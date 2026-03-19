અમદાવાદમાં ANTF ની સફળ કાર્યવાહી: 70 બોટલ કોડીન ફોસ્ફેટ કફ સીરપ જપ્ત, એક આરોપી ઝડપાયો
ખાનગી માહિતીના આધારે કરાયેલી કાર્યવાહીમાં 70 બોટલ કોડીન ફોસ્ફેટ અને ટ્રાઇપ્રોલિડીન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ યુક્ત કફ લિંક્ચસ (REXCRON T) જપ્ત કરવામાં આવી છે.
Published : March 19, 2026 at 3:31 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના કાંકરીયા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે કોડીન ફોસ્ફેટયુક્ત કફ સીરપના વેચાણ સામે એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (A.N.T.F.), અમદાવાદ ઝોન, સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમની ટીમે મોટી સફળતા મેળવી છે. ખાનગી માહિતીના આધારે કરાયેલી કાર્યવાહીમાં 70 બોટલ કોડીન ફોસ્ફેટ અને ટ્રાઇપ્રોલિડીન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ યુક્ત કફ લિંક્ચસ (REXCRON T) જપ્ત કરવામાં આવી છે.
આ કાર્યવાહી કાંકરીયા રેલ્વે યાર્ડ ગેટ સામે, કાંકરીયા ઝૂ એ.એમ.ટી.એસ. બસ સ્ટેશન આગળ જાહેર રસ્તા પર તા. 19 માર્ચ 2026ના રોજ કરવામાં આવી હતી. દરોડા દરમિયાન એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ સફેદ રંગની એક્સેસ (એક્સ-રે) લઈને આવતો જોવા મળ્યો હતો. તપાસમાં તેની પાસેથી 70 બોટલ કફ સીરપનો ગેરકાયદેસર જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
પકડાયેલ આરોપીની ઓળખ આમીન અસલમભાઈ શેખ (ઉંમર ૩૮ વર્ષ) તરીકે થઈ છે. તેને સ્થળ પર જ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં બીજા એક આરોપી હિતેશભાઈ ઉર્ફે સરદારજીનો પણ ઉલ્લેખ છે, જે હજુ સુધી પકડાયો નથી.
જપ્ત મુદ્દામાલમાં કુલ અંદાજિત કિંમત રૂ. 59,200/-ની વસ્તુઓ સામેલ છે, જેમાં
- Codeine Phosphate And Tripolidine Hydrochloride Cough Linctus (REXCRON T) શીરપની 70 બોટલ – રૂ. 14,000/-
- મોબાઇલ ફોન 1 – રૂ. 5000/-
- એક્સેસ 1 – રૂ. 40000/-
- રોકડા રૂ. 200/-
- આધાર કાર્ડ - 1
આરોપી વિરુદ્ધ NDPS Act, 1985ની કલમ 8(સી), 21(સી) અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. કોડીન ફોસ્ફેટ એક નાર્કોટિક પદાર્થ છે, જેનું ગેરકાયદેસર વેચાણ અને વિતરણ ભારતમાં સખત પ્રતિબંધિત છે અને તેનો દુરુપયોગ લત તરફ દોરી જાય છે.
આ કેસની આગળની તપાસ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદ શહેરને સોંપવામાં આવી છે. A.N.T.F.ની ટીમે આ કાર્યવાહી દ્વારા ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર વેપારને રોકવામાં મહત્વનું પગલું ભર્યું છે. આ ઘટના ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર વેપાર સામે પોલીસ વિભાગની સતત કાર્યવાહીને દર્શાવે છે અને નાગરિકોને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરે છે.
