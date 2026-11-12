અરવલ્લી: હાથમતી નદીના પટમાં પોલીસકર્મીની સળગેલી કારમાંથી માનવ કંકાલ મળતા ચકચાર
કારના રજીસ્ટ્રેશન નંબરના આધારે આ કાર ભિલોડા તાલુકાના ઝીંઝુડી ગામના રહેવાસી અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અશ્વિન બાબુલાલ તાભીયાડની હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : November 12, 2026 at 2:56 PM IST
ભિલોડા (અરવલ્લી): અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના પાદરા ગામ નજીક હાથમતી નદીના પટમાંથી સળગેલી હાલતમાં આર્ટિગા કાર મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે. કારની અંદરથી સળગેલી હાલતમાં માનવ કંકાલ મળી આવતા પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, કારના રજીસ્ટ્રેશન નંબરના આધારે આ કાર ભિલોડા તાલુકાના ઝીંઝુડી ગામના રહેવાસી અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અશ્વિન બાબુલાલ તાભીયાડની હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગત 8 તારીખે અશ્વિન તાભીયાડ નોકરી પર જવાનું કહી ઘરેથી નીકળ્યા હતા. ત્યારબાદ પાદરા નજીક હાથમતી નદીના પટમાંથી તેમની કાર સળગેલી હાલતમાં મળી આવી હતી.
કારમાંથી માનવ કંકાલ મળી આવતા તે અશ્વિન તાભીયાડનું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, કંકાલની ઓળખ માટે ભિલોડા પોલીસે ફોરેન્સિક તપાસ અર્થે જરૂરી નમૂનાઓ અને વિશેરા લીધા છે.
આ મામલે મૃતકના પિતા બાબુલાલ તાભીયાડની ફરિયાદના આધારે ભિલોડા પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. ઘટનાની હકીકત અને માનવ કંકાલની ઓળખ ફોરેન્સિક તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
ઘટના અંગે અરવલ્લી જિલ્લાના DySP જે.ડી વાઘેલાએ જણાવ્યું કે, ભિલોડા તાલુકાના પાદરા ગામ નજીક હાથમતી નદીના કોઝવે પાસેથી એક સળગેલી હાલતમાં અર્ટિગા કાર મળી આવી હતી. જેમાંથી એક બળી ગયેલો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. કારના રજિસ્ટ્રેશનના આધારે બાબુભાઈ તાબિયારનો સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમના દીકરા અશ્વિનભાઈની કાર હોવાની જણાવ્યું હતું. જે ચીટોડા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ કર્મચારી હતા અને સળગી ગયેલી લાશ તેમના દીકરાની હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી છે. તેમની ફરિયાદના આધારે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી કાર અને મૃતદેહની FSL તપાસ કરાવી છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલાયો છે. હાલ આગળ તપાસની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
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