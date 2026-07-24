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અરવલ્લીમાં ધોધમાર વરસાદથી તારાજી, મોટી ઈસરોલ અને સાઠંબામાં પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન

કરિયાણાની દુકાનોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસતા વેપારીઓને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો.

અરવલ્લીમાં ધોધમાર વરસાદથી તારાજી
અરવલ્લીમાં ધોધમાર વરસાદથી તારાજી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 7:09 PM IST

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અરવલ્લી : જિલ્લાના સાઠંબા તાલુકામાં ત્રણ ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. પીપળી બજાર વિસ્તારમાં કરિયાણાની દુકાનોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસતા વેપારીઓને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. ભર ચોમાસામાં ચાલી રહેલા રસ્તાના કામને કારણે પાણીના નિકાલમાં અવરોધ સર્જાતા સ્થિતિ વધુ વિકટ બની હતી. નગરમાં પ્રવેશવાના બંને માર્ગો પર કોન્ટ્રાક્ટરે રેતી અને કપચીના ઢગલા કરી દેતાં વાહનચાલકો અને સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ભિલોડા નજીક ઇન્દ્રાશી નદીના કિનારે આવેલું આશરે 1200 વર્ષ પ્રાચીન સ્વયંભૂ જૂનું ભવનાથ મહાદેવ મંદિર વરસાદી માહોલમાં કુદરતી સૌંદર્ય વચ્ચે મનમોહક લાગી રહ્યું છે. આકાશી દ્રશ્યોમાં મંદિર અને તેની આસપાસનું હરિયાળું વાતાવરણ શ્રદ્ધાળુઓ તેમજ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

મોટી ઈસરોલમાં પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

મોડાસા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા મોટી ઇસરોલ ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા હતા. મોડાસા-શામળાજી હાઈવે પરથી વહેતું પાણી ગામમાં ઘૂસતા રોડ સાઇડ પર આવેલા અનેક મકાનોમાં પાણી ભરાયા હતા. ગટરલાઇનના અભાવે વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતાં રહીશોને વારંવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિકોએ ગટરલાઇનની લાંબા સમયથી માંગણી કરી હોવા છતાં કામ મંજૂર ન થતાં ગામમાં તળાવ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના કારણે રોગચાળાનો ભય પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે.

મેઘરજ તાલુકાના મોટી ઈસરોલ ગામમાં હાઈવે ઊંચો બન્યા બાદ વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યા ગંભીર બની છે. ગામના સ્થાનિક, સિદ્ધરાજસિંહ રહેવાના જણાવ્યા મુજબ, "ગટર લાઈન અને પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાથી વરસાદી પાણી નીચાણવાળા મકાનોમાં ઘૂસી જાય છે. જેના કારણે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે."

મોટી ઈસરોલમાં પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન
મોટી ઈસરોલમાં પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે શાળાએ જતા બાળકોને પણ પાણીમાંથી પસાર થવું પડે છે અને ભરાયેલા પાણીથી રોગચાળો ફેલાવાનો ભય ઉભો થયો છે. સ્થાનિકોએ તંત્ર સમક્ષ ગટર લાઈન બનાવી વરસાદી પાણીનો કાયમી નિકાલ કરવાની માંગ કરી છે. મોટી ઈસરોલ ગામમાં નેશનલ હાઈવેના નિર્માણ બાદ વરસાદી પાણીના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી 25થી 30 જેટલા ઘરોમાં પાણી ભરાવાનો ખતરો ઉભો થયો છે.

સ્થાનિક જશુભાઈ પ્રજાપતિએ જણાવ્યુ હતુ કે, "તાત્કાલિક પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવા અને જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટર સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે."

મોટી ઈસરોલમાં પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન
મોટી ઈસરોલમાં પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રહેવાસી પટેલ સદાભાઈ ધર્માભાઈએ જણાવ્યું કે, "હાઈવેનું વરસાદી પાણી સીધું ગામ તરફ આવતા દર ચોમાસે મુશ્કેલી સર્જાય છે. ગ્રામજનોએ તંત્રને ગટર લાઈન બનાવી પાણીના નિકાલની કાયમી વ્યવસ્થા કરવા માંગ કરી છે."

સાઠંબા નગરના પીપળી બજાર સહિતના વિસ્તારોમાં ભરચોમાસે ચાલી રહેલા આર.સી.સી. રોડના કામ દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારીને કારણે વરસાદી પાણીનો નિકાલ અટકતા અનેક દુકાનોમાં પાણી ઘૂસ્યા હતા. જેના કારણે વેપારીઓને આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું. ગામના પ્રવેશ માર્ગો પર રેતી-કપચીના ઢગલાઓને કારણે લોકોને અવરજવર કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી હતી.

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