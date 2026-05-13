અરવલ્લી: મેઘરજમાં વીજ ફોલ્ટના કારણે 50 જેટલા મકાનોમાં ટીવી, ફ્રીજ, એસી સહીત ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો બળી ગયા
રામનગર સોસાયટી વિસ્તારમાં વીજ ફોલ્ટના કારણે મોટી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રિક સાધનો બળી જવાની ઘટના સામે આવતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષનો માહોલ સર્જાયો છે.
Published : May 13, 2026 at 10:08 PM IST
અરવલ્લી: મેઘરજ તાલુકાની રામનગર સોસાયટી વિસ્તારમાં વીજ ફોલ્ટના કારણે મોટી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રિક સાધનો બળી જવાની ઘટના સામે આવતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષનો માહોલ સર્જાયો છે. મળતી માહિતી મુજબ સોસાયટીના અંદાજિત 50 જેટલા મકાનોમાં અચાનક વીજ ફોલ્ટ સર્જાતા ટીવી, ફ્રીજ, એસી, કૂલર, પંખા સહિતના ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. સ્થાનિકોના આક્ષેપ મુજબ આ ઘટનામાં લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર અચાનક વીજ પ્રવાહમાં ખામી સર્જાતા ઘરોમાં લગાવેલા અનેક ઇલેક્ટ્રિક સાધનોમાંથી ધુમાડા નીકળ્યા હતા અને કેટલીક જગ્યાએ ઉપકરણો બળી ગયા હતા. ઘટનાના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ પણ સર્જાયો હતો. ખાસ કરીને ગરમીના સમયમાં ફ્રીજ અને એસી જેવા ઉપકરણો બળી જતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ઘટનાની જાણ થતા અસરગ્રસ્ત મકાન માલિકો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતા અને યુજીવીસીએલ સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે એકાએક વોલ્ટેજ વધતા અને ટ્રાન્સફોર્મરમાં યોગ્ય સમારકામ ન થતા આવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. યોગ્ય કામગીરી ન થતા આખરે લોકોને આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો હોવાનું પણ સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું.
ઘટનાને પગલે અસરગ્રસ્ત લોકોએ યુજીવીસીએલ કચેરી ખાતે પહોંચી લેખિત રજૂઆત કરી હતી અને નુકસાન પામેલા ઇલેક્ટ્રિક સાધનોનું વળતર ચૂકવવાની માંગ ઉઠાવી હતી. સ્થાનિકોએ માંગ કરી હતી કે સમગ્ર મામલે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેમજ ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ફરી ન બને તે માટે વીજ વ્યવસ્થામાં તાત્કાલિક સુધારા કરવામાં આવે.
સમગ્ર મામલે યુજીવીસીએલના કર્મચારીનો સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે અને યોગ્ય તપાસ બાદ જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઘટનાને લઈને રામનગર સોસાયટી વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે અને અસરગ્રસ્ત પરિવારો વહેલી તકે ન્યાય અને વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે.