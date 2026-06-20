અરવલ્લી: ગલીસેમરોમાં ગેરકાયદે ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું, એક આરોપીની ધરપકડ
સ્થળ પર હાજર એફ.એસ.એલ. અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રાથમિક પરીક્ષણમાં આ છોડ વનસ્પતિજન્ય ગાંજો હોવાનું પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.
Published : June 20, 2026 at 9:35 AM IST
અરવલ્લી : જિલ્લામાં ગેરકાયદે માદક પદાર્થોના વેચાણ, સંગ્રહ અને વાવેતર સામે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા વિશેષ અભિયાન હેઠળ શામળાજી પોલીસ અને એસ.ઓ.જી. ટીમને વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. શામળાજી તાલુકાના ગલીસેમરો ગામની સીમમાંથી ગેરકાયદે રીતે ઉગાડવામાં આવેલા ગાંજાના 54 છોડ કબજે કરી અંદાજિત રૂ. 15,97,500 કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન અને સૂચના મુજબ ગેરકાયદે નાર્કોટિક્સ પ્રવૃત્તિઓ પર કડક નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તે અંતર્ગત એસ.ઓ.જી. પી.આઈ. પી.બી. ચૌધરી તથા પો.સ.ઈ. એ.એચ. રાઠોડના નેતૃત્વ હેઠળ કાર્યરત એસ.ઓ.જી. સ્ટાફને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે ગલીસેમરો ગામની સીમ વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા ગેરકાયદે રીતે ગાંજાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.
બાતમીના આધારે એસ.ઓ.જી. સ્ટાફે સરકારી પંચો, એફ.એસ.એલ. અધિકારીઓ તથા વીડિયોગ્રાફર સાથે સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ગલીસેમરો ગામની સીમમાં આવેલા સ્થળે દરોડો પાડતાં આરોપીના કબજા અને ભોગવટાવાળી જગ્યામાંથી કુલ 54 ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા. સ્થળ પર હાજર એફ.એસ.એલ. અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રાથમિક પરીક્ષણમાં આ છોડ વનસ્પતિજન્ય ગાંજો હોવાનું પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપી દ્વારા પોતાના કબજાની જગ્યામાં ગેરકાયદે રીતે લીલાશ પડતા પાંદડા, દાંડી અને માદકવાસ ધરાવતા ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા ગાંજાના છોડનું કુલ વજન 31.950 કિલોગ્રામ નોંધાયું છે, જેની અંદાજિત બજાર કિંમત રૂ. 15,97,500 થાય છે.
આ મામલે પોલીસે ગલીસેમરો ગામના રહેવાસી અને ખેતી વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા રામાભાઈ કુરાભાઈ ઓજાતની ધરપકડ કરી છે. આરોપી વિરુદ્ધ શામળાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોફિક સબસ્ટન્સિસ (NDPS) એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
"અરવલ્લી જિલ્લામાં ડ્રગ્સ અને નાર્કોટિક્સ વિરુદ્ધ ચાલી રહેલી ઝુંબેશ અંતર્ગત એસઓજી ટીમે શામળાજી પોલીસ મથક વિસ્તારના ગલીસિમરો ગામે દરોડો પાડી રૂ. 15.97 લાખની કિંમતના 31.950 કિલોગ્રામ વજનના ગાંજાના છોડ કબજે કર્યા છે.આ કાર્યવાહી દરમિયાન 80 વર્ષીય રામાભાઈ ઓજાતની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીએ પોતાના ઉપયોગ માટે ગાંજાનું વાવેતર કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, ગાંજાનું બિયારણ ક્યાંથી મેળવ્યું અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે." - મનોહરસિંહ જાડેજા, એસપી અરવલ્લી
પોલીસ દ્વારા આરોપી પાસેથી મળેલા ગાંજાના છોડ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ગાંજાનું વાવેતર કેટલા સમયથી કરવામાં આવતું હતું, તેની પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ સંકળાયેલા છે કે કેમ તેમજ માદક પદાર્થોના વેચાણનું કોઈ નેટવર્ક કાર્યરત હતું કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા નશીલા પદાર્થો સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવામાં આવી છે અને જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થોના ઉત્પાદન, વેચાણ અને હેરફેરમાં સંડોવાયેલા તત્વો સામે આવી જ કડક કાર્યવાહી આગામી સમયમાં પણ ચાલુ રહેશે તેમ પોલીસ તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે.
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