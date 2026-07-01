અરવલ્લી: ભિલોડા હાથિયા ગામમાં પૂરક પરીક્ષામાં નાપાસ થતાં ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
આ ઘટનાથી સમગ્ર ગામમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે અને પરિવારજનોમાં દુઃખનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
Published : July 1, 2026 at 9:46 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના હાથિયા ગામમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ધોરણ-૧૦ની પૂરક પરીક્ષામાં ફરી એક વખત નાપાસ થવાના આઘાતમાં એક વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર ગામમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે અને પરિવારજનોમાં દુઃખનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, મૃત વિદ્યાર્થી ધોરણ-૧૦ની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયા બાદ ભારે માનસિક તણાવમાં હતો. પરીક્ષામાં ફરી નિષ્ફળતા મળતાં તેણે આ આત્મહત્યાનું પગલું ભર્યું હોવાનું પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામજનો અને પરિવારમાં અરેરાટી છવાઈ ગઈ હતી.
ઘટનાની માહિતી મળતાં ભિલોડા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે વિદ્યાર્થીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભિલોડા સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલ્યો હતો. પોલીસે આ મામલે અકસ્માત મોતનો કેસ નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
આ ઘટના વ્યક્તિગત નથી, પરંતુ વધતા શૈક્ષણિક દબાણનું પરિણામ છે. શિક્ષણવિદો અને મનોચિકિત્સકોનું કહેવું છે કે પરીક્ષાનું પરિણામ વિદ્યાર્થીના સમગ્ર જીવનનું મૂલ્યાંકન નથી. માતા-પિતા અને વાલીઓએ સંતાનો પર અતિશય અપેક્ષાઓ ન રાખવી જોઈએ. નિષ્ફળતાના સમયે ઠપકો આપવાને બદલે તેમને હિંમત, માર્ગદર્શન અને ભાવનાત્મક સમર્થન આપવું જરૂરી છે.
સમાજ માટે ચેતવણી:
આ દુઃખદ ઘટના તમામ વાલીઓ, શિક્ષકો અને સમાજને એક મહત્વનો સંદેશ આપે છે કે બાળકોના માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. યોગ્ય સંવાદ, સમયસર માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન દ્વારા આવા અકસ્માતો અટકાવી શકાય છે.
પરિવારજનો અને ગામલોકો મૃત વિદ્યાર્થીના આત્માને શાંતિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. આવા કિસ્સાઓ વધતા હોવાથી જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ અને માનસિક આરોગ્ય કાર્યકરોને પણ વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.