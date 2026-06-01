અરવલ્લી: જીવતી મહિલાને મૃત દર્શાવી જમીન હડપવાનો ક્રૌભાંડ, વકીલ સહીત 13 આરોપી સામે નોધાયો ગુનો

આ મામલે એક વકીલ, એક રેવન્યુ તલાટી સહિત કુલ ૧૩ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે બે આરોપીઓની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Published : June 1, 2026 at 7:33 PM IST

અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકામાં જમીન હડપવાના એક ચોંકાવનારા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. ભેમાપુર ગામની એક જીવતી મહિલાને દસ્તાવેજોમાં મૃત દર્શાવીને તેની ૨ હેક્ટરથી વધુ જમીન પોતાના નામે કરાવવાનો આરોપ સામે આવ્યો છે. આ મામલે એક વકીલ, એક રેવન્યુ તલાટી સહિત કુલ ૧૩ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે બે આરોપીઓની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

મેઘરજ તાલુકાના ભેમાપુર ગામમાં જમીન હડપવાના કથિત કૌભાંડમાં ફરિયાદી અખમબેન ડામોરે મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓએ જીવતી મહિલાને દસ્તાવેજોમાં મૃત દર્શાવીને ખોટો મૃત્યુ દાખલો અને ખોટું પેઢીનામું તૈયાર કર્યું હતું. ત્યારબાદ વારસાઈ નોંધ નંબર ૨૯૫૩ પોતાના નામે કરાવીને ૨ હેક્ટરથી વધુ જમીન પર કબજો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

ફરિયાદના આધારે પોલીસે એક વકીલ, એક રેવન્યુ તલાટી સહિત ૧૧ પુરુષ અને ૨ મહિલા એમ કુલ ૧૩ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. રેવન્યુ તલાટી સામે ફરજમાં બેદરકારી અને નિયમોનું પાલન ન કરવાના પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે.

ફરિયાદીએ મામલતદાર કચેરીમાંથી જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવ્યા બાદ સમગ્ર કૌભાંડનો ખુલાસો કરતાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન આરોપી વકીલ ભરત કટારા સહિત બે આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી.

મેઘરજ કોર્ટે બંને આરોપીઓને ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ બંને આરોપીઓને મોડાસા સબ જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે તપાસ દરમિયાન અન્ય આરોપીઓની સંડોવણી તેમજ અન્ય ગુનાઓ પણ બહાર આવી શકે છે. હાલ સમગ્ર મામલે મેઘરજ પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

જમીન પર ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે કબજો જમાવવાના આક્ષેપ સાથે પીડિત પરિવારે ન્યાયની માંગ કરી છે. અરજદાર અખમબેન ડામોરે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જીવિત હોવા છતાં કેટલાક લોકોએ વર્ષ ૨૦૦૧માં તેમના મૃત્યુનો ખોટો દાખલો અને બોગસ પેઢીનામું બનાવી તેમની જમીન પોતાના નામે ચડાવી લીધી હતી.

આ મામલે અખમબેને મામલતદાર કચેરી અને મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપીને યોગ્ય તપાસ અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. પોલીસ તપાસ બાદ ૧૩ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

અરવલ્લી જિલ્લાના ડીવાયએસપીએ જણાવ્યું હતું કે, મેઘરજ તાલુકાના ભેમાપુર ગામમાં જીવતી મહિલાને મૃત જાહેર કરી જમીન હડપવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. ૭૫ વર્ષીય અખમબેન ડામોરની ફરિયાદના આધારે મેઘરજ પોલીસે તત્કાલીન રેવન્યુ તલાટી સહિત કુલ ૧૩ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે.

આરોપીઓએ વર્ષ ૨૦૦૧માં અખમબેનનું ખોટું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને બોગસ પેઢીનામું બનાવી જમીન પોતાના નામે કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસ તપાસ દરમિયાન સરકારી રેકોર્ડમાં પણ ખોટી નોંધ કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મેઘરજ પોલીસે મુખ્ય આરોપી સુરેશભાઈ હીરાભાઈ કટારા અને વકીલ ભરતભાઈ હીરાભાઈ કટારાની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બાકીના આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટે કાર્યવાહી ચાલુ છે.

