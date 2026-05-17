અરવલ્લી: યાત્રાધામ શામળાજી મંદિર ખાતે શામળિયાને કેરીનો ભવ્ય મનોરથ ધરાયો, ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 3:20 PM IST

અરવલ્લી : જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી મંદિર ખાતે આજે ઉનાળાની ઋતુમાં વિશેષ મહત્વ ધરાવતા આમફળ એટલે કે કેરીના ભવ્ય મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભગવાન શામળિયાને વિવિધ જાતની કેરીઓ અર્પણ કરી અલૌકિક શણગાર કરવામાં આવતા મંદિર પરિસર ભક્તિમય બન્યું હતું. મંદિરમાં ભગવાનને કેસર, લંગડો, હાફુસ, રાજાપુરી સહિતની વિવિધ પ્રકારની સુગંધિત અને સ્વાદિષ્ટ કેરીઓનો મનોરથ ધરાવવામાં આવ્યો હતો.

રંગબેરંગી કેરીઓથી સજાવટ કરાયેલા દર્શન ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. ઉનાળાની સીઝનમાં આયોજિત આ અનોખા મનોરથને નિહાળવા માટે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. રજાના માહોલ વચ્ચે ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાન સહિતના વિસ્તારોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો શામળાજી ધામે પહોંચ્યા હતા. ભક્તોએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી તેમજ પરિવારના સુખ-સમૃદ્ધિ અને કલ્યાણ માટે પ્રાર્થનાઓ કરી હતી.

મંદિર પરિસરમાં સતત ભજન-કીર્તન અને જયઘોષના નાદથી આધ્યાત્મિક માહોલ સર્જાયો હતો. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તોને સુવિધા મળે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. દર્શનાર્થીઓ માટે કતાર વ્યવસ્થા, પીવાના પાણી તેમજ સુરક્ષા માટે પણ ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ અને આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

ઉનાળાની ઋતુમાં કેરીને પવિત્ર અને આરોગ્યપ્રદ ફળ તરીકે માનવામાં આવે છે, ત્યારે ભગવાનને કેરીનો મનોરથ ધરાવવાની આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવી છે. શામળાજી ખાતે યોજાયેલા આ ભવ્ય મનોરથે ભક્તોમાં વિશેષ આકર્ષણ જમાવ્યું હતું અને મંદિર પરિસર દિવસભર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. અરવલ્લી જિલ્લાના યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરે પુરુષોત્તમ માસના પ્રથમ દિવસે ભગવાન શામળિયાનો વિવિધ પ્રકારની કેરીઓથી આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો.

પરેશભાઈ પૂજારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ડો. મનોજભાઈ શાહ દ્વારા આ વિશેષ મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મંદિર ખાતે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી."

પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે ગાંધીનગરથી આવેલ ભક્ત પરિવારએ યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરે આવી ભગવાન શામળિયાના કેરી મનોરથના દર્શન કર્યા હતા. હિતેન્દ્રભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે પિતાશ્રીની પ્રેરણાથી તેઓ પરિવાર સાથે શામળાજી મંદિરે દર્શન માટે આવ્યા હતા. ભવ્ય કેરી શણગારના દર્શન કરી પરિવારજનોએ આનંદ અને ધન્યતા અનુભવી હતી. શામળાજી મંદિરે યોજાયેલા કેરી મનોરથના દર્શન કરી ભક્તોમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

ભૌમિકભાઈ પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, "કેરીના ભવ્ય મનોરથના દર્શન કરી ખૂબ આનંદ અનુભવાયો હતો. રવિવાર હોવાને કારણે મંદિર ખાતે ભક્તોની ભારે ભીડ પણ જોવા મળી હતી."

અધિકમાસના પ્રથમ દિવસે મહેસાણાથી આવેલ પરિવારએ યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરે આવી ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી ભાવવિભોર બન્યા હતા. ધારા સોનીએ જણાવ્યું હતું કે મંદિર ખાતે કરવામાં આવેલ કેરીનો ભવ્ય મનોરથ જોઈ ખૂબ આનંદ અનુભવાયો હતો. ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે પરિવારજનોએ દર્શનનો લાભ લીધો હતો.

