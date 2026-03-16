અંત્યોદયથી સર્વોદય”નો સંકલ્પ: 2856 કરોડના બજેટ સાથે અનાજ વિતરણમાં સુધારા, ગ્રેઇન ATMથી 24 કલાક મળશે અનાજ
Published : March 16, 2026 at 3:01 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારો સુધી સસ્તું અને ગુણવત્તાયુક્ત અનાજ પહોંચે તે માટે અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2026–27 માટે 2856 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ બજેટ દ્વારા જાહેર વિતરણ પ્રણાલી (PDS) વધુ મજબૂત બનાવવા, વિતરણ વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા લાવવા અને ગરીબ પરિવારોને વધુ સહાય આપવા માટે અનેક નવી જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા મંત્રી રમણ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના વિભાગનો મુખ્ય મંત્ર “અંત્યોદયથી સર્વોદય” છે. સમાજના સૌથી છેલ્લાં માણસ સુધી હકનું અનાજ પહોંચે અને કોઈપણ વ્યક્તિ ભૂખ્યો ન રહે તે માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ સમાજ જીવનની વેદના સમજે છે અને ખાસ કરીને નાના અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકોની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે વિભાગ સતત કામગીરી કરી રહ્યો છે.
વિભાગની સચિવ મોના ખંધારએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે વિભાગ દ્વારા અનેક સુધારાત્મક અને ટેક્નોલોજી આધારિત પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રાજ્યને દર વર્ષે વિના મૂલ્યે ઘઉં અને ચોખા મળે છે, જેની અંદાજિત કિંમત 7 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુ થાય છે. આ અનાજ જાહેર વિતરણ પ્રણાલી મારફતે લાખો ગરીબ પરિવારો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વર્ષ 2021 થી 2026 દરમિયાન વિભાગના બજેટમાં દર વર્ષે સતત વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેથી અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થા વધુ અસરકારક બની શકે અને લાભાર્થીઓને સમયસર લાભ મળી શકે.
ગરીબ પરિવારોને રસોઈ ગેસ માટે રાહત આપવા માટે સરકાર દ્વારા ઉજ્જવલા યોજનાનો વ્યાપ સમગ્ર રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ યોજના હેઠળ ગરીબ પરિવારોને વર્ષમાં બે વખત વિનામૂલ્યે LPG રિફિલિંગ આપવામાં આવશે, જેના કારણે તેમના ઘરખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.
અન્ન વિતરણ વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા અને ગુણવત્તા જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી ઘણા સ્થળોએ જનસીઓનું છૂટક વિતરણ થતું હતું, પરંતુ હવે તેને બદલે સ્ટાન્ડર્ડ પેકિંગમાં અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આ પગલાથી અનાજની ગુણવત્તા જળવાઈ રહેશે અને વજન તથા વિતરણમાં ગેરરીતિઓ અટકશે.
વાજબી ભાવની દુકાનો ચલાવતા દુકાનદારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર દ્વારા કમિશનમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 150 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી દુકાનદારોને આર્થિક રાહત મળશે અને તેઓ વધુ જવાબદારીપૂર્વક વિતરણ કામગીરી કરી શકશે.
વહીવટી વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે અન્ન નિયંત્રકની ચાર ઝોનલ કચેરીઓ અમદાવાદમાં સ્થાપિત કરવાની યોજના પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઝોનલ કચેરીઓ શરૂ થવાથી વિતરણ પ્રણાલીના નિયંત્રણ અને દેખરેખ વધુ અસરકારક રીતે થઈ શકશે.
રાજ્યમાં અનાજ વિતરણને આધુનિક બનાવવા માટે સરકાર ગ્રેઇન ATM શરૂ કરવાની યોજના પણ અમલમાં મૂકી રહી છે. આ સુવિધા દ્વારા લાભાર્થીઓને 24 કલાક અનાજ મેળવવાની સુવિધા મળશે. આ પગલું ખાસ કરીને શહેરોમાં કામદારો અને રોજિંદા મજૂરી કરતા લોકો માટે ખૂબ ઉપયોગી બનશે.
સરકારના આ તમામ પગલાંઓનો મુખ્ય હેતુ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને સસ્તું, ગુણવત્તાયુક્ત અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ અનાજ પૂરૂં પાડવાનો છે, જેથી રાજ્યમાં ખાદ્ય સુરક્ષા વધુ મજબૂત બને.
