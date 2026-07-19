અરવલ્લી: મેઘરજમાં વન્ય પશુઓના આતંકથી ખેડૂતો પાયમાલ, બે-બે વખત કરેલું વાવેતર નિષ્ફળ
અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના રામગઢી પંથકમાં જંગલી ભૂંડ અને રોઝના ટોળાં ખેતરોમાં ઘૂસી મકાઈ અને મગફળીનો પાક બરબાદ કરી રહ્યા છે જેથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં છે.
Published : July 19, 2026 at 1:49 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના રામગઢી પંથકમાં વન્ય પશુઓના વધતા આતંકથી સ્થાનિક ખેડૂતોની હાલત અત્યંત કફોડી બની ગઈ છે. ખેતરોમાં ઘૂસી જતાં જંગલી ભૂંડ અને રોજડાના (નીલગાય) ટોળાં ખેડૂતો દ્વારા મોંઘા ભાવના બિયારણ અને ખાતરનો ઉપયોગ કરીને બે-બે વખત કરવામાં આવેલું મકાઈ તેમજ મગફળીનું વાવેતર સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી રહ્યા છે. મોંઘી ખેતી પાછળનો તમામ ખર્ચ માથે પડતાં પીડિત ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ આર્થિક નુકસાની સામે હારી ગયેલા ખેડૂતો હવે સરકાર અને વન વિભાગ પાસે તાત્કાલિક ધોરણે પાક નુકસાનીનું યોગ્ય વળતર ચૂકવવા તેમજ આ ત્રાસમાંથી કાયમી મુક્તિ અપાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
મેઘરજ તાલુકાના રામગઢી પંથકમાં જંગલી ભૂંડ અને રોજડાના આતંકના લીધે ખેડૂતોના મોંઘા ભાવના બિયારણ, ખાતર અને ખેતી પાછળનો તમામ ખર્ચ નિષ્ફળ ગયો છે. હજારો રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન વેઠ્યા બાદ, ખેડૂતોએ જણાવ્યું છે કે વન્ય પશુઓના આ હુમલાઓથી હવે ખેતી કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. ખેડૂતોની સરકાર અને વન વિભાગ સમક્ષ ઉગ્ર માંગ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે નુકસાનીનો સર્વે કરી યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે. આ સાથે જ ખેતરોની સુરક્ષા માટે તાર ફેન્સિંગ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવે અને વન્ય પ્રાણીઓના ત્રાસનો કોઈ કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવે, અન્યથા ભવિષ્યમાં ખેતી કરવી સદંતર અશક્ય બની જશે.
રામગઢી ગામના પીડિત ખેડૂત વાળંદ રેવાભાઈએ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું કે વન્ય પ્રાણીઓના કારણે તેમને અસહ્ય નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. તેમણે કરેલું પ્રથમ મકાઈનું વાવેતર રોજડાના ટોળાએ વેરવિખેર કરી નાખ્યું હતું, જ્યારે બીજી વખત વાવેલી મગફળી જંગલી ભૂંડોએ જમીનમાંથી ખોદીને નષ્ટ કરી દીધી છે. બે-બે વખત ભારે ખર્ચ કરી વાવેતર નિષ્ફળ જવાના કારણે હવે તેમની પાસે ત્રીજી વખત વાવણી કરવા માટે પણ આર્થિક સગવડ બચી નથી. તેઓ પણ સરકાર પાસે તાર ફેન્સિંગ સહાય અને કાયમી ઉકેલની આશા રાખી રહ્યા છે.
અન્ય એક ખેડૂત ભરતભાઈ સોમાભાઈ ડામોરે પણ આ જ પીડા રજૂ કરતા જણાવ્યું કે મોંઘા બિયારણ અને ખાતરથી તૈયાર કરેલા મકાઈ તેમજ મગફળીના પાકને વન્ય પશુઓ સદંતર બરબાદ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતો રાત્રે ઉજાગરા કરી ખેતરોની રખેવાળી કરે છે, છતાં વન્ય પ્રાણીઓના અવિરત હુમલાઓ સામે પાક બચાવી શકતા નથી. તેમણે પણ સરકાર સમક્ષ તાકીદે નુકસાનનું વળતર ચૂકવવા, ખેતરોની ફરતે વાયર ફેન્સિંગ માટે સહાય આપવા અને આ મુશ્કેલીનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે જોરદાર માંગ કરી છે.
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