ETV Bharat / state

અરવલ્લી: ભિલોડામાં હિટ એન્ડ રનનો ભયાનક ત્રિપલ અકસ્માત, બે યુવકોના મોત

ભિલોડા પોલીસે અજાણ્યા વાહનચાલક સામે ગુનો તેમને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ હાથ ધરી છે.

ભિલોડામાં હિટ એન્ડ રનનો ભયાનક ત્રિપલ અકસ્માત
ભિલોડામાં હિટ એન્ડ રનનો ભયાનક ત્રિપલ અકસ્માત (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 2:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી : જિલ્લાના ભિલોડા ખાતે મણીબા પેટ્રોલ પંપ સામે શનિવારે એક ગંભીર ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં બે યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા. અકસ્માતની ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ફરાર વાહનચાલકને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, પલ્સર બાઈક પર સવાર બે યુવકોને પાછળથી આવી રહેલા સફેદ રંગની ફોરવ્હીલ કાર એ જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે બાઈક ચાલકે કાબૂ ગુમાવતા બાઈક આગળ જઈ એક રિક્ષા સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો.

ભિલોડામાં હિટ એન્ડ રનનો ભયાનક ત્રિપલ અકસ્માત (સીસીટીવી ફૂટેજ)

આ અકસ્માતમાં બાદલભાઈ અસારી (ઉંમર 18 વર્ષ) અને રાજકુમાર બાગા (ઉંમર 20 વર્ષ) નામના બે યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. યુવાનોના અકાળે મોતથી તેમના પરિવારો સહિત સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

આ અકસ્માત સર્જ્યા બાદ કારચાલક પોતાનું વાહન લઈને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ભિલોડા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતની સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ભિલોડા પોલીસે અજાણ્યા વાહનચાલક સામે ગુનો નોંધી સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ફરાર વાહનચાલકને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત, વિચલિત કરતા દૃશ્યો! એકનું મોત, 3 ગંભીર રીતે દાઝ્યા
  2. જેતપુર-રાજકોટ હાઇવે પર ભયાનક અકસ્માત, મચ્છીના કન્ટેનર નીચે દટાઈ જતા 1 રાહદારી અને 1 બાઈક સવારનું મોત

TAGGED:

ARAVALLI NEWS
ARAVALLI POLICE
ભિલોડામાં ત્રિપલ અકસ્માત
HIT AND RUN ACCIDENT
BHILODA ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.