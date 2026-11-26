અમરેલીમાં ફરી ત્રાટક્યો ડાલામથ્થોઃ જાફરાબાદમાં પશુ ચરાવવા ગયેલા માલધારી પર હુમલાથી ફફડાટ
અમરેલી જિલ્લામાં સિંહના હુમલાની વધુ એક ઘટનાથી વન વિભાગના અધિકારીઓ દોડતા થઈ ગયા છે. હુમલાખોર સિંહનું લોકેશન મેળવવા માટે સ્કેનિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
Published : November 26, 2026 at 6:20 PM IST
અમરેલીઃ જાફરાબાદ શહેર નજીક દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં સિંહના હુમલાની ઘટના સામે આવતા સ્થાનિક લોકો અને માલધારીઓમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. જાફરાબાદના કોબલીની વાવ વિસ્તારમાં પશુઓ સાથે જઈ રહેલા શીનુભાઈ દેવાભાઈ બારૈયા નામના વ્યક્તિ પર સિંહે હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં શીનુભાઈ ઘાયલ થતાં તેમને લોહીલુહાણ હાલતમાં સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
સિંહના વધુ એક હુમલાથી સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, શીનુભાઈ દેવાભાઈ બારૈયા પોતાના પશુઓ સાથે વિસ્તારમાં જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન પાછળથી સિંહે તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. અચાનક સિંહના હુમલાથી તેઓ ઘાયલ થયા હતા. ધોળા દિવસે સિંહ દ્વારા માનવી પર હુમલો થતાં આસપાસના વિસ્તારમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
હુમલાખોર સિંહને પકડવા વન વિભાગની કવાયત
ઘટનાની જાણ થતાં જ જાફરાબાદ વનવિભાગની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને હુમલાની ઘટનાને પગલે સિંહનું લોકેશન મેળવવા માટે આસપાસના વિસ્તારમાં સ્કેનિંગની કામગીરી હાથ ધરવાની તૈયારી શરૂ કરી હતી. વનવિભાગ દ્વારા સિંહની હાજરી અને હિલચાલ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
જાફરાબાદના RFO જીજ્ઞાશા છેતરાણીયાના જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાનો મેસેજ મળતા જ વનવિભાગની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને વિસ્તારમાં સિંહનું લોકેશન મેળવવા સ્કેનિંગની કામગીરી હાથ ધરવાની તૈયારી કરવામાં આવી હતી. જાફરાબાદના દરિયાકાંઠાના પટ્ટામાં સિંહોનો કાયમી વસવાટ છે અને ઘણીવાર ખોરાક તથા પાણીની શોધમાં સિંહો રેવન્યુ વિસ્તારમાં પણ આવી ચડતા હોય છે. પશુઓ સાથે જતા માલધારી પર પાછળથી હુમલો થતાં તેમને ઈજા પહોંચી છે અને હાલ સારવાર ચાલી રહી છે.
અમરેલી જિલ્લામાં સિંહોની માનવ વસાહતો તથા રેવન્યૂ વિસ્તારમાં અવરજવર સતત જોવા મળતી હોય છે. માનવી પર હુમલાની આવી ઘટનાઓ માલધારીઓ અને ગ્રામજનોમાં ચિંતાનો વિષય બની રહી છે. સિંહોની હિલચાલ ધરાવતા વિસ્તારોમાં વનવિભાગ દ્વારા વધુ સાવચેતી અને તકેદારી રાખવાની જરૂરિયાત પણ ઊભી થઈ છે.
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