વિરજી ઠુમ્મર બાદ ગુજરાત કોંગ્રેસના વધુ એક વરિષ્ઠ નેતા દીપક બાબરિયાનું નિધન
રણદિપ સુરજેવાલા, અમિત ચાવડા અને પરેશ ધાનાણી સહિતના નેતાઓએ શ્રદ્ઘાંજલી આપી
Published : October 10, 2026 at 1:40 PM IST
અમદાવાદ: વિરજી ઠુમ્મર બાદ કોંગ્રેસના વધુ એક વરિષ્ઠ નેતા દીપક બાબરિયાનું લાંબી બીમારી બાદ આજે અવસાન થયું છે.તેમના અંતિમસંસ્કાર આજે બપોરે એલિસબ્રિજ સ્મશાન ગૃહમાં કરવામાં આવશે. બાબરિયાએ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ અને ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીમાં વિવિધ જવાબદારીઓ સંભાળી હતી.તેમના અવસાનથી કોંગ્રેસમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઇ છે.
વર્ષ 2020માં દીપક બાબરિયાને બ્રેઇન સ્ટ્રોક આવ્યો હતો ત્યાર બાદથી તેઓ અસ્વસ્થ હતા. તેઓએ શ્રમિકો અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિયોનોની સમસ્યાઓ માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રદેશ પ્રભારી તરીકે તેમની વ્યુહરચનાથી કોંગ્રેસે સરકાર બનાવી હતી. દિપક બાબરિયાને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ રણદિપ સુરજેવાલા, અમિત ચાવડા સહિતના નેતાઓએ શ્રદ્ઘાંજલી પાઠવી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ત્રણ દિવસ પહેલા જ અમરેલીમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા વીરજી ઠુમ્મરનું પણ બીમારી બાદ નિધન થયું હતું.
અમિત ચાવડાએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું કે, કોંગ્રેસના પૂર્વ મહાસચિવ અને વરિષ્ઠ નેતા દીપક બાબરિયાના નિધન પર ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ગાંજલી. સંગઠન પ્રત્યે તેમનું સમર્પણ અને યોગદાન હંમેશા સ્મરણીય રહેશે. તેમના પરિવાર અને કોંગ્રેસજનો પ્રત્યે મારી ઘેરી સંવેદનાઓ.
.@INCIndia के पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ नेता श्री @DipakBabaria जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। संगठन के प्रति उनका समर्पण और योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। शोकाकुल परिवार एवं कांग्रेसजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। ॐ शांति। https://t.co/bKaMjzoPeF— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) October 10, 2026
કોંગ્રેસના નેતા રણદિપ સુરજેવાલાએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું કે, દીપક બારિયાના નિધન પર ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ઘાંજલી. દુખની આ ઘડીમાં અમે બધા શોકાતુર પરિવારની સાથે છીએ.
श्री दीपक बाबरिया जी के निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दुःख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवार के साथ हैं। https://t.co/Gs68a5u3Q1— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) October 10, 2026
કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણીએ ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતા દીપક બાબરિયાના અવસાનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.તેમના અવસાનથી કોંગ્રેસ પરિવારમાં શોકની લાગણી વ્યાપી છે. તેમના પરિવારજનો, સ્વજનો અને કાર્યકરો પ્રત્યે સંવેદના.
આ પણ વાંચો:
અમરેલીઃ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા વિરજી ઠુમ્મર પંચમહાભૂતમાં વિલિન, દીકરી જેની ઠુમ્મરે આપ્યો મુખાગ્નિ
અમરેલી: પૂર્વ સાંસદ અને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા વિરજી ઠુમ્મરનું નિધન