બારડોલી બાદ માંગરોળમાં બીજી ઘટના, વાંકલ ગામે રસ્તા પર મૃત હાલતમાં મળ્યો દીપડો
વાંકલના ગામીત ફળિયા નજીક રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડો મળી આવતા સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ, વન વિભાગે કાર્યવાહી શરૂ કરી.
Published : April 12, 2026 at 9:04 PM IST
માંગરોળ (સુરત): બારડોલીના કિકવાડ બાદ હવે માંગરોળ તાલુકાના વાંકલ ગામે એક દીપડો મૃત હાલતમાં મળી આવતા વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં શોકની લાગણી પ્રસરી છે. વાંકલથી આમખૂટા ગામ તરફ જવાના માર્ગ પર એક દીપડો રસ્તાની સાઇડમાં નિષ્પ્રાણ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.
રહેણાંક વિસ્તારમાં શિકારની શોધમાં આવ્યો હતો દીપડો
મળતી માહિતી મુજબ, વાંકલ ગામના ગામીત ફળિયા નજીકના રહેણાંક વિસ્તારમાં શિકારની શોધમાં એક દીપડો રસ્તા પર આવી ચઢ્યો હતો. આ દરમિયાન અજાણ્યા વાહન સાથે અથડાતા દીપડાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવે છે. સ્થાનિકોએ રસ્તા પર મૃત હાલતમાં દીપડાને જોતા તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરી હતી.
વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ કાફલા સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. અધિકારીઓએ દીપડાના મૃતદેહનો કબજો મેળવી તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. દીપડાનું મોત વાહન અડફેટે થયું છે કે અન્ય કોઈ કારણોસર, તે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
વન્યજીવો અને વાહન વચ્ચે વધતું ઘર્ષણ
છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડાઓ ખોરાક અને પાણીની શોધમાં જંગલ વિસ્તાર છોડી માનવ વસાહતો અને માર્ગો પર ઉતરી આવ્યા છે. બારડોલીના કિકવાડ બાદ માંગરોળ પંથકમાં પણ દીપડાના મૃત્યુની આ ઘટનાએ તંત્રની દોડધામ વધારી દીધી છે. વાહન ચાલકોની સ્પીડ અને રસ્તા ક્રોસ કરતા વન્યજીવો વચ્ચેના ઘર્ષણમાં વારંવાર દીપડાઓ જીવ ગુમાવી રહ્યા છે, જે પર્યાવરણ માટે ચિંતાનો વિષય છે.
હવે વન વિભાગની આગામી કાર્યવાહી અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર સૌની નજર રહેશે.
