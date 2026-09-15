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ઉત્તર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસમાં કલહ: પ્રદેશ નેતાઓની જાણ બહાર ગુલાબસિંહ રાજપૂતે કરેલી 200થી વધુ હોદ્દેદારોની નિમણૂક રદ

પ્રદેશ કોંગ્રેસની મંજૂરી વિના યાદી જાહેર કરાતા અમિત ચાવડાની સૂચનાથી તાત્કાલિક અસરથી યાદી રદ કરવાનો નિર્ણય

ઉત્તર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસમાં કલહ
ઉત્તર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસમાં કલહ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 5:08 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 5:44 PM IST

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ઉત્તર ગુજરાતમાં કોંગ્રસમાં આંતરિક કલહ ફરી એકવાર સામે આવ્યો છે. બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂતે પક્ષના ઉચ્ચકક્ષાના અગ્રણીઓને વિશ્વાસમાં લીધા વિના જ જિલ્લા કોંગ્રેસની હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોની યાદી કરી દીધી. જેથી પક્ષના નારાજ કાર્યકરોએ આ મામલે પ્રદેશ કક્ષાએ રજૂઆત કરતા આ સમગ્ર નિમણૂકની પ્રક્રિયાને રદ કરવામાં આવી છે. આ મામલે ભાજપ દ્વારા રાજકીય કટાક્ષ કરવામાં આવતા કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનિષ દોશીએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે.

સમગ્ર મામલો એમ છે કે બે દિવસ પહેલા બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત દ્વારા જિલ્લા કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી અને આ યાદી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ હતી. જે બાદ આંતરિક ગજગ્રાહ સામે આવ્યો હતો. જિલ્લા કોંગ્રેસમાં સ્થાન નહીં મળતા નારાજ કાર્યકરોએ આ અંગે પ્રદેશ કક્ષાએ રજૂઆત કરી હતી. જેથી કોંગ્રેસના મોવડી મંડળે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે રચેલું જિલ્લા કોંગ્રેસનું માળખું વિખેરી નાખવામાં આવ્યું.

ઉત્તર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસમાં કલહ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત દ્વારા જિલ્લાની કારોબારી અને હોદ્દેદારોની વરણી કરાતા આ યાદી સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઈ હતી. જે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા દ્વારા આ અંગે સ્પસ્ટતા કરતા આ નિમણૂકો રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. બીજી તરફ 11 સપ્ટેમ્બરે સોશિયલ મીડિયામાં જાહેર કરાયેલી બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસની હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોની યાદી રદ થતા જ રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ પ્રદેશ કોંગ્રેસની મંજૂરી વિના યાદી જાહેર કરાતા અમિત ચાવડાની સૂચનાથી તાત્કાલિક અસરથી યાદી રદ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. જાહેર કરાયેલી યાદીમાં તારીખ અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલયનો સિક્કો પણ ન હોવાનો ઉલ્લેખ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમજ પક્ષના વરિષ્ઠ આગેવાનો અને નિષ્ઠાવાન કાર્યકરોની બાદબાકી થવા અંગે પ્રદેશ કક્ષાએ રજૂઆત બાદ કરાતા આ કાર્યવાહી થઈ છે. મળતી વિગતો મુજબ બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદમાં હવે નવી નિમણૂક પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે અને ટૂંક સમયમાં બંને જિલ્લાઓમાં નવી જિલ્લા કોંગ્રેસ કારોબારીની જાહેરાત કરવામાં આવે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે.

ગુલાબસિંહે જિલ્લામાં હોદ્દેદારોની કરેલી નિમણૂક
ગુલાબસિંહે જિલ્લામાં હોદ્દેદારોની કરેલી નિમણૂક (Etv Bharat Gujarat)
ગુલાબસિંહે જિલ્લામાં હોદ્દેદારોની કરેલી નિમણૂક
ગુલાબસિંહે જિલ્લામાં હોદ્દેદારોની કરેલી નિમણૂક (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત દ્વારા 200થી વધુ હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યો સાથેનુ જિલ્લાનું માળખું તૈયાર કર્યા બાદ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા હવે તે માળખું પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ વિખેરી નાખ્યું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા ઉપપ્રમુખ મુકેશ ચૌહાણે જણાવ્યું કે ગુલાબસિંહ રાજપુત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી નવી યાદી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા જિલ્લાના કાર્યકરોમાં નારાજગી જોવા મળી હતી અને પ્રદેશ કાર્યાલય સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે બાદ આખરે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે નવી યાદી અને નવા પ્રમુખોની જાહેરાત થશે તેવી શક્યતાઓ છે. તેમણે આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે પોતાના માનિતા લોકોને હોદ્દાઓ આપવામાં આવ્યા છે અને પક્ષના સંનિષ્ટ કાર્યકરોની અવગણના થતા પ્રદેશ કક્ષાએ રજૂઆત થઈ હતી.

આ અંગે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત સાથે Etv ભારતે ટેલિફોનિક વાતચીત કરતા કહ્યું કે અમારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી જિલ્લાની હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોની યાદી હાલમાં પ્રદેશ પ્રમુખ દ્વારા રદ કરવામાં આવી છે.

ભાજપનો પ્રહાર- ‘કોંગ્રેસમાં ઇન્દિરા ગાંધીના સમયથી જ હુંસાતુંસી’

આ સમગ્ર મુદ્દે ભાજપે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. અનિલ પટેલે બનાસકાંઠા કોંગ્રેસના આંતરિક વિખવાદને લઈને કોંગ્રેસની કાર્યપદ્ધતિ અને નેતૃત્વ પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ડૉ. અનિલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસમાં આજથી નહીં પરંતુ ઇન્દિરા ગાંધીના કાર્યકાળથી જ આંતરિક હૂંસાતૂંસી જોવા મળે છે. તેમના મતે કોંગ્રેસમાં નેતૃત્વ અને સંગઠનને લઈને જૂથવાદની પરંપરા લાંબા સમયથી ચાલી આવી છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પરિવારવાદ સાથે જોડાયેલી પાર્ટી છે અને પરિવારવાદની રાજનીતિના કારણે પક્ષની અંદર સામાન્ય કાર્યકરો અને સ્થાનિક નેતૃત્વ માટે પૂરતી જગ્યા રહી નથી. બનાસકાંઠામાં હાલ જે પ્રકારનો આંતરિક વિવાદ સામે આવ્યો છે તેને પણ તેમણે કોંગ્રેસની જૂથવાદી રાજનીતિ સાથે જોડ્યો હતો.

આ મુદ્દાને લઈને ભાજપે કોંગ્રેસના સંગઠનાત્મક માળખા પર પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ભાજપનું કહેવું છે કે જે પક્ષ પોતાના આંતરિક સંગઠન અને નેતાઓ વચ્ચેનો વિવાદ ઉકેલી શકતો નથી તે ગુજરાતની જનતાની સામે મજબૂત વિકલ્પ કેવી રીતે બની શકે? ડૉ. અનિલ પટેલે ગુજરાતના રાજકારણમાં કોંગ્રેસના ભવિષ્યને લઈને પણ મોટો દાવો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને ક્યારેય સફળતા મળવાની નથી. તેમણે તાજેતરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોને કોંગ્રેસની સ્થિતિના ઉદાહરણ તરીકે રજૂ કર્યા હતા.

ડૉ. અનિલ પટેલે રાહુલ ગાંધીના અગાઉના નિવેદનનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે, રાહુલ ગાંધીએ સંસદમાં ગુજરાતમાં ભાજપ સામે કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન સારું રહેશે તેવી વાત કરી હતી. જોકે, ભાજપના પ્રવક્તાના જણાવ્યા મુજબ ચૂંટણીના પરિણામોએ કોંગ્રેસના દાવાથી અલગ ચિત્ર રજૂ કર્યું છે. ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તાએ તાજેતરમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું હતું કે, ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ થઈ ગયા છે. ભાજપનો દાવો છે કે સ્થાનિક સ્તરથી લઈને રાજ્ય સ્તર સુધી મતદારોનો વિશ્વાસ ભાજપ તરફ યથાવત્ રહ્યો છે.

જોકે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોને સીધા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો સાથે સરખાવવા કરતાં તેને સંગઠનાત્મક શક્તિના એક રાજકીય સંકેત તરીકે જોવું વધુ યોગ્ય છે. સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ઉમેદવારની વ્યક્તિગત લોકપ્રિયતા, સ્થાનિક મુદ્દાઓ અને સંગઠનની તાકાત જેવા પરિબળો પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ સમગ્ર વિવાદમાં હવે સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં પ્રદેશ અને જિલ્લા સંગઠન વચ્ચેનો મતભેદ કેવી રીતે ઉકેલાય છે. એક તરફ જિલ્લા સ્તરે સંગઠન ઊભું કરવાની કવાયત ચાલી રહી છે, તો બીજી તરફ પ્રદેશ સ્તરે લેવાયેલા નિર્ણયથી આંતરિક મતભેદો વધુ ચર્ચામાં આવ્યા છે. ભાજપ આ જ મુદ્દાને કોંગ્રેસની નબળાઈ તરીકે રજૂ કરી રહ્યું છે. ડૉ. અનિલ પટેલના નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ આગામી રાજકીય લડાઈમાં કોંગ્રેસના આંતરિક વિખવાદ, નેતૃત્વ અને સંગઠનના મુદ્દાને રાજકીય હથિયાર તરીકે રજૂ કરવા માગે છે.

ભાજપ લાજવાને બદલે ગાજી રહ્યું છે: મનીષ દોશી

બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ વિવાદ મામલે ભાજપના પ્રહાર પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું કે, બનાસકાંઠામાં જિલ્લા સંગઠન માટે વાતચીતના અભાવને કારણે પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. હકીકતમાં પ્રદેશ સમિતિ બે જિલ્લા માટે કાર્યકરોને સ્થાન મળે તે પ્રયાસ કરતું હોય છે. ક્યાંક ચૂક રહેવાને કારણે સંગઠનને સ્થગિત કર્યું છે. ભાજપ લાજવાને બદલે ગાજી રહ્યું છે. ભરૂચમાં ખુદ સાંસદ તેમની પાર્ટી સામે સવાલો ઉભા કરે છે. દારૂ અને બેરોજગારીમાં મુદ્દે ભાજપ વાત કરવાથી ભાગી રહી છે. રાજકોટમાં જયેશ રાદડિયા અને પૂર્વ મંત્રી વચ્ચેની ખેંચાણ જનતા એ જોઈ છે. ભાજપમાં નવા અને જૂના વચ્ચેની હરિફાઈ ચાલે છે. આનંદી બેન અને અમિત શાહ વચ્ચે ની હુંસાતુંસી જોઈએ છે જેમાં સરકારી નુકશાન થયું. કોંગ્રેસને સલાહ આપવાના બદલે દીનદયાળ ઉપાધ્યાયના સેવકો તેમના અંદર પહેલા નજર કરે કે કોને કેવી રીતે આશીર્વાદ આપવા તે જનતા નક્કી કરશે.

બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં ભડકા બાદ યુથ પ્રમુખનું રાજીનામું

બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિમાં મોટો ભડકો થયો છે. બનાસકાંઠા યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ રોહિત પારેગીએ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત અને બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના અપમાન બદલ પોતાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું છે.

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Last Updated : September 15, 2026 at 5:44 PM IST

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