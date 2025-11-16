પાલનપુરમાં અસમાજિક તત્વોના જાહેરમાં સીન સપાટા, ખોફ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ

ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા : પાલનપુરમાં હવે સામાજીક તત્વો એટલા હદે બેફામ બન્યા છે કે ધોળા દિવસે દુકાનોમાં ગાડીઓ ઘુસાડી ડરાવે છે. પાલનપુરના એરોમાં સર્કલ નજીક અસમાજિક તત્વોએ દુકાનમાં ગાડી ઘુસાડી હોવાના સીસીટીવી વિડીયો વાયરલ થયા છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જાહેરમાં ધમાલ મચાવી અને હોબાળો મચાવનારા તેમજ હુમલો કરનારા વિડીયો ઘણીવાર વાયરલ થયા છે, ત્યારે ફરી એકવાર પાલનપુરમાં અસામાજિક તત્વોએ જાહેરમાં સીન સપાટા કરી ડરાવવા ધમકાવવા અને પોતાનો ખોફ ઉભો કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો સીસીટીવી વિડીયો વાયરલ થયો છે.

પાલનપુરના એરોમાં સર્કલ નજીક આવેલી એક સલૂનમાં ધોળે દિવસે અસામાજિક તત્ત્વોએ સીન સપાટા કર્યા અને ડરાવવા માટે ગાડી કોમ્પ્લેક્સના પગથિયા ચડાવી છે. દુકાનમાં ઘુસાડી અને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. જોકે આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી વિડીયો પણ વાયરલ થયા છે.

આ અસામાજિક તત્વોએ પહેલા કોમ્પ્લેક્સ બહાર પડેલા ટુ-વ્હીલર દૂર કર્યા તે બાદ ધાર ગાડી કોમ્પ્લેક્સના પગથિયાં ચડાવી દુકાન સુધી લઈ ગયો અને તે બાદ ગાડીને દુકાનમાં ઘુસાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. દુકાનમાં ગાડી ઘુસાડવાના પ્રયાસથી સલૂનના કાચ ફૂટતા નુકશાન પહોંચ્યું છે. અસામાજિક તત્વોની આ હરકતથી આસપાસના લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. દુકાનમાં હાજર લોકો પણ દુકાને છોડીને નાસવા માટે મજબૂર બન્યા હતા, એટલે કે ધોળે દિવસે પણ પાલનપુરમાં આવા અસામાજિક તત્વોને પોલીસનો કોઈ જ ખોફ ના હોય તે પ્રકારના આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.

નોંધનીય છે કે, તાજેતરમાં જ પાલનપુરના બારડપુરા પોલીસ ચોકી નજીક અસામાજિક તત્વોએ જાહેરમાં તલવાર વડે હોબાળો મચાવ્યો હતો, તે વિડીયો વાયરલ થયા બાદ પૂર્વ પોલીસે તેમનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી વરઘોડો કાઢી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું, ત્યારે ફરી એકવાર પાલનપુરમાં અસામાજિક તત્વોએ થાર ગાડી કોમ્પ્લેક્સમાં ચડાવી દુકાનને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોવાના સીસીટીવી વાયરલ થયા છે, ત્યારે હવે પોલીસ આવા અસામાજિક તત્વોને પણ કાયદાનું ભાન કરાવે તો નવાઈ નહીં.

