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સુરત નવી સિવિલમાં વધુ એક ડૉક્ટરે ટૂંકાવ્યું જીવન, માત્ર દોઢ મહિનામાં બીજી ઘટનાથી ઉઠ્યા અનેક પ્રશ્નો

દોઢ મહિનામાં સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિસિડેન્ટ ડોક્ટરે જીવન ટૂંકાવી દેતા હાહાકાર મચી ગયો છે.

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિસિડેન્ટ ડોક્ટરે જીવન ટૂંકાવી દેતા હાહાકાર મચી ગયો છે.
સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિસિડેન્ટ ડોક્ટરે જીવન ટૂંકાવી દેતા હાહાકાર મચી ગયો છે. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 8:00 PM IST

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સુરતઃ નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સંલગ્ન મેડિકલ કોલેજમાં વધુ એક રેસિડેન્ટ ડોક્ટરે જીવન ટૂંકાવી દેતા સમગ્ર સિવિલ કેમ્પસમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. રેસિડેન્ટ ડોક્ટર યોગેન્દ્ર પ્રજાપતિએ ડિસેક્શન હોલમાં જ જીવન ટૂંકાવી લેતા તબીબી જગતમાં પણ શોકની લાગણી પ્રસરી છે. ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે, દોઢ મહિનાના ટૂંકાગાળામાં મેડિકલ કોલેજના બીજા રેસિડેન્ટ ડોક્ટરે જીવન ટૂંકાવી દીધું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, યોગેન્દ્ર પ્રજાપતિ એનાટોમી વિભાગમાં થર્ડ યરના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. બપોરના સમયે તેઓ ડિસેક્શન હોલમાં હતા. હોસ્પિટલ તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર ડિસેક્શન હોલમાં જ તેમણે બ્લેડ જેવા તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારીને જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું. બનાવની જાણ થતા જ હોસ્પિટલ તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિસિડેન્ટ ડોક્ટરે જીવન ટૂંકાવી દેતા હાહાકાર મચી ગયો છે. (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વનું એ પણ છે કે, યોગેન્દ્ર પ્રજાપતિની ત્રણ વર્ષની રેસિડન્સી પૂર્ણ થવાની આરે હતી. ગત સપ્તાહે જ તેમની પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ હતી અને ત્યારબાદ તેઓ પોતાની બાકી રહેલી ટર્મ પૂર્ણ કરી રહ્યા હતા. જે ડિસેક્શન હોલમાં મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ માનવ શરીરની રચનાનો અભ્યાસ કરી તબીબી જ્ઞાન મેળવે છે, એ જ સ્થળે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરનું મોત થતાં કેમ્પસમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી.

પત્ની સાથે સિવિલ કેમ્પસમાં જ રહેતા હતા

ડૉક્ટર યોગેન્દ્ર પ્રજાપતિ પરિણીત હતા અને પોતાની પત્ની સાથે સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં આવેલી હોસ્ટેલમાં રહેતા હતા. તેમના પત્ની પણ હોમિયોપેથીના ડોક્ટર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. MBBS બાદની રેસિડન્સી પૂર્ણતાના આરે પહોંચેલા યુવાન તબીબના અચાનક અવસાનથી પરિવારજનો તેમજ સહકર્મીઓમાં શોકનો માહોલ છે.

દોઢ મહિનામાં બીજી ઘટનાથી ચકચાર

નવી સિવિલ મેડિકલ કોલેજમાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટરના જીવન ટૂંકાવી દેવાની આ બીજી ઘટના છે. અગાઉ 9 ઓગસ્ટના રોજ રેસિડેન્ટ ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યાએ પણ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. આટલા ટૂંકા ગાળામાં બે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરના મોતથી સિવિલ કેમ્પસમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

પોલીસે શરૂ કરી તપાસ

ઘટનાની જાણ થતાં જ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ઘટનાસ્થળેથી કોઈ નોંધ કે અન્ય મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મળ્યા છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. મૃતક ડોક્ટરના પરિવારજનો, સહકર્મીઓ અને સંબંધિત વ્યક્તિઓ પાસેથી માહિતી મેળવી ઘટનાના સંજોગો સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટે ઘટના દુઃખદ ગણાવી

નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. પારુલ વડગામાએ જણાવ્યું કે એનાટોમી વિભાગના થર્ડ યરના રેસિડેન્ટ ડોક્ટરની ડિસેક્શન હોલમાં દુઃખદ ઘટના બની છે. તેઓ સવારથી બપોર સુધી ડિસેક્શન હોલમાં હતા અને યુજી સ્ટુડન્ટ્સની પરીક્ષાની કામગીરીમાં પણ સક્રિય હતા. તેમની પરીક્ષા ગત સપ્તાહે જ પૂર્ણ થઈ હતી અને હાલ તેઓ પોતાની ટર્મ પૂર્ણ કરી રહ્યા હતા.

મૂળ કારણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશુંઃ ડીન

મેડિકલ કોલેજના ડીન ડૉ. જયેશ બ્રહ્મભટ્ટે ઘટનાને દુઃખદ અને શોકજનક ગણાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, સમગ્ર ઘટનાની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે અને પોલીસ કાર્યવાહી અંતર્ગત મૂળ કારણ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. ભૂતકાળમાં યોગેન્દ્ર પ્રજાપતિ અંગે કોઈ ફરિયાદ મેડિકલ કોલેજ તંત્રને મળી ન હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. હાલ પોલીસ દ્વારા એમએલસી મુજબની જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

મેડિકલ શિક્ષણનો પાયો એટલે એનાટોમી વિભાગ

મેડિકલ શિક્ષણમાં એનાટોમી વિષયનું વિશેષ મહત્વ છે. તેમાં માનવ શરીરની રચના, હાડકાં, સ્નાયુઓ, નસો અને આંતરિક અંગો અંગે વિદ્યાર્થીઓને વિગતવાર અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. ડિસેક્શન હોલમાં વિદ્યાર્થીઓને માનવ શરીરની રચનાનો પ્રાયોગિક અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. તબીબી શિક્ષણમાં આ તાલીમને મહત્વપૂર્ણ પાયારૂપ ગણવામાં આવે છે. આ જ ડિસેક્શન હોલમાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટરનું મોત થતાં મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને તબીબી સ્ટાફમાં પણ ભારે શોકની લાગણી જોવા મળી હતી.

આત્મહત્યા એ કોઈ ઉકેલ નથી

જો તમને આત્મહત્યાના વિચારો આવી રહ્યા હોય, અથવા તમે કોઈ મિત્ર વિશે ચિંતિત હોવ, અથવા તમને ભાવનાત્મક ટેકોની જરૂર હોય, તો કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જે હંમેશા તમારી વાત સાંભળવા માટે તૈયાર હોય છે. સ્નેહા ફાઉન્ડેશન - 04424640050 (24x7 ઉપલબ્ધ) અથવા iCall, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ હેલ્પલાઇન 9152987821 પર કૉલ કરો (સોમવારથી શનિવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ)

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સુરતમાં તબીબે ટૂંકાવ્યું જીવન
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