અમેરિકામાં ફરી ગુજરાતી મહિલાની હત્યા, મહેસાણાના જંત્રાલ ગામની 47 વર્ષીય મેઘના પટેલની ગોળી મારીને નિર્મમ હત્યા

નોરફોક પોલીસના જણાવ્યા મુજબ માત્ર 25 મિનિટમાં ત્રણ અલગ-અલગ જગ્યાએ અંજામ અપાયો ગુનાહિત ખેલ, સમગ્ર ઘટનાક્રમ CCTV અને ફોરેન્સિક તપાસ હેઠળ.

Published : May 27, 2026 at 3:15 PM IST

મહેસાણા : અમેરિકાના વર્જિનિયા રાજ્યના નોરફોક શહેરમાં શનિવાર, 23 મે 2026ની વહેલી સવારે એક દુઃખદ અને ચોંકાવનારી ઘટનામાં મૂળ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના જંત્રાલ ગામની 47 વર્ષીય મેઘના પટેલની ગોળી મારીને નિર્મમ હત્યા કરી દેવામાં આવી. આ ઘટનાએ અમેરિકામાં વસતા ભારતીય અને ગુજરાતી સમુદાયમાં ઘેરા શોકની લાગણી ફેલાવી છે.

નોરફોક પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના સત્તાવાર અહેવાલ મુજબ, સવારે આશરે 8:13 વાગ્યે 3100 બ્લોક બ્લેકવુડ એવન્યુ ખાતેના એક રહેણાંક મકાનમાં ઘરેલુ વિવાદનો કટોકટી કોલ મળ્યો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 20 વર્ષીય માર્વેલ આર. બોન્ડ નામના યુવકે પોતાના 45 વર્ષીય સાવકા પિતા સાથે ઉગ્ર ઝઘડો કર્યા બાદ તેમના પર ગોળી ચલાવી દીધી. ગંભીર રીતે ઘાયલ સાવકા પિતાને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા, જ્યાં સારવાર બાદ તેમની સ્થિતિ સ્થિર અને જોખમમુક્ત છે.

આ પ્રથમ હુમલાને અંજામ આપીને માર્વેલ બોન્ડ પોતાની કાર લઈ ત્યાંથી નાસી ગયો. સવારે 8:38 વાગ્યે તે 2700 અઝાલેઆ ગાર્ડન રોડ પર આવેલા 'ફેટ ફિલીસ' કન્વીનિયન્સ સ્ટોર પર પહોંચ્યો. અહીં મેઘના પટેલ સ્ટોર ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.

પોલીસની પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સ્ટોરમાં પ્રવેશતા જ હુમલાખોર અને મેઘના પટેલ વચ્ચે કોઈ સામાન્ય બોલાચાલી થઈ. આવેશમાં આવેલા માર્વેલે પોતાની બંદૂક કાઢી મેઘના પટેલ પર અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું. ગોળીઓ શરીરના નાજુક ભાગોમાં વાગતા તેઓ ઘટનાસ્થળે જ ઢળી પડ્યા અને તેમનું કમકમાટીભર્યું મૃત્યુ થયું.

સ્ટોરમાં હત્યા કર્યા બાદ હુમલાખોર ફરાર થઈને અલ્મેડા એવન્યુ તરફ ગયો. સવારે લગભગ 9:00 વાગ્યે પોલીસને જાણ થઈ કે 2400 બ્લોક અલ્મેડા એવન્યુ પાસે એક કાર રસ્તા પર ચાલુ હાલતમાં ઊભી છે. પોલીસ ટીમે કારની તપાસ કરી તો ડ્રાઈવિંગ સીટ પર માર્વેલ આર. બોન્ડ મૃત હાલતમાં મળ્યો. તેણે પકડાઈ જવાના ડરથી અથવા અન્ય કારણોસર પોતાની જ બંદૂકથી લમણે ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. આમ માત્ર 45 મિનિટના ગાળામાં ત્રણ અલગ-અલગ સ્થળોએ આ ખૂની ખેલ ખેલાયો હતો.

મૃતક મેઘના પટેલ મૂળ મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના જંત્રાલ ગામના વતની હતા અને હાલ પોર્ટ્સમાઉથમાં રહેતા હતા. તેઓ અત્યંત મહેનતુ અને મિલનસાર સ્વભાવના હોવાનું પરિચિતો જણાવે છે. તેમના નિધનના સમાચાર મળતા જ વતન જંત્રાલ ગામમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. સ્થાનિક ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે મેઘના પટેલ પરિવારના સારા ભવિષ્ય માટે અમેરિકામાં સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા.

નોરફોક પોલીસ ચીફે જણાવ્યું કે, આ સમગ્ર ઘટના અત્યંત ગંભીર છે. ત્રણેય ક્રાઇમ સીન - સાવકા પિતાનું ઘર, ફેટ ફિલીસ સ્ટોર અને અલ્મેડા એવન્યુ પરની કાર - પરથી ફોરેન્સિક ટુકડી પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે. ડિટેક્ટિવોની ખાસ ટીમ હુમલાખોરના ઉદ્દેશ્ય અને ઘટનાક્રમની ચોકસાઈથી તપાસ કરી રહી છે. અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતી સંગઠનોએ આ ઘટનાની નિંદા કરી છે અને કાયમી ધોરણે સલામતી વધારવાની માંગ કરી છે.

