ઉનામાં અનુસુચિત સમાજ વિરુદ્ધ અપમાનજનક વીડિયો વાયરલ કરનાર સામે કાર્યવાહી કરવા અપાયું આવેદન
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક અપમાનજનક વીડિયો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
Published : December 11, 2025 at 7:05 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 7:10 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકાના અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયના લોકોએ આજે પોતાના રોજગાર-ધંધા બંધ રાખી ઉના પ્રાંત કચેરી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક અપમાનજનક વીડિયો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
આ આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ, 7 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ઉમેજ ગામના સલીમ ઓસમાણ ઉર્ફે મુન્ના ઉનડજામ વ્યક્તિએ એક વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેમાં અનુસૂચિત જાતિ સમાજ વિરુદ્ધ અપમાનજનક, અપ્રતિષ્ઠાજનક અને સંવિધાન વિરુદ્ધ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઘટનાને કારણે સમગ્ર અનુસૂચિત જાતિ સમાજમાં ભારે રોષ અને આક્રોશ વ્યાપી ગયો છે. સમાજના લોકોએ આ કૃત્યને ગંભીર ગુનો ગણાવ્યો હતો.
આવેદનપત્રમાં જણાવાયું છે કે, વીડિયોમાં માત્ર સમાજનું અપમાન જ નહીં, પરંતુ વિશ્વવિભૂતિ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને તેમના દ્વારા ઘડવામાં આવેલા ભારતીય સંવિધાનના મૂલ્યોનું પણ અનાદર કરવામાં આવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટ અને સરકાર દ્વારા પ્રતિબંધિત અપશબ્દોનો જાણી જોઈને ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે કાયદેસર રીતે ગંભીર ગુનો છે.
સમાજનો આક્ષેપ છે કે આ પ્રવૃત્તિ એટ્રોસિટી કાયદા હેઠળ સ્પષ્ટ અપરાધિક કૃત્ય બને છે. આથી, દોષિત સામે તાત્કાલિક એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
સમાજના પ્રતિનિધિઓએ સરકાર અને વહીવટી તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે દોષિતે આ વીડિયો દ્વારા કરાયેલા અપમાન બદલ જાહેરમાં માફી માંગવી જોઈએ. જો યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય, તો રાજ્યવ્યાપી ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન અને રસ્તારોકો કરવા સમાજ મજબૂર થશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
