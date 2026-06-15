મોડાસા પહાડપુર સેવા સહકારી મંડળીમાં ગેરરીતિના આક્ષેપો વચ્ચે ખેડૂતોનો હોબાળો, ચેરમેનનો આક્ષેપોને ફગાવતો ખુલાસો
મોડાસાના પહાડપુર ગામમાં સેવા સહકારી મંડળીને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ, લાખો રૂપિયાની ઉચાપતના આક્ષેપો સાથે ખેડૂતો રસ્તા પર.
Published : June 15, 2026 at 8:54 PM IST
અરવલ્લી : મોડાસા તાલુકાના પહાડપુર ગામમાં સેવા સહકારી મંડળીને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. ખેડૂતોના નામે ખોટી રીતે ધિરાણ મેળવી લાખો રૂપિયાની નાણાંકીય ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી યોજી મંડળીના સત્તાધીશો સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
મોડાસા તાલુકાની પહાડપુર સેવા સહકારી મંડળીમાં લાખો રૂપિયાની ઉચાપતના આક્ષેપો વચ્ચે વિવાદે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ગામના ખેડૂતો દ્વારા મંડળીના ચેરમેન ભરતભાઈ પટેલ અને સેક્રેટરી પદમસિંહ રહેવર સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
ખેડૂતોના શું છે આક્ષેપો?
ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે તેમની જાણ બહાર અને સંમતિ વિના અલગ અલગ ખેડૂતોના નામે ખોટી રીતે ધિરાણ મેળવી અંદાજે 20 લાખ રૂપિયાથી વધુની નાણાંકીય ગેરરીતિ આચરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, ચાલુ કમિટીની જાણ બહાર ખોટી કમિટીની રચના કરી નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો પણ ખેડૂતો દાવો કરી રહ્યા છે.
આક્ષેપોથી રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતા અને ગામમાં સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ રેલી યોજી હતી. ત્યારબાદ પહાડપુર સેવા સહકારી મંડળી ખાતે પહોંચી મંડળીના શટર બંધ કરી અનોખી રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ખેડૂતોએ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગણી કરતા મોડાસા ટાઉન પોલીસ મથક તેમજ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર કચેરી ખાતે લેખિત અરજી આપી જવાબદારો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે.
સભાસદોના ગંભીર આક્ષેપો
મોડાસાના પહાડપુર ગ્રુપ સેવા સહકારી મંડળીના સભાસદ સુનિલભાઈ પ્રફુલચંદ્ર પટેલે મંડળીના વર્તમાન હોદ્દેદારો સામે ગેરરીતિ અને સત્તાના દુરુપયોગના આક્ષેપો કર્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, સભાસદોને જાણ કર્યા વિના નવી કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે, જે સહકારી કાયદાની વિરુદ્ધ છે.
સુનિલભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે મંડળીમાં અગાઉ થયેલી કથિત ગેરરીતિઓ અને કૌભાંડોની સત્યતા બહાર લાવવા માટે સેવા મંડળી અને દૂધ મંડળીના CCTV ફૂટેજ તથા DVRની તપાસ કરવી જરૂરી છે. તેમણે જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર, કલેક્ટર અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા નિષ્પક્ષ તપાસ કરી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
2023-2024માં ખાતામાંથી લાખો રૂપિયા ઉપાડાયાનો આક્ષેપ
પહાડપુર સેવા મંડળીના સભાસદ મકવાણા અમરસિંહ વિઠ્ઠલભાઈએ મંડળીના સંચાલકો સામે ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિના આક્ષેપો કર્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ વર્ષ 2023 અને 2024 દરમિયાન તેમના ખાતામાંથી લાખો રૂપિયા બારોબાર ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત અન્ય કેટલાક ખેડૂતોના ખાતાઓમાંથી પણ નાણાં ઉપાડાયા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
મકવાણા અમરસિંહ વિઠ્ઠલભાઈએ જણાવ્યું કે સમગ્ર મામલે જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર, કલેક્ટર અને પોલીસ તંત્ર સહિત વિવિધ કચેરીઓમાં લેખિત રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. તેમણે ભોગ બનનાર ખેડૂતોને ન્યાય મળે અને સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરીને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.
80 લાખ રૂપિયાના ખાતરના વેચાણનો પણ આક્ષેપ
પહાડપુર સેવા મંડળીના સભાસદ નથુભાઈએ મંડળીમાં વર્ષ 2022 દરમિયાન આશરે 80 લાખ રૂપિયાનું ખાતર ગેરરીતે વેચી દેવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ મામલે અગાઉ કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન સ્ટોક પત્રક અને અન્ય દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નથુભાઈએ વધુમાં સરકારના ભાવ તફાવતવાળા ખાતરના વેચાણમાં પણ ગેરરીતિ થઈ હોવાનો આક્ષેપ કરી સમગ્ર મામલે ઉચ્ચ સ્તરની અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે.
ચેરમેન ભરત પટેલનો ખુલાસો
જો કે આ બાબતે પહાડપુર સેવા મંડળીના ચેરમેન ભરત પટેલને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ડીએમઆરમાં સભાસદની સહી થાય પછી જ ધિરાણ ઉપડે છે અને ચેરમેન કે સેક્રેટરીને કોઈપણ સભાસદનું ધિરાણ ઉપાડવાની કોઈ સત્તા નથી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજકીય રીતે કાદવ ઉછાડવા માટે ખોટા ખોટા આક્ષેપો કર્યા છે. પહાડપુર સેવા મંડળીની કમિટી રચવા માટે કાયદેસરનું જાહેરનામું બહાર પાડીને કમિટીની રચના કરી છે. આમ પહાડપુર સેવા મંડળીમાં ખેડૂત સભાસદોએ કરેલ આક્ષેપો સામે સેવા મંડળીના ચેરમેન ભરત પટેલે આ નિવેદન આપ્યું હતું.
હાલ આ સમગ્ર મામલો વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જો ખેડૂતોના આક્ષેપો સાચા સાબિત થાય તો સહકારી ક્ષેત્રમાં વિશ્વાસને મોટો ફટકો પડી શકે છે. હવે તપાસ એજન્સીઓ આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે અને ખેડૂતોને ન્યાય ક્યારે મળે છે તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.
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