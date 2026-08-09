અરવલ્લીમાં હિટ એન્ડ રનની ઘટના: અજાણ્યા વાહનની ટક્કરે એક્ટિવા 30 ફૂડ ઊંડા ખાડામાં ખાબકી, 1નું મોત
અજાણ્યા વાહનની ટક્કર બાદ એક્ટિવા રસ્તા પરથી આશરે 30 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ખાબકી હતી. અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું.
Published : August 9, 2026 at 5:19 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના સાકરિયા ગામ નજીક હિટ એન્ડ રનની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. અજાણ્યા વાહને ત્રિવ્હીલર એક્ટિવાને ટક્કર મારી ફરાર થઈ જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. અજાણ્યા વાહનની ટક્કર બાદ એક્ટિવા રસ્તા પરથી આશરે 30 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ખાબકી હતી. અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે એક વ્યક્તિને ગંભીર ઈજાઓ થતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, બાબુ ખાંટ અને ઉમેશ તરાર ત્રિવ્હીલર એક્ટિવા લઈને સાકરિયા તરફથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહેલા અજાણ્યા વાહને તેમની એક્ટિવાને અચાનક જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર બાદ એક્ટિવા ચાલકે કાબૂ ગુમાવતા વાહન રસ્તાની સાઈડમાં આવેલા આશરે 30 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ખાબક્યું હતું.
અકસ્મતમાં એક્ટિવા પર પાછળ બેઠેલા ઉમેશ તરારને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. જ્યારે એક્ટિવા ચલાવી રહેલા બાબુ ખાંટને પણ ઈજાઓ થતાં તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ અકસ્માત સર્જાયા બાદ ટક્કર મારનાર અજાણ્યા વાહનનો ચાલક ઘટના સ્થળેથી વાહન સાથે ફરાર થઈ ગયો હતો. અકસ્મતની જાણ થતાં આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને ખાડામાં પડેલા બંને લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે મૃતકના મૃતદેહને કાયદેસરની કાર્યવાહી અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો હતો. સાથે જ અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા બાબુ ખાંટને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
હાલ પોલીસે સમગ્ર મામલે અકસ્માતની તપાસ શરૂ કરી છે. અજાણ્યા વાહન અને તેના ચાલકની ઓળખ મેળવવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આસપાસના વિસ્તારના સીસીટીવી કેમેરા તેમજ અન્ય પુરાવાના આધારે ફરાર વાહનચાલક સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. સાકરિયા નજીક બનેલી આ હિટ એન્ડ રનની ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં પણ ચકચાર મચી છે. પોલીસે ફરાર વાહનચાલકને ઝડપી પાડવા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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