અરવલ્લી: સગર્ભાઓ માટેના પોષણ આહારને સગેવગે કરવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ! 305 બોરી સાથે પિકઅપ ઝડપાયું
આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : June 25, 2026 at 12:17 PM IST
અરવલ્લી : મોડાસા ગ્રામિણ વિસ્તારના સાકરિયા ગામ પાસેથી સરકારી પૌષ્ટિક આહારના ગેરકાયદેસર જથ્થાથી ભરેલો પિકઅપ ડાલો ઝડપાતા ચકચાર મચી છે. જાગૃત નાગરિકોએ ગાડી અટકાવી તપાસ કરતા ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા અપાતો બાલ શક્તિ, માતૃ શક્તિ અને સત્વ આટાનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળકો અને સગર્ભા મહિલાઓ માટે અપાતા પોષણયુક્ત આહારના સંભવિત કાળાબજારનો પર્દાફાશ મોડાસાના સાકરિયા ગામ પાસે થયો છે. જાગૃત નાગરિકોએ GJ-18-UU-3549 નંબરનો પિકઅપ ડાલો અટકાવી તપાસ કરતા તેમાં સરકાર દ્વારા વિતરણ માટેનો ફોર્ટિફાઇડ બ્લેન્ડેડ કમ્પોઝીટ ફૂડનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
ગાડીમાંથી 10 કિલોની બાલ શક્તિની 200 બોરી, માતૃ શક્તિની 100 બોરી અને સત્વ આટાની 5 બોરી મળી કુલ 305 બોરીઓનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ જથ્થો આંગણવાડી કેન્દ્રો મારફતે લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાનો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન ડ્રાઇવર શાહરૂખ દિવાને જણાવ્યું હતું કે, આ જથ્થો મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં આવેલા બાલભોગ ગોડાઉનમાંથી લાવ્યો હતો અને મોડાસામાં ઝાકીરભાઈ મેમણને પહોંચાડવાનો હતો.
અરવલ્લી જિલ્લા ડીવાયએસપી જે.ડી. વાઘેલાના જણાવ્યા મુજબ, "મોડાસા રૂરલ પોલીસે સરકારી બાળભોગ યોજના હેઠળના પોષણયુક્ત આહારના જથ્થાની ગેરકાયદે હેરાફેરી કરતા વાહનને ઝડપી પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સાકરિયા ગામ પાસે શંકાસ્પદ પીકઅપ ડાલા વાહનમાંથી બાલ શક્તિ, માતૃ શક્તિ અને સત્વ આટાના કુલ 305 પેકેટ મળી આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં જથ્થો મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર ગોડાઉનમાંથી લાવી મોડાસામાં પહોંચાડવાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આઈસીડીએસ વિભાગની ફરિયાદના આધારે મોડાસા રૂરલ પોલીસે ગુનો નોંધી વાહન અને જથ્થો જપ્ત કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે."
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના ICDS વિભાગના CDPO ઘટક-2 દ્વારા મોડાસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે ગુનો નોંધી આ સરકારી પોષણયુક્ત આહારની હેરાફેરી પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક કાર્યરત છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના સબલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ ‘ટેક હોમ રાશન’ (THR)નો જથ્થો ઝડપાતા તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસર મનીષા બારોટના જણાવ્યા મુજબ, "પોલીસ દ્વારા અટકાવવામાં આવેલા વાહનમાંથી 200 બાલ શક્તિ, 100 માતૃ શક્તિના પેકેટ્સ તેમજ સત્વ લોટની બોરીઓ મળી આવી હતી.પ્રાથમિક તપાસમાં આ જથ્થો મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર વિસ્તારથી લાવવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અરવલ્લીમાં વિતરણ થતું THR બનાસ ડેરીનું હોય છે, જ્યારે ઝડપાયેલો જથ્થો બનાસ ડેરીનો ન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ મામલે ઇન્ચાર્જ CDPO અને મોડાસા CDPO દ્વારા તપાસ હાથ ધરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે અને ગેરકાયદે હેરાફેરીના નેટવર્કની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે."
અરવલ્લી જિલ્લામાં આઈસીડીએસ વિભાગ હેઠળ બાળકો માટે ફાળવવામાં આવતી પોષણયુક્ત સામગ્રીની હેરાફેરી થતી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. કોંગ્રેસના ઈન્ચાર્જ પ્રમુખ કમલેન્દ્રસિંહ પુવારના જણાવ્યા મુજબ સામાજિક કાર્યકરની બાતમીના આધારે પોલીસ દ્વારા આશરે 300 પેકેટ ભરેલું વાહન ઝડપાયું હતું. આ ઘટના બાદ સરકારી જથ્થાની ગેરરીતિ અને તંત્રની સંભવિત મિલીભગત અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરી દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે.
આ પણ વાંચો...