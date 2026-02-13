સુરતના માથાભારે ચિરાગ ગોટીનો વધુ એક કાંડ, પાર્ટનરે અપહરણ, મારપીટ અને ગેરકાયદે ઉઘરાણીની ફરિયાદ નોંધાવી
બીલીમોરા પોલીસ મથકમાં ચિરાગ ગોટી સામે મારપીટ, અપહરણ અને ગેરકાયદે ઉઘરાણી સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : February 13, 2026 at 4:53 PM IST
નવસારી: સુરતના કથિત માથાભારે તરીકે ઓળખાતા ચિરાગ ગોટી વિરુદ્ધ હવે કાનૂની ગાળિયો કસાઈ રહ્યો છે. બીલીમોરા પોલીસ મથકમાં તેની સામે મારપીટ, અપહરણ અને ગેરકાયદે ઉઘરાણી સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
માહિતી મુજબ, વર્ષ 2024 દરમિયાન ચિરાગ ગોટી અને પાર્થ મિયાણી વચ્ચે ધંધાકીય લેવડદેવડને લઈને વિવાદ ઉભો થયો હતો. ધંધામાં રૂ. 11,000 ની ખોટ આવતા, આ રકમ પોતાના પાર્ટનર પાર્થે લીધા હોવાનો આક્ષેપ ચિરાગે કર્યો હતો. આ મુદ્દે ગુસ્સે ભરાયેલા ચિરાગે પાર્થને ઓફિસમાં બોલાવી તેની સાથે મારપીટ કરી હતી.
આટલું જ નહીં, આરોપ છે કે ચિરાગ પાર્થને જબરદસ્તી ગાડીમાં બેસાડી સુરત લઈ ગયો અને એક ફાર્મ હાઉસ પર આખી રાત સુધી રોકી રાખ્યો. ત્યાં પાર્થ પાસેથી રૂ. 11,000 વસૂલ્યા બાદ તેને છોડવામાં આવ્યો હતો. મારપીટનો વીડિયો પણ મોબાઇલમાં શૂટ કરીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરાયો હતો, જે ઘટનાની ગંભીરતા દર્શાવે છે. મારપીટને કારણે પાર્થના પગમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું અને તેને સુરતમાં સારવાર લેવી પડી હતી. વધુમાં, ઘટનાની જાણ કોઈને કરશે તો જાનથી મારી નાખીશ તેવી ધમકી પણ ચિરાગે આપી હોવાનો આક્ષેપ છે.
હાલમાં સુરતમાં ચિરાગ ગોટી વિરુદ્ધ અન્ય ગુનાઓ નોંધાતા પાર્થ મિયાણીની હિંમત ખુલી અને તેણે બીલીમોરા પોલીસ મથકમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસ દ્વારા ગુનો દાખલ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરાઈ છે. હવે બીલીમોરા પોલીસ સુરતથી ટ્રાન્સફર વોરંટનો કબજો મેળવી આરોપીને કાયદેસર કસ્ટડીમાં લેવા તજવીજ કરી રહી છે. સમગ્ર મામલે પોલીસની કાર્યવાહી પર સૌની નજર ટકેલી છે.
ચીખલી વિભાગના ડીવાયએસપી ભગીરથસિંહ ગોહિલે માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, 2024ના રોજ સુરતના માથાભારે ચિરાગ ગોટી અને તેની સાથે કામ કરનાર પાર્થ મિયાણીને પાર્થ ઘુટી એ માર માર્યો હતો. તેમજ તેનો વિડીયો બનાવી જેમાં રૂપિયા 11000 રૂપિયા તેણે લઈ લીધા છે તે કઢાવવા માટે બળજબરી કરી મૃત્યુ નીપજાવે તેવો ભય પેદા કરી તેની પાસેથી પૈસા કઢાવ્યા હતા. જેને લઈને આજરોજ બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પાર્થ મિયાણીએ ઘનશ્યામ ગોટી વિરુદ્ધમાં આજરોજ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
