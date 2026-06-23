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અરવલ્લી: હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ થકી રામપુરાકંપા ગામની મહિલાઓ બની આત્મનિર્ભર, કળાને બનાવી કમાણીનું સાધન

અંદાજિત 50 મહિલાઓ પગલુછણીયા, હસ્ત કલા, ફરસાણ વગેરે બનાવી અને તેનું વેચાણ કરી આત્મનિર્ભર બની છે. ‘વોકલ ફોર લોકલ’ના મંત્રને સાર્થક કરી રહી છે.

હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ થકી રામપુરાકંપા ગામની મહિલાઓ બની આત્મનિર્ભર
હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ થકી રામપુરાકંપા ગામની મહિલાઓ બની આત્મનિર્ભર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 11:18 AM IST

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અરવલ્લી : ગુજરાત સરકારના ‘મિશન મંગલમ’ અભિયાન હેઠળ મહિલા સશક્તિકરણના બીજ હવે વટવૃક્ષ બની રહ્યા છે. અરવલ્લી જિલ્લાના સાઠંબા તાલુકાના રામપુરાકંપા ગામની મહિલાઓએ પોતાની કલા-સૂઝ અને મહેનત દ્વારા આત્મનિર્ભરતાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. રામપુરા કંપાના જય ગાયત્રી સખી મંડળની બહેનો આજે પરંપરાગત હસ્તકલા અને આધુનિક ગૃહ સુશોભનની ચીજવસ્તુઓ બનાવીને આર્થિક રીતે સધ્ધર બની રહી છે.

કલા અને કૌશલ્ય અને આત્મનિર્ભરતાનો ત્રિવેણી સંગમ આ સખી મંડળ મુખ્યત્વે હસ્તકલા (Handicraft), કલાત્મક ઝૂલા (Jhula) અને લિપણ આર્ટ (Lipan Art) ક્ષેત્રે કાર્યરત છે. ગ્રામીણ સંસ્કૃતિના વારસા સમાન લિપણ કલાને આ બહેનોએ કેનવાસ અને લાકડાના બોર્ડ પર ઉતારીને તેને શહેરી ઘરોની શોભા બનાવી દીધી છે. માટી અને કાચના ઝીણવટભર્યા કામ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી લિપણ આર્ટની કૃતિઓ માત્ર જિલ્લામાં જ નહીં, પરંતુ રાજ્ય સ્તરે યોજાતા પ્રદર્શનોમાં પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે.

હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ થકી રામપુરાકંપા ગામની મહિલાઓ બની આત્મનિર્ભર (ETV Bharat Gujarat)

ગૃહ ઉદ્યોગથી આર્થિક આઝાદી સખી મંડળની બહેનો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતા મજબૂત અને સુશોભિત હીંચકા (ઝૂલા) સ્થાનિક બજારોમાં ખૂબ લોકપ્રિય થયા છે. આ ઉપરાંત અન્ય હસ્તકલાની વસ્તુઓ જેવી કે તોરણ, વોલ હેંગિંગ અને સુશોભિત ટ્રે પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ થકી રામપુરાકંપા ગામની મહિલાઓ બની આત્મનિર્ભર
હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ થકી રામપુરાકંપા ગામની મહિલાઓ બની આત્મનિર્ભર (ETV Bharat Gujarat)

ગાયત્રી સખી મંડળના સ્તુતિ બેન અને નીતાબેન જણાવે છે કે, "પહેલા અમે ઘરકામ પૂરતા મર્યાદિત હતા, પરંતુ સખી મંડળમાં જોડાયા બાદ આજે અમે દર મહિને સારી આવક મેળવીએ છીએ અને અમારા પરિવારને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ."

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી (DRDA) દ્વારા આ મંડળને સમયાંતરે માર્ગદર્શન અને મેળાઓમાં પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવે છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રના સહયોગથી આ બહેનોને વિવિધ પ્રદર્શનો અને હાટ બજારોમાં સ્ટોલ ફાળવવામાં આવે છે, જેથી તેમને સીધું બજાર મળી રહે અને વચેટિયાઓ દૂર થાય. રામપુરા કંપાના જય ગાયત્રી સખી મંડળની સફળતા આજે આસપાસના ગામોની અન્ય મહિલાઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની છે. આજ ગામમાં કુલ 5 સખી મંડળ કાર્યરત છે, જે થકી અંદાજિત 50 મહિલાઓ પગલુછણીયા, હસ્ત કલા, ફરસાણ વગેરે બનાવી અને તેનું વેચાણ કરી આત્મનિર્ભર બની છે. ‘વોકલ ફોર લોકલ’ના મંત્રને સાર્થક કરી રહી છે.

હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ
હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

સાઠંબા તાલુકાના રામપુરા કંપા ગામની નીતાબેન યોગેશભાઈ પટેલ સહિત સખી મંડળની બહેનો ગૃહ ઉદ્યોગ દ્વારા આત્મનિર્ભર બની રહી છે. બહેનો હિંચકા અને પગલુછણીયા જેવી વિવિધ હસ્તકલા પ્રોડક્ટ્સ તૈયાર કરી રોજગારી મેળવી રહી છે.

સખી મંડળ સભ્ય, નીતાબેને જણાવ્યું હતું કે, "સખી મંડળના માધ્યમથી બહેનોને આવકનું સારું સાધન મળ્યું છે. સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અને લોનની સહાયથી તેઓ પોતાના વ્યવસાયને વધુ વિકસાવી શક્યા છે. બહેનો દ્વારા બનાવવામાં આવતી પ્રોડક્ટ્સનું વેચાણ મેળા અને પ્રદર્શનોમાં કરવામાં આવે છે, જેના થકી પરિવારની આવકમાં વધારો થયો છે. રામપુરા કંપાની આ બહેનો આજે અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહી છે."

રામપુરા કંપા ગામની સ્તુતિ દેવાંશ પટેલ સહિત ગામની બહેનોએ સખી મંડળ સાથે જોડાઈને આત્મનિર્ભરતાની દિશામાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. ગામમાં કાર્યરત પાંચ સખી મંડળોમાં આશરે 50 બહેનો વિવિધ ગૃહ ઉદ્યોગ અને હસ્તકલાની પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલી છે. સ્તુતિ પટેલ ખાસ કરીને લિપન આર્ટ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે અને કી-ચેન, સુશોભિત થાળી, ઘડિયાળ તેમજ તોરણ જેવી આકર્ષક કલાત્મક વસ્તુઓ તૈયાર કરે છે. તેમની અને અન્ય બહેનોની કૃતિઓને કચ્છ ખાતે યોજાયેલા સરસ મેળામાં પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.

હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ
હસ્તકલા અને લિપણ આર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

સ્તુતિ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "સખી મંડળ અને સરકારના સહયોગથી ગ્રામ્ય મહિલાઓને રોજગારી અને આત્મનિર્ભરતાની નવી તક મળી છે, જેના કારણે મહિલાઓ આર્થિક રીતે સશક્ત બની રહી છે."

કળાને બનાવી કમાણીનું સાધન
કળાને બનાવી કમાણીનું સાધન (ETV Bharat Gujarat)

"બહેનો લિપન આર્ટ, પગલૂછણિયાં, હિંચકા તેમજ ફરસાણ બનાવવાના કાર્યો કરીને આવક મેળવી રહી છે. કચ્છના રણોત્સવ દરમિયાન યોજાયેલા મેળામાં તેમની પ્રોડક્ટ્સને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો, જેનાથી બહેનોનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. આ યોજનાએ ગ્રામ્ય મહિલાઓને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે." - પટેલ શ્વેતાબેન, સખી મંડળ સભ્ય

પટેલ શ્વેતાબેન સહિત ગામની બહેનોએ સખી મંડળ સાથે જોડાઈને સ્વરોજગાર અને આત્મનિર્ભરતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ગામમાં કાર્યરત પાંચ સખી મંડળોમાં આશરે 50 મહિલાઓ વિવિધ ગૃહ ઉદ્યોગ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલી છે.

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TAGGED:

MISSION MANGALAM
WOMEN SELF RELIANT
RAMPURAKAMPA VILLAGE
પરંપરાગત હસ્તકલા
ARAVALLI WOMEN SELF RELIANT

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