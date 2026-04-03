ગાંધીનગરના મોટા ચિલોડા વિસ્તારમાં ANTFની મોટી સફળતા: આશરે 12 કિલો ગાંજા સાથે બે આરોપીઓ ઝડપાયા
Published : April 3, 2026 at 2:55 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગરના મોટા ચિલોડા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર ગાંજાની હેરાફેરી કરતા બે આરોપીઓને એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF) ગાંધીનગર ઝોન, સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમની ટીમે સરકારી બસમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહીમાં 11 કિલો 940 ગ્રામ ગાંજા (કિંમત રૂ. 5,97,000) અને બે મોબાઈલ ફોન (કિંમત રૂ. 10,000) સહિત કુલ રૂ. 6,07,000 નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.
ઘટનાની વિગતો અનુસાર, પોલીસની ટીમે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે આ કાર્યવાહી કરી હતી. ચિલોડા ચોકડી ખાતે સરકારી બસ નંબર GJ-18-ZT-2843માં ગાંજાની હેરાફેરી કરતા આરોપીઓને રોકીને તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે માદક પદાર્થ મળી આવ્યો હતો.
ઝડપાયેલા આરોપીઓની વિગતો:
- વિરાજ પરેશકુમાર સોલંકી (ઉંમર: ૨૬ વર્ષ), રહેવાસી: મોટી ભાગોર, ડભોડા, તા. જી. ગાંધીનગર
- આદિત્ય ઉર્ફે આદિ મથુરભાઈ બારૈયા (ઉંમર: ૨૨ વર્ષ), રહેવાસી: ચાણક્યપુરી, ગાંધીનગર
ફરિયાદી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર પી. એસ. ઝાલા (ANTF, ગાંધીનગર ઝોન) દ્વારા નોંધાવેલી ફરિયાદમાં આરોપીઓ વિરુદ્ધ NDPS Act 1985ની કલમ ૮(સી), ૨૦(બી)(૨)(બી) અને ૨૯ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આગળની તપાસ ચિલોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપવામાં આવી છે.
ANTFની આ કાર્યવાહીને ગાંધીનગર વિસ્તારમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરી અને વપરાશને રોકવામાં મહત્વનું પગલું ગણવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસે આવી કાર્યવાહીઓ ચાલુ રાખવાનું જણાવ્યું છે અને નાગરિકોને ડ્રગ્સ સંબંધિત કોઈ પણ પ્રવૃત્તિની માહિતી આપવા અપીલ કરી છે.
