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અરવલ્લીઃ મેઘરજના રામગઢીમાંથી યુવકનું અપહરણ કરી ઝાડ સાથે બાંધી માર માર્યાનો આક્ષેપ, ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી ઝડપાયા

મેઘરજ તાલુકાના રામગઢી બજારમાંથી 22 વર્ષીય યુવકનું આડાસંબંધની શંકાએ અપહરણ કરવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે.

યુવકનું અપહરણ
યુવકનું અપહરણ (etv bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 1:01 PM IST

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અરવલ્લીઃ મેઘરજ તાલુકાના રામગઢી બજારમાંથી 22 વર્ષીય યુવકનું આડાસંબંધની શંકાએ અપહરણ કરવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. એટલું જ નહીં યુવકનું અપહરણ કરી તેને મુડશી-નવાઘરી ગામ વચ્ચે લઈ જઈ ઝાડ સાથે દોરડાથી બાંધીને માર માર્યાનો પણ પોલીસ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે. આ મામલે મેઘરજ પોલીસે બે મહિલા સહિત 3 શખ્સો સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

ફરિયાદ મુજબ, યુવક રામગઢી ખાતે રીંગ બોરની ઇલેક્ટ્રિક મોટર લેવા ગયો હતો. તે દરમિયાન આરોપીઓ બોલેરો ગાડીમાં આવી યુવકને ગાડીમાં બેસાડીને લઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ભાથીભાઈ ડામોરના ઘર આગળ ઝાડ સાથે દોરડાથી બાંધી ગેરકાયદેસર અટકાયતમાં રાખી ગડદાપાટુનો માર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. આ ઉપરાંત જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપ્યાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.

મેઘરજ પોલીસે દિલીપભાઈ સોમાભાઈ ડામોર, રેશીબેન સોમાભાઈ ડામોર, મંગુબેન ભાથીભાઈ ડામોર સામે ગુનો નોંધ્યો છે. ફરિયાદ નોંધાયા બાદ મેઘરજ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. અપહરણમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી બોલેરો ગાડી પણ પોલીસે જપ્ત કરી છે. મેઘરજ પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

અરવલ્લી DYSP જે. ડી. વાઘેલાના જણાવ્યા પ્રમાણે, મેઘરજ પોલીસે રામગઢીથી યુવકનું અપહરણ કરી મૂળશી ગામે ઝાડ સાથે દોરડાથી બાંધી માર મારવાના ગુનામાં, ગણતરીના કલાકોમાં ૩ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ફરિયાદી લાલાભાઈ જેસાભાઈ ડામોરને બોલેરો ગાડીમાં બળજબરીપૂર્વક બેસાડી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

બાદમાં મૂળશી ગામે ભાથીભાઈ રત્નાભાઈ ડામોરના ઘરે લઈ જઈ ઝાડ સાથે દોરડાથી બાંધી દેવામાં આવ્યા હતા. મેઘરજ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી ફરિયાદીને હેમખેમ મુક્ત કરાવી દિલીપભાઈ સોમાભાઈ ડામોર, રેશીબેન સોમાભાઈ ડામોર અને મંગુબેન ભાથીભાઈ ડામોરની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી બોલેરો ગાડી અને દોરડું કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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