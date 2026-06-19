અરવલ્લી: ભુ-માફિયાઓ સામે કિસાન સભા સહિત ખેડૂતોએ કલેકટરને આવેદનપત્ર આપ્યું, આંદોલનની આપી ચીમકી
સમગ્ર મામલે તટસ્થ અને ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ કરી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે.
Published : June 19, 2026 at 8:54 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લા કિસાન સભા દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભૂ-માફિયાઓ, બિલ્ડરો અને કેટલાક ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની મિલીભગતથી ગરીબ ખેડૂતોની જમીનો ખોટા દસ્તાવેજો, સોગંદનામા અને બાનાખતના આધારે પડાવી લેવામાં આવી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
કિસાન સભાના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા દસ વર્ષમાં અનેક ખેડુતો જમીન વિહોણા બન્યા છે અને તેમને ન્યાય મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રજીસ્ટ્રાર અને મામલતદાર કચેરીઓમાં પૂરતી ચકાસણી વિના દસ્તાવેજો મંજૂર થતા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો છે.
આવેદનપત્રમાં ધનસુરા તાલુકાના શિણોલ ગામના સર્વે નં. 850 અને 847 સંબંધિત જમીન વ્યવહારોમાં ગેરરીતિ, ખોટી સંમતિ, શંકાસ્પદ ફેરફાર નોંધો અને બેંકના બોજા હોવા છતાં થયેલા વેચાણની તટસ્થ તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. તેમજ માલપુર તાલુકાના નાથાવાસ, ચોરીવાડ અને કોઠી ગામોમાં પણ કેટલાક સર્વે નંબરોની જમીન ખોટી રીતે પોતાના નામે કરાવી લેવાઈ હોવાના આક્ષેપો સાથે અગાઉ કરવામાં આવેલી ફરિયાદો અંગે કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
અરજદાર, પ્રતાપસિંહ પરમારના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 2010માં સંયુક્ત માલિકીની જમીન ખોટા દસ્તાવેજો, બોગસ સહીઓ અને સોગંદનામાના આધારે ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના નામે કરી લેવામાં આવી હતી. અરજદારોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે જમીન સંબંધિત હક્કકમીની નોંધ પણ શંકાસ્પદ રીતે મંજૂર અને બાદમાં રદ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલે તટસ્થ અને ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ કરી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા તેમજ અસલી ખાતેદારોને ન્યાય અપાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
કિસાન સભાએ બાયડ કલેક્ટર કોર્ટમાં કેસોની તારીખો સમયસર અપડેટ ન થતી હોવાની રજૂઆત પણ કરી છે, જેના કારણે પક્ષકારોને નુકસાન થતું હોવાનું જણાવ્યું છે. અરવલ્લી જિલ્લા કિસાન સભાએ સમગ્ર મામલે ઉચ્ચસ્તરીય અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરી જવાબદારો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. સાથે જ ચેતવણી આપી છે કે યોગ્ય સમયમાં કાર્યવાહી નહીં થાય તો ખેડૂતોને સાથે રાખી જિલ્લા વ્યાપી આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. મોડાસા ખાતે અરવલ્લી જિલ્લાના ધનસુરા તાલુકાના શિનોલ ગામના ભોગ બનનાર ખેડૂતોએ જમીન કૌભાંડ મામલે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ન્યાયની માંગ કરી હતી.
ખેડૂત આગેવાને ડી.જે. જાદવ એ જણાવ્યું હતું કે, "આશરે 10 વર્ષ જૂના દસ્તાવેજના આધારે ખોટા સોગંદનામા અને પુરાવાઓ ઉભા કરીને જમીનની ગેરકાયદેસર નોંધ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, પ્રથમ નામંજૂર થયેલી નોંધને થોડા જ દિવસોમાં મંજૂરી અપાતા સંબંધિત અધિકારીઓની ભૂમિકા પણ શંકાના દાયરામાં હોવાનું જણાવાયું હતું. ખેડૂત આગેવાનોએ સમગ્ર મામલાની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ કરાવી જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે જ ગરીબ ખેડૂતોની જમીનો બચાવવા તંત્રને જરૂરી પગલાં ભરવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂત સંગઠનોએ ચેતવણી આપી હતી કે જો વહેલી તકે યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો આગામી સમયમાં આંદોલન તેજ કરવામાં આવશે."
અરવલ્લી જિલ્લાના ધનસુરા તાલુકાના શિનોલ ગામમાં ખેડૂતોની જમીન ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે પડાવી લેવાઈ હોવાના આક્ષેપ સાથે ખેડૂત આગેવાનો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું.
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