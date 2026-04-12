ETV Bharat / state

બારડોલી બાદ માંગરોળમાં બીજી ઘટના, વાંકલ ગામે રસ્તા પર મૃત હાલતમાં મળ્યો દીપડો

વાંકલના ગામીત ફળિયા નજીક રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડો મળી આવતા સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ, વન વિભાગે કાર્યવાહી શરૂ કરી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 9:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

માંગરોળ (સુરત): બારડોલીના કિકવાડ બાદ હવે માંગરોળ તાલુકાના વાંકલ ગામે એક દીપડો મૃત હાલતમાં મળી આવતા વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં શોકની લાગણી પ્રસરી છે. વાંકલથી આમખૂટા ગામ તરફ જવાના માર્ગ પર એક દીપડો રસ્તાની સાઇડમાં નિષ્પ્રાણ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.

રહેણાંક વિસ્તારમાં શિકારની શોધમાં આવ્યો હતો દીપડો

મળતી માહિતી મુજબ, વાંકલ ગામના ગામીત ફળિયા નજીકના રહેણાંક વિસ્તારમાં શિકારની શોધમાં એક દીપડો રસ્તા પર આવી ચઢ્યો હતો. આ દરમિયાન અજાણ્યા વાહન સાથે અથડાતા દીપડાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવે છે. સ્થાનિકોએ રસ્તા પર મૃત હાલતમાં દીપડાને જોતા તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરી હતી.

વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી

ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ કાફલા સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. અધિકારીઓએ દીપડાના મૃતદેહનો કબજો મેળવી તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. દીપડાનું મોત વાહન અડફેટે થયું છે કે અન્ય કોઈ કારણોસર, તે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

વન્યજીવો અને વાહન વચ્ચે વધતું ઘર્ષણ

છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડાઓ ખોરાક અને પાણીની શોધમાં જંગલ વિસ્તાર છોડી માનવ વસાહતો અને માર્ગો પર ઉતરી આવ્યા છે. બારડોલીના કિકવાડ બાદ માંગરોળ પંથકમાં પણ દીપડાના મૃત્યુની આ ઘટનાએ તંત્રની દોડધામ વધારી દીધી છે. વાહન ચાલકોની સ્પીડ અને રસ્તા ક્રોસ કરતા વન્યજીવો વચ્ચેના ઘર્ષણમાં વારંવાર દીપડાઓ જીવ ગુમાવી રહ્યા છે, જે પર્યાવરણ માટે ચિંતાનો વિષય છે.

હવે વન વિભાગની આગામી કાર્યવાહી અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર સૌની નજર રહેશે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરત: માંડવીના પીપરીયા ગામમાં મોડી રાત્રે દીપડો ઘૂસ્યો, CCTVમાં કેદ થયા શ્વાનનો શિકાર કરતા દ્રશ્ય
  2. સુરતના મોર આમલી ગામમાં દિપડાનો આતંક, ગલૂડિયાનો શિકાર કરી દીપડો રફુચક્કર થયો

TAGGED:

LEOPARD FOUND DEAD
VANKAL ROAD ACCIDENT
FOREST DEPARTMENT ACTION
WILDLIFE VEHICLE COLLISION
VANKAL LEOPARD KILLED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.