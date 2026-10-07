VIDEO: ગીરમાં જોવા મળ્યો માતૃપ્રેમનો અનોખો નજારો, માતા વિહોણા દીપડીના 2 બચ્ચાને અન્ય દીપડીએ ઉછેરીને કર્યા મોટા
વન્યજીવ સૃષ્ટિમાં ખૂબ જ અચરજ પમાડે તેવી ઘટના સામે આવી છે
Published : October 7, 2026 at 10:16 AM IST
જૂનાગઢઃ વન્યજીવ સૃષ્ટિમાં ખૂબ જ અચરજ પમાડે તેવી ઘટના સામે આવી છે, વન વિભાગ દ્વારા ગિરનાર અભયારણ્યની ડુંગર દક્ષિણ રેન્જમાં એક માદા દીપડી અને તેના એક વર્ષના બચ્ચાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે સુત્રાપાડા તાલુકામાંથી પણ દીપડીના બે બચ્ચા માતાથી વિખુટા પડી ગયેલા જોવા મળતા, આ બચ્ચાને પણ માદા દીપડી સાથે રાખવામાં આવતા તેમણે બીજી દીપડીના બે બચ્ચાને પણ સ્વીકારી લઈને તેનો સફળતાપૂર્વક ઉછેર કર્યો છે. આજે આ ત્રણેય બચ્ચા એકદમ તંદુરસ્ત છે અને તેની માતા આ ત્રણે બચ્ચાની દેખભાળ કરી રહી છે.
વન્યજીવ સૃષ્ટિમાં સૌથી રોમાંચકારી ઘટના
વન્યજીવ સૃષ્ટિમાં સૌથી રોમાંચકારી ઘટના સામે આવી છે, ગિરનાર અભયારણ્યની ડુંગર દક્ષિણે રેન્જમાંથી એક માદા દીપડી અને તેની સાથે તેના બચ્ચાનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બંનેને તબીબી નિરીક્ષણ નીચે રાખવામાં આવ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન સુત્રાપાડા તાલુકામાંથી પણ માતા વિહોણા બે દીપડાના બચ્ચા મળી આવ્યા હતા. જે ખૂબ જ નાદુરસ્ત હાલતમાં હતા. આવી સ્થિતિમાં આ બંને બચ્ચાને ગિરનાર અભયારણ્ય વિસ્તારમાંથી બચ્ચા સાથે મળી આવેલી દીપડી સાથે રાખવામાં આવતા માદા દીપડીએ અન્ય દીપડીના બે બચ્ચાને તેના બચ્ચાની માફક જ સ્વીકારી લઈને તેનો ઉછેર કર્યો હતો. આજે આ ત્રણેય બચ્ચા એકદમ તંદુરસ્ત હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
વન સંરક્ષક અક્ષય જોશીએ આપી વિગતો
વન સંરક્ષક અક્ષય જોશીએ દીપડીના બચ્ચાનું અને અન્ય દીપડી સાથે તેનું મિલન કરાવવાને લઈને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ વન્યજીવ સૃષ્ટિમાં ખૂબ જ રોમાંચકારી ઘટના માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સિંહ દિપડા જેવા વન્યજીવો અન્ય પ્રાણીના બચ્ચાને સાથે રાખતા નથી અથવા તો તેને મારી નાખે છે. પરંતુ આ દીપડીએ તેના એક બચ્ચાની સાથે અન્ય દીપડીના બે બચ્ચાને પણ રાખીને ઉછેર કર્યા છે. જ્યારે માતા વિહોણા મળેલા બંને બચ્ચા વન વિભાગે એનિમલ કેર સેન્ટરમાં રાખ્યા ત્યારે તે જીવશે તેની શક્યતા પણ ખૂબ ઓછી હતી. પરંતુ દીપડીએ આ બંને બચ્ચાને પણ તેના બચ્ચાની માફક જ ઉછેર કરતા આજે ત્રણેય બચ્ચા એકદમ તંદુરસ્ત હાલતમાં એનિમલ કેર સેન્ટરમાં જોવા મળે છે. હાલ માદા દીપડી અને ત્રણેય બચ્ચા એનિમલ કેર સેન્ટરમાં વેટરનરી ડોક્ટરોની સતત દેખરેખ નીચે રાખવામાં આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં માદા દીપડીની સાથે ત્રણે બચ્ચાને યોગ્ય અને કુદરતી વાતાવરણમાં જંગલ વિસ્તારમાં મુક્ત કરવાની કામગીરી વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે.
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