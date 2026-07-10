નાસિરનગર કેસમાં સસ્પેન્શન સામે હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો, સસ્પેન્ડેડ ઇજનેરે હાઈકોર્ટમાં વોટ્સએપ ચેટ રજૂ કરી
અરજદારે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમની સામે હાથ ધરાયેલી સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે એકતરફી હતી.
Published : July 10, 2026 at 12:12 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુરતના નાસિરનગર ડિમોલેશન મામલે મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો છે. સુરત મહાનગર પાલિકાના સસ્પેન્ડેડ એક્ઝિક્યુટિવ ઇજનેર સુજલ પ્રજાપતિએ પોતાના સસ્પેન્શનના આદેશને કાયદાકીય રીતે પડકારતી અરજી હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરી છે.
અરજદાર સુજલ પ્રજાપતિ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એડવોકેટ આઈ. જી. જોશી મારફતે અરજી કરી રજૂઆત કરી છે કે, તેમણે પોતાની રીતે કોઈ નિર્ણય લીધો નહોતો, પરંતુ ઉપરી અધિકારીઓ અને મનપા કમિશનરના આદેશનું પાલન કર્યું હતું. તેથી તેમને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય કાયદેસર નથી.
અરજી સાથે દાખલ કરાયેલા એફિડેવિટમાં 21 મે, 2026ના રોજ સુરત મનપા કમિશનર સાથે થયેલી વોટ્સએપ વાતચીતના સ્ક્રીનશોટ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. અરજદારનો દાવો છે કે કમિશનરે વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા નાસિરનગર વિસ્તારમાં દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હતી અને તે જ સૂચનાના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
અરજદારે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમની સામે હાથ ધરાયેલી સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે એકતરફી હતી. પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની પૂરતી તક આપવામાં આવી નહોતી અને કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી.
અરજીમાં સુજલ પ્રજાપતિએ હાઈકોર્ટને વિનંતી કરી છે કે સસ્પેન્શનનો આદેશ રદ કરવામાં આવે અને તેમને ફરી સન્માનપૂર્વક ફરજ પર પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે.
અરજદાર તરફથી હાજર રહેલા વકીલ આઈ. જી. જોશીએ હાઈકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે સુજલ પ્રજાપતિએ માત્ર ઉચ્ચ અધિકારીઓના આદેશનું પાલન કર્યું હતું. કાર્યવાહી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ વોટ્સએપ સંદેશાઓ એ વાતનો પુરાવો આપે છે કે નિર્ણય વ્યક્તિગત નહોતો. આવી સ્થિતિમાં માત્ર એક અધિકારીને જવાબદાર ઠેરવી સસ્પેન્ડ કરવો કાયદાકીય રીતે યોગ્ય નથી અને સસ્પેન્શનનો આદેશ રદ થવો જોઈએ. આ સમગ્ર મામલે હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટ 13 જુલાઈએ વધુ સુનાવણી હાથ ધરશે.