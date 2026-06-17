ETV Bharat / state

અરવલ્લી: શાંતીપુરા કંપાના ખેડૂતની અનોખી પહેલ, આવી રીતે પાણીની તંગીનો કાયમી ઉકેલ શોધ્યો

મેઘરજ તાલુકાના શાંતીપુરા કંપા ખાતે ખેડૂતે ખેતી પાક બચાવવા માટે પ્લાસ્ટિક પોન્ડ બનાવી પ્રેરણાદાયી પાણી સ્ત્રોત ઉભો કર્યો છે.

શાંતીપુરા કંપાના ખેડૂતની અનોખી પહેલ
શાંતીપુરા કંપાના ખેડૂતની અનોખી પહેલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી : ખેડૂતને ખેતી માટે પાણી એ મુખ્ય જરૂરિયાત હોય છે. જો પાણી ન મળે તો ખેતી સુકાઈ જતી હોય છે અને ખેડૂતને લાખોનું નુકશાન થતું હોય છે, ત્યારે મેઘરજ તાલુકાના શાંતીપુરા કંપા ખાતે ખેડૂતે ખેતી પાક બચાવવા માટે પ્લાસ્ટિક પોન્ડ બનાવી પ્રેરણાદાયી પાણી સ્ત્રોત ઉભો કર્યો છે. એક એકર જમીનમાં આ ખેત તલાવડી બનાવેલ છે.

આ ખેત તલાવડી જમીનથી 22 ફૂટ ઊંચો પાળો બનાવવામાં આવ્યો છે અને જમીનની અંદર પણ 22 ફૂટ ઊંડો ખાડો કરી તેમાં ઊંચા ગેજનું પ્લાસ્ટિક બિછાવી પાણી ભરવામાં આવ્યું છે. આ પાણી જ્યારે પાણીની કટોકટી સર્જાય ત્યારે પીવામાં અને ખેતી માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય.

શાંતીપુરા કંપાના ખેડૂતની અનોખી પહેલ (ETV Bharat Gujarat)

હાલ અલનીનો સક્રિય થયેલ છે, જેના કારણે તૈયાર થયેલ વરસાદી વાદળાં પણ ખોવાઈ ગયા છે. જેના કારણે વરસાદ લંબાઈ શકે છે. એક તરફ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પાણી બચાવવાનું કહી લોકોને ચેતવ્યા છે. આવા સમયે આ સંગ્રહ કરેલું પાણી ખૂબ ઉપયોગમાં આવે છે. ચોમાસામાં પણ વરસાદી પાણીનો આ પોન્ડમાં સંગ્રહ કરાય છે અને પીવા માટે પણ આ પાણી ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ પોન્ડ તૈયાર કરવામાં લગભગ 13 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાય છે ત્યારે ખેડૂતોને કોઇ સબસીડી પણ મળતી નથી.

ખેડૂતોએ જણાવ્યું છે કે, "જો સરકાર સબસીડી આપે તો બીજા ખેડૂતો પણ આવી ખેત તલાવડીઓ બનાવી શકે અને ધાર્યું ઉત્પાદન ખેડૂતો મેળવી શકે છે." આમ શાંતીપુરા કંપાના ખેડૂતોએ બનાવેલ પ્રેરણાદાયી પ્લાસ્ટિક પોન્ડથી ક્યારેય પણ પાણીની સમસ્યા આવતી નથી.

આવી રીતે પાણી તંગીનો કાયમી ઉકેલ શોધ્યો
આવી રીતે પાણી તંગીનો કાયમી ઉકેલ શોધ્યો (ETV Bharat Gujarat)

મેઘરજ તાલુકાના શાંતિપુરા કમ્પાના ખેડૂત ચેતનભાઈ નારાયણભાઈ વેલાણીએ પોતાના ખેતરમાં આશરે એક એકર વિસ્તારમાં પોલીપોન્ડ (ખેત તલાવડી) બનાવી વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરી ખેતીમાં સફળતા મેળવી છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તેઓ આ સંગ્રહિત પાણીનો ઉપયોગ કરી આશરે 50 વીઘા જમીનમાં શિયાળુ અને ઉનાળુ પાકનું પિયત કરી રહ્યા છે.

ખેડૂત ચેતનભાઈએ જણાવ્યું છે કે, "એક પોલીપોન્ડ બનાવવા માટે 10 થી 13 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે." તેમણે સરકારને ખેડૂતોને આ યોજના માટે સબસિડી અને આર્થિક સહાય આપવાની માંગ કરી છે, જેથી વધુ ખેડૂતો પાણી સંચયની આ પદ્ધતિ અપનાવી શકે.

મેઘરજ તાલુકાના યુવા ખેડૂત ક્રિશ જિતેન્દ્રભાઈ પટેલે ખેત તલાવડી (પોલીપોન્ડ) દ્વારા વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરી ઉનાળુ ખેતીમાં સફળતા મેળવી છે. આશરે એક એકર વિસ્તારમાં બનાવેલી તલાવડીમાં વરસાદી તેમજ વધારાનું બોરવેલનું પાણી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. આ પાણીના ઉપયોગથી તેઓ ઉનાળામાં આશરે 50 વીઘા જમીનમાં સિંચાઈ કરી પાક ઉગાડી રહ્યા છે. પાણી સંચયની આ પદ્ધતિ અન્ય ખેડૂતો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની છે.

આ પણ વાંચો...

  1. આજે વિશ્વ મધમાખી દિવસ, સુરેન્દ્રનગરના આ ખેડૂતે મધમાખીઓનો ઉછેર કરી જિલ્લામાં સર્જી મીઠી ક્રાંતિ
  2. જુનાગઢ: ગીરમાં પણ વિશ્વની સૌથી મોંઘી જાપાનની 'ઈરવીન મિયાઝાકી' કેરી, પ્રગતિશીલ ખેડુતે આંબાનું કર્યું સફળ વાવેતર

TAGGED:

MEGHARAJ FARMER
ખેત તલાવડી
MEGHARAJ UNIQUE INITIATIVE FARMER
ARAVALLI NEWS
MEGHARAJ UNIQUE INITIATIVE FARMER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.