ ગયો હોવાનો આક્ષેપ છે. ત્યાં સગીરાને નીચે પાડી તેના છાતીના ભાગે હાથ ફેરવી હોઠ પર ચુંબન કર્યું તેમજ કપડાં કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.આ ઉપરાંત, આ અંગે કોઈને જાણ કરશે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે બીજા આરોપી કિરણ શંકરભાઈ ડામોરે સગીરાના પરિવારના બે સગીર સંબંધીઓને પકડી રાખી આરોપી મેહુલને મદદ કરી હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

ફરિયાદ મુજબ, સગીરા રોડ તરફ આવતી દેખાતા બંને બાળકોને છોડી આરોપીઓ મોટરસાયકલ પર ફરાર થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ફરિયાદી પરિવારજનો સાથે આરોપીઓના ઘરે પૂછપરછ કરવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુ આરોપીઓ હાજર ન મળતાં પોલીસ મથકે જઈ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.

પોલીસે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 75, 76, 351(3), 54, પોક્સો એક્ટની કલમ 12, 17 તેમજ એટ્રોસિટી એક્ટની કલમ 3(1)(w)(i), 3(2)(5-અ) હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. ફરિયાદમાં સગીરા અનુસૂચિત જનજાતિની હોવાની જાણકારી આરોપીઓને હોવા છતાં ગુનો કર્યાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

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