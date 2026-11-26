બારડોલી નહેર હત્યાકાંડમાં વધુ એક બાળકનો મૃતદેહ મળ્યો, 8 દિવસના રિમાન્ડ પર આરોપી
સરભણની નહેરમાંથી 3 વર્ષીય પ્રથમેશ પાટીલનો મૃતદેહ મળ્યો; વીમા પોલિસીના કૌભાંડનો ભાંડો ફૂટવાની ભીતિમાં પરિવારને ખતમ કરાયો હોવાની પોલીસને આશંકા
Published : November 26, 2026 at 6:25 PM IST
બારડોલી: સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના ઉવા–સેજવાળ નજીક નહેરમાં શ્રમજીવી પરિવારને ફેંકી દેવાના ચોંકાવનારા હત્યાકાંડમાં તપાસ દરમિયાન વધુ એક બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. સરભણ ગામ નજીક પસાર થતી નહેરમાંથી ત્રણ વર્ષીય પ્રથમેશ પાટીલનો મૃતદેહ મળી આવતા પરિવારના છ સભ્યોને નહેરમાં ફેંકી દેવાના મામલામાં તપાસ વધુ ગંભીર બની છે. ફાયર વિભાગના જવાનો દ્વારા મૃતદેહને નહેરમાંથી બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. મૃતક પ્રથમેશની ઓળખ તેના સગાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
આ તરફ, જીવ બચાવી બહાર આવેલા 13 વર્ષીય બાળકની ઓળખના આધારે સુરત જિલ્લા પોલીસે મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લાના પારોલામાંથી દયાનંદ ઉર્ફે ખાંડીયા રામદાસ બદાણે (ઉંમર 33)ને ઝડપી પાડ્યો છે. ગતરોજ આરોપીને બારડોલી કોર્ટમાં રજૂ કરી 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોર્ટે 8 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
પોલીસ તપાસમાં હવે આ હત્યાકાંડ પાછળ વીમા પોલિસીનું કૌભાંડ હોવાની આશંકા સામે આવી રહી છે. મૃતક કવિતાના પ્રથમ પતિના અકસ્માતમાં મૃત્યુને વીમા ક્લેમ સાથે જોડીને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ પતિના અવસાન બાદ કવિતા દ્વારા કોર્ટમાં બોગસ ક્લેમ કરવામાં આવ્યો હોવાની અને આ કૌભાંડનો ભાંડો ફૂટવાની ભીતિમાં હત્યારાઓએ પરિવારને નિશાન બનાવ્યો હોવાની પોલીસને શંકા છે. જોકે, આ સમગ્ર બાબત હાલ તપાસનો વિષય છે.
આઠ દિવસના રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસ આરોપીની પૂછપરછ કરી સહઆરોપીઓની સંડોવણી, ઘટનાનું આયોજન, પરિવારને ક્યાં લઈ જવાયો હતો અને હત્યાકાંડ પાછળના આર્થિક કારણો અંગે તપાસ કરશે. સાથે જ હજુ એક લાપતા બાળકની શોધખોળ પણ તેજ કરવામાં આવી છે.
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ત્રણ ટીમો મહારાષ્ટ્રમાં તપાસ કરી રહી છે. એલસીબી, એસઓજી અને ટેકનિકલ ટીમો પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. આજરોજ વધુ એક બાળકનો મૃતદેહ મળતા તપાસમાં નવી કડી મળી છે, હવે પોલીસ સહઆરોપીઓ સુધી પહોંચવા અને એક લાપતા બાળકનો પત્તો મેળવવા સઘન તપાસ કરી રહી છે.
સુરત જિલ્લા એસપી રાજેશ ગઢિયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ સમગ્ર બાબતને લઈને પોલીસ દ્વારા ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હજુ એક મુદ્દાનો પતો લાગ્યો નથી તે શોધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે તેમજ જે મુખ્ય સૂત્રધાર છે તે પોલીસ પકડથી દૂર છે તેને પણ ઝડપવા અલગ અલગ ટીમો કામ કરી રહી છે. મુખ્ય સૂત્રધાર પકડાયા પછી જ સમગ્ર કાંડનું સાચું કારણ જાણવા મળશે.
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