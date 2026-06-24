અરવલ્લી: વડાગામ ખાતે મૈત્રી કરારથી રહેતી યુવતીનું અપહરણ, પોલીસે શરુ કરી તપાસ
આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Published : June 24, 2026 at 4:19 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લાના ધનસુરા તાલુકાના વડાગામ ખાતે એક યુવતીના અપહરણની ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે. મળતી માહિતી મુજબ મૈત્રી કરારથી રહેતી યુવતીનું કાળા રંગની કારમાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાથમિક વિગતો અનુસાર, યુવતીના પતિએ ધનસુરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં યુવતીના પિતા સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓ પર અપહરણનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ પોલીસે તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ શરૂ કરી છે.
સીસીટીવી ફૂટેજમાં યુવતીને કારમાં બેસાડી લઈ જવાની ઘટના સ્પષ્ટ રીતે કેદ થઈ હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ધનસુરા પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજ, સંકળાયેલા લોકોની પૂછપરછ તેમજ અન્ય પુરાવાઓના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિક વિસ્તારમાં વિવિધ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. હાલ પોલીસે તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ શરૂ કરી છે અને યુવતીને શોધવા તેમજ સમગ્ર મામલાની હકીકત બહાર લાવવા માટે કાર્યવાહી તેજ કરી છે.
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