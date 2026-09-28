APK ફાઇલ તમારું બેંક એકાઉન્ટ કરી દેશે ખાલી; બચવા આટલું કરો અને ભૂલથી શિકાર બનો તો તાત્કાલિક આ કામ કરો
ACP હાર્દિક માકડિયાએ કહ્યું- ભૂલથી ફાઈલ આવી જાય તો તાત્કાલિક સાવચેતી અને 1930 પર જાણ કરો
Published : September 28, 2026 at 5:38 PM IST
કોરોનાકાળ બાદ ડિજીટલ પેમેન્ટ દરેક સામાન્ય નાગરિક માટે સામાન્ય જરુરિયાતની વસ્તુ બની ગઇ છે. ગૃહિણીઓ શાકભાજીથી લઇને શોપિંગ ઓનલાઇન કરી રહી રહી છે, તો વિદ્યાર્થીઓ, યુવકો કે બિઝનેસમેન બસની ટિકિટથી લઇને કોન્સર્ટની ટિકિટ ઓનલાઇન બુક કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં લાઇટ બિલ, ગેસ બિલ, RTOના ચલણ પણ હવે આપણને ઓનલાઇન મળી રહ્યા છે. જેથી સાયબર ફ્રોડ કરનારા પણ હવે સામાન્યથી સામાન્ય વ્યક્તિને ટાર્ગેટ કરવા માટે યુટિલિટીબેઝ સર્વિસના નામે APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરાવી હજારો અને લાખો રુપિયા ઠગી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઇએ કે પહેલા સાયબર ફ્રોડ કરનારા તમારી પાસે OTP આવ્યો છે એવું કહીને ઠગાઇ કરતા પરંતુ હવે આપના વોટ્સએપમાં જ હવે સીધી APK ફાઇલ મોકલી તેને ડાઉનલોડ કરાવી રુપિયા પડાવી રહ્યા છે. તો આપને આજે જણાવીએ કે આ ઠગાઇ કેવી રીતે થાય છે અને તેનાથી બચાવાના ઉપાય છે . તેમજ આ ફ્રોડ કરનારી ફાઇલને કેવી રીતે ઓળખી શકાય છે.
વોટ્સએપ પર પરિચિત વ્યક્તિના નંબર પરથી કંકોત્રી આવે, RTOનું ચલણ ભરવાનું મેસેજ આવે, વીજળીનું બિલ બાકી હોવાની જાણ થાય કે પછી કોઈ સરકારી યોજના અને જરૂરી અપડેટના નામે ફાઈલ મોકલવામાં આવે... સામાન્ય રીતે આવી કોઈ વસ્તુ આવે ત્યારે મોટાભાગના લોકો એકવાર તો તેને ખોલીને જોઈ લેતા હોય છે. પરંતુ આ જ એક ક્લિક ક્યારેક મોબાઈલ અને બેંક ખાતા વચ્ચેનો રસ્તો સાયબર ઠગો માટે ખોલી શકે છે.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી APK ફાઈલના નામે થતી સાયબર છેતરપિંડીમાં લોકોના મોબાઈલને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં ઠગો માત્ર ફોન કરીને OTP પૂછતા નથી. તેના બદલે તેઓ પહેલા એક ફાઈલ પર વિશ્વાસ કરાવે છે અને પછી એ ફાઈલ ઇન્સ્ટોલ કરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ફાઈલ ઇન્સ્ટોલ થયા બાદ માગવામાં આવતી પરમિશન અને ફોનમાં રહેલી સંવેદનશીલ માહિતી સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ સમગ્ર છેતરપિંડીનું સૌથી મહત્વની કડી બને છે. સૌથી પહેલા આપને જણાવી કે APK છે શું?
APK ફાઈલ શું છે?
APK એટલે એન્ડ્રોઇડ પેકેજ કિટ. એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે વપરાતું ફાઈલ ફોર્મેટ છે. સામાન્ય રીતે મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન સત્તાવાર એપ સ્ટોર મારફતે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને મેસેજિંગ એપ, SMS અથવા સોશિયલ મીડિયા મારફતે અલગથી APK ફાઈલ મોકલવામાં આવે છે ત્યારે તે ફાઈલની વિશ્વસનીયતા ચકાસવી જરૂરી બને છે.
સાયબર ઠગો આ જ બાબતનો ફાયદો ઉઠાવે છે. તેઓ APK ફાઈલને કોઈ ઉપયોગી અથવા તાત્કાલિક જરૂરી વસ્તુ તરીકે રજૂ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, “તમારું RTO ચલણ બાકી છે”, “લગ્નની કંકોત્રી જુઓ”, “વીજળીનું બિલ બાકી છે”, “KYC અપડેટ કરો”, “બેંકનું એકાઉન્ટ બંધ થઈ જશે” અથવા અન્ય કોઈ બહાનું બનાવીને ફાઈલ ખોલાવવા માટે દબાણ ઊભું કરવામાં આવે છે.
પહેલા વિશ્વાસ, પછી APK ફાઈલ
આ ફ્રોડમાં સૌથી પહેલું કામ છે વિશ્વાસ ઊભો કરવો. ઠગો જાણે છે કે અજાણ્યા નંબર પરથી આવેલી ફાઈલ લોકો કદાચ નહીં ખોલે. તેથી ઘણી વખત મેસેજ કોઈ ઓળખીતા વ્યક્તિના નંબર પરથી પણ આવી શકે છે.
અહીં એક મહત્વની બાબત સમજવી જરૂરી છે—જો કોઈ પરિચિત વ્યક્તિના વોટ્સએપમાંથી અચાનક APK ફાઈલ આવે તો તેનો અર્થ એ નથી કે તે વ્યક્તિએ જ મોકલી છે. સામેની વ્યક્તિનું વોટ્સએપ એકાઉન્ટ અગાઉથી હેક અથવા કબજે થયેલું હોઈ શકે છે. તેથી ઓળખીતા નંબર પરથી આવેલી ફાઈલ પણ ચકાસ્યા વગર ખોલવી જોખમી બની શકે છે.
- APK ફ્રોડમાં ઠગો એક જ પ્રકારનો મેસેજ મોકલતા નથી. સમય અને લોકોની માનસિકતા પ્રમાણે બહાના બદલાય છે.
- લગ્નની કંકોત્રી: “લગ્નમાં આવવાનું છે, કંકોત્રી અહીં છે” કહી APK ફાઈલ મોકલવામાં આવે છે.
- RTO ચલણ: “તમારું ચલણ બાકી છે, દંડ ભરવા માટે આ ફાઈલ ખોલો” જેવી વાત કરવામાં આવે છે.
- બિલ બાકી: વીજળી, ગેસ અથવા અન્ય યુટિલિટી બિલના નામે કનેક્શન બંધ થવાની ઉતાવળ ઊભી કરવામાં આવે છે.
- KYC અપડેટ: બેંક અથવા અન્ય નાણાકીય સંસ્થાના નામે KYC પૂર્ણ કરવા માટે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરાવવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે.
- સરકારી યોજના અથવા ઇનામ: લાભ મેળવવા, સબસિડી મેળવવા અથવા ઈનામ જીત્યાના નામે ફાઈલ મોકલવામાં આવી શકે છે.
- અહીં ઠગોનો મુખ્ય હેતુ એક જ હોય છે—વ્યક્તિને વિચારવાનો સમય ન આપવો અને તરત જ ફાઈલ ખોલાવવા માટે દબાણ કરવું.
- પરિચિતના નંબર પરથી આવી હોય તો પણ સાવધાન
- સાયબર ક્રાઈમ ACP હાર્દિક માકડિયાના જણાવ્યા મુજબ, APK ફાઈલ દ્વારા થતી છેતરપિંડી નવી નથી અને આવી પદ્ધતિનો ઉપયોગ લાંબા સમયથી કરવામાં આવે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઠગો કોઈને કોઈ બહાને અથવા હેક થયેલા વોટ્સએપ એકાઉન્ટ પરથી APK ફાઈલ મોકલી શકે છે. હાલ RTO ચલણ, લગ્નની કંકોત્રી, RBI અથવા લાઈટ બિલ બાકી હોવાના નામે આવી ફાઈલો મોકલવાના કિસ્સા સામે આવી રહ્યા છે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, ફાઈલ ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ મોબાઈલની વિવિધ પરમિશનનો દુરુપયોગ કરીને વોટ્સએપ, બેંકિંગ વિગતો અને SMS સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. ફોનનો કંટ્રોલ મળ્યા બાદ ઠગો કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં રહેલા અન્ય લોકોને પણ આવી ફાઈલો મોકલી શકે છે.
ભૂલથી APK ફાઈલ ડાઉનલોડ થઈ જાય તો શું કરવું?
- સૌથી પહેલાં ગભરાવું નહીં અને વધુ કોઈ માહિતી દાખલ ન કરવી. જો ફાઈલ માત્ર ડાઉનલોડ થઈ છે પરંતુ ઇન્સ્ટોલ નથી કરી, તો તેને ખોલવી કે ઇન્સ્ટોલ કરવી નહીં.
- જો ફાઈલ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ હોય અથવા ફોનમાં શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો સાયબર પોલીસનો સંપર્ક કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. ACP હાર્દિક માકડિયાએ આવી સ્થિતિમાં તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચવાની સલાહ આપી છે.
- તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો ફોનમાં ફિઝિકલ SIM હોય તો તાત્કાલિક SIM કાઢી શકાય છે, જ્યારે eSIM હોય તો ફોનને એરપ્લેન મોડ પર મૂકવાની સલાહ આપી છે. ફોનની પરમિશન સેટિંગ્સમાં જઈને કોઈ અજાણી એપને SMS, ગેલેરી અથવા અન્ય સંવેદનશીલ પરમિશન આપવામાં આવી હોય તો તેની સમીક્ષા કરવી જોઈએ.
- તેમણે વધુમાં VirusTotal અથવા M-Kavach 2 જેવી સુરક્ષા એપ્લિકેશનથી ફોન તપાસવાની અને શંકાસ્પદ એપ્લિકેશન દૂર કરવાની સલાહ આપી છે. વોટ્સએપ તથા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં ટુ-સ્ટેપ વેરિફિકેશન ચાલુ રાખવું પણ સુરક્ષાનું મહત્વનું પગલું છે.
- બેંકમાંથી પૈસા કપાઈ ગયા હોય તો એક મિનિટ પણ બગાડવી નહીં
- જો APK ફ્રોડ બાદ બેંક ખાતામાંથી રકમ ઉપડી ગઈ હોવાનું જણાય તો સૌથી મહત્વનું છે તાત્કાલિક રિપોર્ટ કરવો.
- ભારત સરકારના નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ મુજબ નાણાકીય સાયબર ફ્રોડ માટે 1930 હેલ્પલાઈન પર તાત્કાલિક જાણ કરી શકાય છે. આ હેલ્પલાઈન 24 કલાક ઉપલબ્ધ હોવાનું સત્તાવાર પોર્ટલ જણાવે છે.
- સાથે જ National Cyber Crime Reporting Portal પર ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે. ફરિયાદ કરતી વખતે ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો, બેંક સ્ટેટમેન્ટ, SMS, સ્ક્રીનશોટ, શંકાસ્પદ મોબાઈલ નંબર, URL અથવા અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાવા સાચવી રાખવા ઉપયોગી રહે છે. સત્તાવાર પોર્ટલ પણ ફરિયાદ સાથે ઉપલબ્ધ પુરાવા અને ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગતો આપવા પર ભાર મૂકે છે.
‘ગોલ્ડન અવર’ કેમ મહત્વનો?
- ACP હાર્દિક માકડિયાએ સાયબર ફ્રોડમાં ઝડપથી ફરિયાદ કરવાની બાબતને ખાસ મહત્વ આપ્યું છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ફ્રોડ થયા બાદ જેટલી ઝડપથી 1930 પર જાણ કરવામાં આવે તેટલી ઝડપથી નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન અંગે કાર્યવાહી કરવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે.
- તેમણે કહ્યું હતું કે નાણાં પરત મેળવવાના પ્રયાસમાં “ગોલ્ડન અવર” ખૂબ મહત્વનો છે. એટલે ખાતામાંથી પૈસા કપાઈ ગયા પછી “પહેલા જોઈએ કે ખરેખર ફ્રોડ થયો છે કે નહીં” એમ વિચારીને કલાકો કે દિવસો પસાર કરવા કરતાં તરત જ ફરિયાદ કરવી જરૂરી છે.
- સત્તાવાર સાયબર ક્રાઈમ પોર્ટલ પણ નાણાકીય છેતરપિંડી માટે તાત્કાલિક 1930 પર જાણ કરવાની સૂચના આપે છે.
APK ફ્રોડથી બચવા 10 સાવચેતી
1. વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ કે SMS પરથી આવેલી અજાણી APK ફાઈલ ઇન્સ્ટોલ ન કરો.
2. પરિચિત વ્યક્તિના નંબર પરથી ફાઈલ આવી હોય તો પણ પહેલા ફોન કરીને ખાતરી કરો.
3. RTO ચલણ, બેંક KYC, વીજળી બિલ કે સરકારી સેવા માટે મળેલી ફાઈલ પર તરત વિશ્વાસ ન કરો.
4. કોઈ એપ અનાવશ્યક રીતે SMS, નોટિફિકેશન, કોન્ટેક્ટ્સ અથવા સ્ટોરેજની પરમિશન માગે તો સાવધાન રહો.
5. એપ્લિકેશન માટે શક્ય હોય ત્યાં સુધી સત્તાવાર એપ સ્ટોરનો ઉપયોગ કરો.
6. બેંક OTP, UPI PIN, કાર્ડ PIN કે નેટબેંકિંગ પાસવર્ડ કોઈને આપશો નહીં.
7. વોટ્સએપ અને મહત્વના એકાઉન્ટમાં ટુ-સ્ટેપ વેરિફિકેશન ચાલુ રાખો.
8. શંકાસ્પદ APK ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ હોય તો બેંકિંગ પ્રવૃત્તિ અંગે તરત તપાસ કરો.
9. નાણાકીય ફ્રોડ થાય તો તરત 1930 પર જાણ કરો.
10. ઓનલાઈન ફરિયાદ માટે સત્તાવાર National Cyber Crime Reporting Portalનો ઉપયોગ કરો.
એક ફાઈલ, અનેક દરવાજા
APK ફ્રોડની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે ઠગો ઘણી વખત શરૂઆતમાં પૈસા માગતા જ નથી. તેઓ પહેલા વિશ્વાસ મેળવે છે, પછી ફાઈલ ખોલાવે છે, ત્યારબાદ પરમિશન મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે અને અંતે મોબાઈલમાં રહેલી માહિતી સુધી પહોંચીને નાણાકીય છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
એટલે વોટ્સએપ પર આવેલી “કંકોત્રી” હોય કે “ચલણ”, “બિલ” હોય કે “KYC અપડેટ”—ફાઈલનું નામ જેટલું સામાન્ય લાગે તેટલી જ સાવચેતી જરૂરી છે. એક APK ફાઈલને માત્ર ફાઈલ સમજીને ખોલવાને બદલે “મારે આ ફાઈલની ખરેખર જરૂર છે કે નહીં?” એ સવાલ પૂછવો જ સૌથી પહેલું ડિજિટલ સેફ્ટી સ્ટેપ બની શકે છે.
અને જો ભૂલ થઈ જ જાય, તો શરમ કે ડરથી ચૂપ બેસી રહેવું નહીં—1930 પર તાત્કાલિક જાણ કરવી અને સત્તાવાર સાયબર ક્રાઈમ પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવવી એ સૌથી મહત્વનું પગલું છે.
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