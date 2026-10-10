વડોદરા RTOમાં AI ટ્રેક પર ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપતા અરજદારો હેરાન, ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં માત્ર 10થી 15% જ પાસ
વડોદરા RTOમાં AI આધારિત ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટની વ્યવસ્થાને લઈને અરજદારોની મુશ્કેલીઓ સામે આવી છે.
Published : October 10, 2026 at 1:03 PM IST
વડોદરા: વડોદરા RTOમાં AI આધારિત ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટની વ્યવસ્થાને લઈને અરજદારોની મુશ્કેલીઓ સામે આવી છે. અરજદારોના જણાવ્યા મુજબ, નવી એપોઈન્ટમેન્ટ મેળવવામાં પાંચથી છ મહિના સુધી રાહ જોવી પડે છે, જ્યારે લર્નિંગ લાયસન્સની સમયમર્યાદા પૂરી થવાની સમસ્યા પણ ઊભી થાય છે. બીજી તરફ, પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી કેતન ખાપડેએ જણાવ્યું કે ટુ-વ્હીલર ટેસ્ટમાં આશરે 70 ટકા અરજદારો પાસ થાય છે, જ્યારે ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં માત્ર 10થી 15 ટકા અરજદારો જ સફળ થાય છે.
ફોર વ્હીલર ટેસ્ટમાં 15 ટકા અરજદારો જ સફળ
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી કેતન ખાપડેએ જણાવ્યું હતું કે વડોદરામાં ટુ-વ્હીલર ટેસ્ટમાં આશરે 70 ટકા અરજદારો પાસ થાય છે, જ્યારે ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં માત્ર 10થી 15 ટકા અરજદારો જ સફળ થાય છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં રિવર્સ 'S', રિવર્સ પાર્કિંગ અને ટ્રાફિક સિગ્નલના નિયમોનું પાલન ન થવાને કારણે વધુ અરજદારો નાપાસ થાય છે.
અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું કે ટેસ્ટ પહેલાં અરજદારોને તાલીમ આધારિત વીડિયો બતાવવામાં આવે છે અને આ વીડિયો YouTube પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અરજદારોએ વીડિયો ધ્યાનપૂર્વક જોઈને રિવર્સ 'S', રિવર્સ પાર્કિંગ, ઢાળ પર વાહન ચલાવવાની પદ્ધતિ અને ટ્રાફિક સિગ્નલના નિયમોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તેમના મતે, યોગ્ય તૈયારીથી ટેસ્ટમાં સફળ થવાની શક્યતા વધી શકે છે. અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું કે RTO તંત્ર નવી સિસ્ટમ સાથે ઢળ્યું છે, તેમ અરજદારોએ પણ હાલની વ્યવસ્થાને સ્વીકારીને તેના નિયમો પ્રમાણે તૈયારી કરવી પડશે.
વડોદરા RTOમાં AI આધારિત ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટને લઈને અરજદારો એપોઈન્ટમેન્ટમાં વિલંબ, પ્રેક્ટિસની સુવિધા અને ટ્રેકની પ્રક્રિયા અંગે સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ, RTO અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં રિવર્સ 'S', રિવર્સ પાર્કિંગ અને ટ્રાફિક સિગ્નલના નિયમોનું પાલન ન થવું નાપાસ થવાનું મુખ્ય કારણ છે. હવે અરજદારોની વ્યવહારુ મુશ્કેલીઓ અને ટેસ્ટ માટેની તૈયારી વચ્ચે સંતુલન કેવી રીતે સાધવામાં આવે છે તે મહત્વનું રહેશે.
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