અરવલ્લી: માલપુર બાદ મેઘરજમાં પણ ટ્રેક્ટર ભાડા કરાર કૌભાંડ, 22 ખેડૂતો સાથે 89.25 લાખની છેતરપિંડી
22 ખેડૂતોએ મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત અરજી આપી ટ્રેક્ટરો પરત અપાવવા અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
Published : July 13, 2026 at 5:53 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લામાં ટ્રેક્ટર ભાડા કરારના બહાને ખેડૂતો સાથે થતી છેતરપિંડીનો વધુ એક મોટો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. માલપુર બાદ હવે મેઘરજ તાલુકાના 22 ખેડૂતો સાથે કુલ રૂ.89.25 લાખની છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદના આધારે મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓએ ખેડૂતો પાસેથી ભાડા કરારના બહાને 22 ટ્રેક્ટર અને 4 ટ્રેલર ભાડે લીધા હતા. કરાર મુજબ નિયમિત ભાડું ચૂકવવાની અને કરાર પૂર્ણ થતાં વાહનો પરત આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. પરંતુ આરોપીઓએ ન તો ભાડું ચૂકવ્યું અને ન તો ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી પરત આપી, જેથી ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
આ મામલે વિજયભાઈ પરમાર, સુનીલભાઈ પરમાર અને પ્રવિણભાઈ મસાર સામે છેતરપિંડી સહિતની કલમો હેઠળ મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પીડિત ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, ટ્રેક્ટર ગુમાવ્યા બાદ પણ તેઓ બેંકની લોનના હપ્તા ભરવા મજબૂર બન્યા છે, જેના કારણે તેમની આર્થિક સ્થિતિ વધુ કફોડી બની છે.
મેઘરજ તાલુકાના વાગોરા ગામના ખેડૂત રામાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મસારએ ભાડા કરારના બહાને તેમનું ટ્રેક્ટર લઈ પરત ન આપતા છેતરપિંડી થઈ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ ગામના ભરતભાઈ અને ભીખાભાઈ મારફતે રામગઢના પ્રવીણ મારવાડીના હસ્તે તથા બાયડના પ્રાંતવેલના વિજયભાઈ રાધાભાઈ માટે ટ્રેક્ટર ભાડે આપવાનો કરાર થયો હતો. શરૂઆતમાં ભાડું આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં ભાડું ચૂકવાયું નહીં અને ટ્રેક્ટર પણ પરત આપવામાં આવ્યું નથી. પીડિત ખેડૂત સહિત કુલ 22 ખેડૂતોએ મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત અરજી આપી ટ્રેક્ટરો પરત અપાવવા અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
મેઘરજ તાલુકાના ડચકા ગામના રહેવાસી રોમીબેન નાથાભાઈએ ટ્રેક્ટર ભાડે આપવાના બહાને છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદ મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે. રોમીબેનના જણાવ્યા મુજબ, વાગોરા ગામના દિલીપભાઈ સોમાભાઈએ ત્રણ મહિનાના ભાડા કરારના બહાને તેમનું ટ્રેક્ટર લઈ ગયા હતા. જોકે કરાર પૂર્ણ થવા છતાં ન તો ભાડું ચૂકવાયું છે અને ન તો ટ્રેક્ટર પરત આપવામાં આવ્યું છે.
રોમીબેને જણાવ્યું હતું કે, ટ્રેક્ટર લોન પર લીધેલું હોવાથી હપ્તા ભરવાની તેમજ ચોમાસાની ખેતી કરવાની મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. તેમણે પોલીસ તંત્રને વહેલી તકે યોગ્ય કાર્યવાહી કરીને ટ્રેક્ટર પરત અપાવવાની માંગ કરી છે. મેઘરજ અને માલપુર પંથકમાં ખેડૂતો પાસેથી ભાડા કરારના બહાને ટ્રેક્ટર મેળવી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરનાર ટોળકી સામે પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, વિજય રાધાભાઈ પરમાર (પ્રાંતવેલ) પાસે 8 ટ્રેક્ટર, સુનીલ કાંતિભાઈ પરમાર પાસે 2 ટ્રેક્ટર અને ટ્રોલી તથા પ્રવીણ કનકાભાઈ પરમાર (વાવડી, તા. માલપુર) પાસે 12 ટ્રેક્ટર અને ટ્રોલી ભાડે આપવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં ભાડું ચૂકવ્યા બાદ આરોપીઓએ ટ્રેક્ટર પરત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ કુલ 22 ટ્રેક્ટર અને 4 ટ્રોલી મળી અંદાજે રૂ. 89 લાખની છેતરપિંડી થઈ છે. જ્યારે માલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા સમાન ગુનાને સાથે ગણતા કુલ છેતરપિંડીનો આંકડો આશરે રૂ. 1.89 કરોડ સુધી પહોંચ્યો હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. હાલ પોલીસ દ્વારા ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને સમગ્ર કૌભાંડ અંગે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ માલપુર તાલુકામાં પણ ટ્રેક્ટર ભાડા કરારના નામે છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધાયો હતો. મેઘરજની નવી ફરિયાદ બાદ અરવલ્લી જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 38 ટ્રેક્ટર અને 4 ટ્રેલર મળીને અંદાજે રૂ.1.89 કરોડની છેતરપિંડી સામે આવી છે.મેઘરજ પોલીસે ગુનો નોંધી સમગ્ર કૌભાંડ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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