સોમવતી અમાસ: શામળાજીમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર, અમરેલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધાર્મિક ઉજવણી
વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ કાળિયા ઠાકરના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવવા માટે શામળાજી ધામે પહોંચ્યા હતા.
Published : June 15, 2026 at 7:02 PM IST
અરવલ્લી, અમરેલી: આજે સોમવાર અને સોમવતી અમાસના પવિત્ર સંયોગે અધિક માસ એટલે કે પુરુષોત્તમ મહિનાની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. શ્રી હરિ વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવને સમર્પિત આ મહિનામાં ગોપીઓ દ્વારા ભગવાન શિવની સાથે શ્રીહરીના રૂપમાં શ્રીકૃષ્ણની પૂજા ભક્તિ અને આરાધના કરાતી હોય છે.
હિન્દુ ધર્મમાં અત્યંત પવિત્ર અને વિશેષ મહત્વ ધરાવતા અધિક પુરુષોત્તમ માસની પૂર્ણાહુતિ આજે 15 જૂન 2026, સોમવારના રોજ અધિક જેઠ વદ અમાસના પવિત્ર દિવસે થઈ હતી. છેલ્લા એક મહિનાથી ચાલી રહેલા આ પવિત્ર માસ દરમિયાન ભક્તોએ ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના, જપ-તપ, દાન-પુણ્ય અને વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરીને આધ્યાત્મિક લાભ મેળવ્યો હતો. અધિક માસ પૂર્ણ થતાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મહિલાઓ દ્વારા પરંપરાગત રીતે પૂજા-અર્ચના અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા.
ગુજરાતી પંચાંગ મુજબ 17 મે 2026ના રોજ શરૂ થયેલો અધિક પુરુષોત્તમ માસ આજે પૂર્ણ થયો છે. શાસ્ત્રોમાં આ માસને ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત માનવામાં આવે છે અને આ સમગ્ર માસ દરમિયાન લગ્ન, ગૃહપ્રવેશ, વાસ્તુપૂજન, ઉદ્ઘાટન સહિતના માંગલિક કાર્યો પર વિરામ રહેતો હોય છે. માસની પૂર્ણાહુતિ સાથે હવે આવતીકાલથી ફરી તમામ શુભ અને માંગલિક કાર્યોનો પ્રારંભ થશે.
અરવલ્લીના શામળાજીમાં દર્શનાર્થે ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું
યાત્રાધામ શામળાજીમાં આજે અધિક માસનો અંતિમ દિવસ અને સોમવતી અમાસનો પાવન સંયોગ હોવાથી ભગવાન શામળિયાના દર્શનાર્થે ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું હતું. વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. આ અવસરે ભગવાન શામળિયાને વિશેષ શણગારથી અલંકૃત કરવામાં આવ્યા હતા. અરવલ્લી સહિત ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ કાળિયા ઠાકરના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવવા માટે શામળાજી ધામે પહોંચ્યા હતા.
સોમવતી અમાસના દિવસે પિતૃમોક્ષ માટે શામળાજીના દર્શન તેમજ પીપળાના વૃક્ષની પ્રદક્ષિણા કરવાનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ માનવામાં આવે છે. જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ મંદિર પરિસરમાં પીપળાની પ્રદક્ષિણા કરી ધાર્મિક વિધિઓ સંપન્ન કરી હતી. અધિક માસના અંતિમ દિવસ અને સોમવતી અમાસના પાવન અવસરે સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. મહિલાઓએ ભક્તિભાવ સાથે ગરબા અને નૃત્ય કરી પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરી હતી. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન શામળાજી ધામમાં ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસના અવસરે ગાંધીનગર સેક્ટર-5ના ખોડિયાર મહિલા મંડળના પ્રતિનિધિ પદ્માબેન ભટ્ટ જણાવ્યું હતું કે, સભ્યો શામળાજી ધામ ખાતે પહોંચ્યા હતા.ભક્તોએ ભગવાન શામળિયા સેઠના ભક્તિભાવપૂર્વક દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. સોમવતી અમાસના પાવન દિવસે દર્શન બાદ ભક્તો સપ્તેશ્વર મહાદેવ ખાતે પવિત્ર સ્નાન માટે રવાના થયા હતા. સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.સ્મિતાબેને જણાવ્યુ હતુ કે હિંમતનગરના શક્તિ મહિલા મંડળની બહેનોએ મેશ્વો નદીમાં પવિત્ર સ્નાન કરી ભગવાન શામળિયા લાલના દર્શન કર્યા હતા. મહિલાઓએ પીપળાના વૃક્ષની 108 પ્રદક્ષિણા કરી તેમજ મંદિરમાં દીવો પ્રગટાવી પિતૃઓના આત્માની શાંતિ અને મોક્ષ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. પવિત્ર માસ દરમિયાન ભક્તોમાં ભારે શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
અધિક પુરુષોત્તમ માસની પૂર્ણાહુતિની અમરેલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધાર્મિક ઉજવણી
આજે અધિક માસના અંતિમ દિવસે અમરેલીના ગામડાઓમાં મહિલાઓના મંડળો ભેગા થયા હતા. મહિલાઓએ ભગવાન પુરુષોત્તમની પૂજા-અર્ચના કરી, દીપ પ્રગટાવ્યા તેમજ પરંપરાગત વિધિ મુજબ ધાર્મિક ગીતો અને કાનાના ગીતો ગાયા હતા. અનેક સ્થળોએ મહિલાઓએ એકત્રિત થઈને ગરબા પણ લીધા હતા અને ધાર્મિક ભાવનાથી માસની વિદાય ઉજવી હતી.
ખાસ કરીને ગ્રામ્ય જીવનમાં આજે પણ આવી ધાર્મિક પરંપરાઓ જીવંત જોવા મળે છે. આધુનિકતા અને શહેરીકરણ વચ્ચે અનેક ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ શહેરોમાં ધીમે-ધીમે લુપ્ત થતી જોવા મળે છે, ત્યારે ગામડાઓમાં મહિલાઓ દ્વારા આ પરંપરાઓને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ પ્રશંસનીય માનવામાં આવે છે. વડીલોના માર્ગદર્શન હેઠળ નવી પેઢીને પણ આ ધાર્મિક પરંપરાઓ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.
ધાર્મિક આગેવાનોના જણાવ્યા મુજબ અધિક માસના છેલ્લા દિવસે ભગવાન વિષ્ણુની વિશેષ પૂજા, અન્નદાન, દીપદાન અને દાન-પુણ્ય કરવાથી વિશેષ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આ માસ દરમિયાન કરાયેલ ભક્તિ અને સદ્કાર્યોનું અનેકગણું ફળ પ્રાપ્ત થતું હોવાનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણવાયું છે.
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