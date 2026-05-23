અરવલ્લી: મોડાસામાં કોલીખડ પાસે એસટી બસ અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત, 19 મુસાફરોનો આબાદ બચાવ
એસટી બસ અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે બસના આગળના ભાગને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું.
Published : May 23, 2026 at 4:25 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લાના મોડાસા તાલુકામાં આજે એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માત સર્જાતા થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. મોડાસા નજીક કોલીખડ વિસ્તારમાં માલપુરના નાનાવાડાથી અમદાવાદ જતી એસટી બસ અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે, બસના આગળના ભાગને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું.
મળતી માહિતી મુજબ, એસટી બસમાં અંદાજે 19 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. અકસ્માત સર્જાતા મુસાફરોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો, જોકે બસ ચાલકે સમયસૂચકતા અને કોઠાસૂઝ દાખવી બસ પર કાબૂ રાખતા મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી અને તમામ મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ અકસ્માતની જાણ થતાં આસપાસના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને રાહત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ પોલીસને થતાં પોલીસ કાફલો પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પુનઃ શરૂ કરવા કામગીરી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતને કારણે થોડા સમય માટે માર્ગ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, કોલીખડ વિસ્તારનો માર્ગ ભારે વાહનોની અવરજવરથી વ્યસ્ત રહે છે, જેના કારણે વારંવાર અકસ્માતની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે. હાલ પોલીસે અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ ઘટનામાં બસ ચાલકની સતર્કતા અને સમયસર લેવાયેલા નિર્ણયના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી જતા મુસાફરો અને તેમના પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
આ પણ વાંચો...