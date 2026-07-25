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અરવલ્લી: મોડાસા તાલુકાના દધાલીયા ગામે નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓની બસ પલ્ટી, 4 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ

દધાલીયા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (PHC) વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી પોસ્ટિંગ કામગીરી માટે વિદ્યાર્થીઓને લઈને બસ જઈ રહી હતી.

અરવલ્લી: મોડાસા તાલુકાના દધાલીયા ગામે નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓની બસ પલ્ટી, 4 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ
અરવલ્લી: મોડાસા તાલુકાના દધાલીયા ગામે નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓની બસ પલ્ટી, 4 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 12:14 PM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના દધાલીયા ગામના તળાવ નજીક આજે કૃષ્ણા નર્સિંગ કોલેજની વિદ્યાર્થીઓને લઈ જતી બસ માર્ગ અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. બસમાં ANM, GNM તેમજ B.Sc. નર્સિંગના અંદાજે 30 વિદ્યાર્થીઓ સવાર હતા. જોકે સમયસર બચાવ કામગીરી હાથ ધરાતાં મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર, દધાલીયા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (PHC) વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી પોસ્ટિંગ કામગીરી માટે વિદ્યાર્થીઓને લઈને બસ જઈ રહી હતી. દરમિયાન દધાલીયા ગામના તળાવ નજીક સામેથી એક રિક્ષા આવતાં તેને બચાવવા બસ ચાલકે અચાનક કટ માર્યો હતો. આ દરમિયાન સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતાં બસ રસ્તા પરથી ઉતરીને પલ્ટી મારી ગઈ હતી.

અકસ્માત બાદ બસમાં સવાર વિદ્યાર્થીઓમાં ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી. આસપાસના લોકો તેમજ સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને વિદ્યાર્થીઓને બસમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. અકસ્માતમાં ચાર વિદ્યાર્થીઓને ઇજાઓ પહોંચતાં તેમને તાત્કાલિક દધાલીયા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સારવાર બાદ તમામની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

અકસ્માતની જાણ થતાં આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ તેમજ સ્થાનિક તંત્ર ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યું હતું. પોલીસે ઘટનાની માહિતી મેળવી અકસ્માત અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામેથી આવી રહેલી રિક્ષાને બચાવવાના પ્રયાસ દરમિયાન બસ પલ્ટી ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સદનસીબે બસમાં સવાર તમામ વિદ્યાર્થીઓનો બચાવ થઈ જતાં મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. ઘટનાને પગલે કોલેજ સંચાલકો, વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનો અને સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. હાલ ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓની સારવાર ચાલી રહી છે અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

BUS OVERTURNED DADHALIYA VILLAGE
MODASA STUDENTS INJURED
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BUS OVERTURNED

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