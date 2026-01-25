હાસ્ય કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ મતદાર યાદી માંથી કઢાવવા ફોર્મ ભરાયું, કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચ સામે લગાવ્યા આરોપ
રાજકોટના યુવકના નામે પદ્મશ્રી અને હાસ્ય કલાકાર શાહબુદીન રાઠોડનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા અંગેની અરજી કરવામાં આવી છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં SIRની કામગીરી હવે શંકાના દાયરામાં આવી રહી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા એવો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 1.38 લાખ જેટલા મતદારોનાનામો કમી કરવા અંગે સાત નંબરના ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે, અને તેની વાંધા અરજી સુરેન્દ્રનગર ચૂંટણી વિભાગને મળી ગઈ છે. આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો અને આંકડાકીય વિગતો માંગવામાં આવી હતી અને તમામ જે ફોર્મ ભરાયા છે, તે ફોર્મની નકલો આપવાની લેખિતમાં બાહેધરી લેવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે આ કામગીરી ત્યાંથી નથી અટકી રહી.
શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કઢાવવાની અરજી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢમાં વર્ષોથી રહેતા પદ્મશ્રી અને હાસ્ય કલાકાર શાહબુદીન રાઠોડનું નામ કમી કરવા અંગેની પણ હવે અરજી થઈ છે. રાજકોટના યુવકના નામે આ અરજી કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ અરજી ખોટી રીતે કરવામાં આવી હોવાનું અરજીમાં નામનો જે ઉલ્લેખ કરનાર છે તે યુવક દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. હિતેશ રાઠોડ નામના અરજદાર તરફથી શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કઢાવવાની અરજી નાખવામાં આવી છે.
જે યુવકના નામે અરજી થઈ તેને આ વિશે કોઈ ખબર જ નહીં
સમગ્ર ઘટના ગંભીર રીતે ગણી શકાય કારણ કે પદ્મશ્રી અને હાસ્ય કલાકાર તરીકે સમગ્ર ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશ વિદેશમાં પણ નામના મેળવતા શાહબુદ્દીન રાઠોડનું પણ હવે ચૂંટણી કાર્ડ રદ થઈ શકે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. નામ કમી કરવાની અરજીમાં નંબર લખવામાં આવ્યો તે યુવકનો પણ પૂર્વ ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણા દ્વારા લાઈવ ડેમો કરી અને સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આ યુવકે એવું જણાવ્યું હતું કે, તેના દ્વારા નામ કમી કરવાની આવી કોઈ અરજી કરવામાં આવી નથી. કોઈએ તેનો નંબર અરજીમાં એડ કરી દીધો છે. બાકી યુવક પણ નથી જાણતો કે તેના નામે કોણે અરજી કરી છે.
કોંગ્રેસના ચૂંટણી પંચ સામે આરોપ
આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણા દ્વારા કરવામાં આવી છે. ખોટી રીતે મતદાતાઓના નામો કમી કરવામાં આવી રહ્યા છે, અને લઘુમતી અને મુસ્લિમ સમાજના મતો તેમજ એસસી એસટી અને ઓબીસી સમાજના મતો જ ઓછા કરવામાં આવતા હોવાનો પણ પૂર્વ ધારાસભ્ય ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો છે, ત્યારે હવે આ મુદ્દે તપાસ કરી અને ખોટી રીતે નામ કમી કરવાની અરજીઓ SIRની કામગીરી દરમિયાન આવું કરનાર તત્વોની ઉપર ફરિયાદ દાખલ કરી અને કડક પગલાં ભરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
કોંગ્રેસના આક્ષેપ પાયા વિહોણા મતદાતાઓના નામ કમી કરતા પહેલા નોટિસો આપવામાં આવશે અને ખરાઈ કરી અને ત્યારબાદ જ મતદાતાઓના નામ કમી કરવામાં આવશે. -સુદીપ શાહ, ચૂંટણી અધિકારી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી 1.38 લાખ મતદારોના નામ રદ કરાયા: કોંગ્રેસ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી 1.38 લાખ મતદારોના નામ રદ કરવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે, જેને લઇને હવે ચૂંટણી અધિકારી સુધી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ખોટા આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવતા હોવાનું ચૂંટણી અધિકારી સુદીપ શાહ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે, અત્યાર સુધીમાં માત્ર 24 હજાર જેટલા સાત નંબરના ફોર્મ ભરાયા હોય અને ચૂંટણી કાર્ડ રદ કરવાની અરજીઓ થઈ હોવાનું ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું છે. આ ઉપરાંત શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ પણ તેમાં સામેલ હોવાનું સામે આવતા તે અંગે પણ તપાસ કરી અને તેમની યોગ્ય ખરાઈ કર્યા બાદ જ તેમનું ચૂંટણી કાર્ડ રદ થશે તેવું ચૂંટણી અધિકારી સુદીપ શાહ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.