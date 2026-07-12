અરવલ્લી: માલપુરમાં ટ્રેક્ટર ભાડા કરાર કૌભાંડ, 16 ખેડૂતો સાથે લાખોની છેતરપિંડીનો આક્ષેપ
ટ્રેક્ટરો પરત ન મળતાં ચાર વ્યક્તિઓ સામે માલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : July 12, 2026 at 8:17 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લામાં ખેડૂતો સાથે કથિત ટ્રેક્ટર ભાડા કરાર કૌભાંડનો મોટો મામલો સામે આવ્યો છે. માલપુર તાલુકાના 16 જેટલા ખેડૂતોએ સોલાર પ્લાન્ટમાં કામના બહાને પોતાના ટ્રેક્ટરો ભાડે આપ્યા હતા. કરાર પૂર્ણ થયા બાદ ટ્રેક્ટરો પરત ન મળતાં ચાર વ્યક્તિઓ સામે માલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
માલપુર તાલુકાના 16 ખેડૂતો સોલાર પ્લાન્ટમાં કામ માટે ટ્રેક્ટરો ભાડે આપવાના બહાને છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હોવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. ટ્રેક્ટરો પરત ન મળતાં તમામ ખેડૂતો માલપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને ચાર આરોપીઓ સામે નામજોગ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓ વિવિધ ગામોમાં જઈ ખેડૂતો સાથે ત્રણ મહિનાના ભાડા કરાર કરતા હતા. શરૂઆતમાં એક કે બે મહિનાનું એડવાન્સ ભાડું, દર મહિને અંદાજે રુ. 17 હજાર જેટલું ચૂકવી ખેડૂતોનો વિશ્વાસ જીતવામાં આવતો હતો. ત્યારબાદ કરાર પૂર્ણ થાય ત્યારે ટ્રેક્ટર પરત આપવા બદલે ફરી નવો કરાર કરવાની વાત કરવામાં આવતી હતી. પરંતુ સમય પૂરો થયા બાદ ટ્રેક્ટરો પરત ન મળતાં સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો.
ફરિયાદી ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, બાયડ તાલુકાના પ્રાંતવેલ ગામના વિજયભાઈ રાધાભાઈ અને સુનિલભાઈ કાળાભાઈ પરમાર આ સમગ્ર કથિત કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર છે. જ્યારે કનુભાઈ જશુભાઈ પાંડોર ખેડૂતોના ઘરે જઈ ડ્રાઈવર તરીકે ટ્રેક્ટરો લઈ જતો હતો. માલપુર તાલુકાના 14 ખેડૂતોને માલપુર બોલાવી ભાડા કરાર કરાવવામાં આવ્યા હતા. કરાર પૂર્ણ થયા બાદ આરોપીઓનો સંપર્ક ન થતાં ખેડૂતો તેમના ઘરે પહોંચ્યા, પરંતુ ત્યાં ટ્રેક્ટરો પણ મળ્યા નહીં અને આરોપીઓ પણ ગેરહાજર હોવાનું જાણવા મળ્યું.
અંતે ખેડૂતોને પોલીસનો સહારો લેવો પડ્યો.આ મામલે બાયડના પ્રાંતવેલ ગામના વિજયભાઈ રાધાભાઈ, સુનિલભાઈ કાળાભાઈ પરમાર, માલપુરના પ્રવીણ કનકાભાઈ મસાર અને ગોવિંદપુરના કનુભાઈ જશુભાઈ પાંડોર સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. માલપુર પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
ફરિયાદી ખેડૂતોનો વધુ એક ગંભીર આક્ષેપ છે કે આરોપીઓ પોતાના ઘરે દસ જેટલા ટ્રેક્ટરો એકત્ર કર્યા બાદ રાત્રિના સમયે કન્ટેનરમાં ભરી અન્ય સ્થળે ખસેડી દેતા હતા. ખેડૂતોને શંકા છે કે તેમના ટ્રેક્ટરો માંગરોળ, જૂનાગઢ, બગોદરા, જામનગર, હરિયાણા તેમજ મહીસાગર જિલ્લાના વિરપુર વિસ્તારમાં હોઈ શકે છે. જોકે, આ દાવાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી અને સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુર તાલુકામાં ભાડા કરારના બહાને ખેડૂતોના ટ્રેક્ટરો પડાવી લઈને છેતરપિંડી આચરતી ટોળકી સક્રિય હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. મેવડા ગામના ખેડૂત મારીવાડ લક્ષ્મણભાઈ સાયબાભાઈએ માલપુર પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરી ન્યાયની માંગ કરી છે.ખેડૂતના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ ત્રણ મહિનાના ભાડા કરારના આધારે ટ્રેક્ટર લઈ ચોમાસા પહેલાં પરત આપવાની ખાતરી આપી હતી. જોકે ખેતીની સીઝન શરૂ થઈ હોવા છતાં ટ્રેક્ટર પરત આપ્યું નથી અને આરોપીઓ ફોન બંધ કરીને ફરાર થઈ ગયા છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, માલપુર પંથકના આશરે 15થી 17 ખેડૂતો આ જ પ્રકારની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભોગ બનનાર ખેડૂતોએ પોલીસ તંત્ર પાસે કડક કાર્યવાહી કરીને ટ્રેક્ટરો પરત અપાવવાની માંગ કરી છે.
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