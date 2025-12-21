ETV Bharat / state

અમદાવાદના આંગણે 'ત્રીજો રસિક આરાધના ફેસ્ટીવલ 2025' યોજાયો, શાસ્ત્રીય ગાયક પંડિત વિદ્યાધર વ્યાસને કરાયા સન્માનિત

લાયન્સ હોલ સંગીતપ્રેમીઓથી ખીચોખીચ ભરેલો હતો અને મહોત્સવના પ્રથમ દિવસના સંગીત સમારોહનો સૌએ ભરપૂર આનંદ માણ્યો.

અમદાવાદ : આરાધના સંગીત એકેડેમી અને ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક દ્વારા પ્રખ્યાત ગાયક પંડિત રસિકલાલ અંધારિયાની સ્મૃતિમાં "રસિક આરાધના મહોત્સવ" 2025નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રખ્યાત શાસ્ત્રીય ગાયક પંડિત વિદ્યાધર વ્યાસને રસિક આરાધના પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ મહોત્સવના પ્રથમ સત્રમાં પ્રખ્યાત શાસ્ત્રીય અને અર્ધશાસ્ત્રીય ગાયિકા ડૉ. મોનિકા શાહે તાલ વિલંબિત એકતાલ અને મધ્ય લયમાં રાગ પુરિયા કલ્યાણને તેમના મધુર અને સુમધુર અવાજ સાથે પરંપરાગત રીતે વિવિધતા સાથે રજૂ કર્યો. ત્યારબાદ તેમણે રાગ મિશ્રા કાફીમાં પોતાના ગુરુજી ગિરિજા દેવીના ટપ્પા સાથે સંગીત સમારોહનું સમાપન કર્યું. તેમના મનોહર ગાયને શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. આ સત્રમાં તબલા પર બિમલ ભટ્ટાચાર્ય અને હાર્મોનિયમ પર જૈમન સોનીએ સંગત આપી.

રસિક આરાધના મહોત્સવ 2025 (ETV Bharat Gujarat)

બીજા સત્રમાં પંડિત વિદ્યાધર વ્યાસે પોતાના મજબૂત અવાજ અને શુદ્ધ ઘરનેદાર ગાયકી સાથે રાગ ભૂપાલીનું મનોહર પ્રસ્તુતિકરણ કર્યું. તેમણે ભૂપાલીમાં બડા ખ્યાલ, છોટા ખ્યાલ તથા ત્રિવત ગાયા. ત્યારબાદ રામ ભજન અને ગોવિંદ ભજનની ભાવસભર રજૂઆત કરી.

આરાધના સંગીત એકેડમીના સંચાલક ડો. મોનિકા શાહ જણાવ્યુ કે, "આજનો દિવસ અમારા માટે સોનાનો દિવસ છે, આમારા ગુરુ દાતા પંડિત રસીકલાલ અંધારીયાના એક સ્મરણરુપે અમે આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. 38 વર્ષ પછી મારા ગુરુ પ્રદીપતા બેન ગાંગુલીના આગ્રહથી અને સુચનથી કરવામાં આવ્યું. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ કાર્યક્રમ અમે કરી રહ્યા છીએ અને દેશ-વિદેશથી કલાકારો આવે છે. લોકો આ કાર્યક્રમને માણે છે અને રસિકભાઈના વિર્ધાથીઓ પણ આવે છે. આરધના સંગીત એેકેડમીએ આ કાર્યક્રમનું બિડું ઝડ્પ્યું છે અને ગુજરાત રાજ્ય નાટક સંગીતનો સહકાર મળ્યો છે. હું ગુજરાત રાજય સરકારનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છુ."

"આરાધના સંગીત એકેડમીનો હેતું માત્રને માત્ર સંગીતનો પ્રચાર - પ્રસાર અને આ યુવા પેઢીને આગળ લાવવી જોઈએ. શાસ્ત્રીય સંગીત એવું સંગીત છે, જેમાં પાયો પાકો થઈ જાય, પછી તમે કોઈપણ સંગીતલ ગાઈ શકો છો, તેના માટે લગન અને ધગશ જોઈએ. આ પરંપરા ગાયણ છે. આજના ટીવીના જમાનામાં અને યુટયુબ છે તે જોવો અને માણો, પરંતુ તેની સાથે તમારી પોતાની ગાયકી છે, જે ગુરુ પરંપરાથી તમે મેળવી છે, તેનો તમે રિયાઝ કરો." - ડો. મોનિકા શાહ, સંચાલક આરાધના સંગીત એકેડમી

તેમની અભિવ્યક્ત ગાયકીથી શ્રોતાઓ તરફથી જોરદાર તાળીઓનો ગડગડાટ સાંભળવા મળ્યો. આ સત્રમાં તબલા પર જાજ્વ શાસલ્ય શુક્લા અને હાર્મોનિયમ પર અકુલ પંચાલે સંગત આપી. લાયન્સ હોલ સંગીતપ્રેમીઓથી ખીચોખીચ ભરેલો હતો અને મહોત્સવના પ્રથમ દિવસના સંગીત સમારોહનો સૌએ ભરપૂર આનંદ માણ્યો.

