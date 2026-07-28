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ગાંધીનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત વધુ એક બાળકનું મોત, અત્યાર સુધીમાં પાટનગરમાં બે બાળકોના મોત

ગાંધીનગર જિલ્લાના ચરાડામાં ચાર વર્ષનો બાળક બે દિવસ પહેલા ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો હતો.

ગાંધીનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત વધુ એક બાળકનું મોત
ગાંધીનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત વધુ એક બાળકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 5:35 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે. રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસો સામે આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન પાટનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત વધુ એક બાળકનું મોત થયું છે. માણસાના ચરાડામાં રહેતો 4 વર્ષના બાળકનું બે દિવસની સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું હતું.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસથી ત્રણ બાળકો સંક્રમિત થયા છે. જેમાં જાસપુરના બાળકનો મોત થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે ચરાડાના બાળકનું પણ બે દિવસની ટૂંકી સારવાર બાદ ખાનગી હોસ્પિટલમાં મોત થયું છે. આ સાથે જ જિલ્લામાં મોતનો આંકડો બે ઉપર પહોંચ્યો છે. ચરાડાથી આજોલ તરફ જતા રોડ ઉપર ચરાડા ગામની સીમમાં પરિવાર સાથે રહેતો ચાર વર્ષિય બાળક બે દિવસ પહેલા ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો હોવાનું જાહેર થયું હતું. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ઘરની આસપાસના 50 મકાનોમાં સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો.

ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતના અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ગૌતમ નાયકે માણસા તાલુકાના ચરાડા ગામની સીમમાં રહેતા ચાર વર્ષનો બાળક ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ બાળક માણસાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યો હતો. બાળક સંક્રમિત થતા તેના ઘરમાં અને આસપાસના વિસ્તારમાં આરોગ્યની ટીમો મોકલી દેવામાં આવી હતી અને આ ટીમો દ્વારા આ વાયરસને અટકાવવા માટે દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગત 29 જૂનથી અત્યાર સુધી ત્રણ ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ સામે આવ્યા છે. બાળકના સેમ્પલ લઈને જીએમઇઆરએસ મેડિકલ હોસ્પિટલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

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TAGGED:

ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ
CHANDIPURA VIRUS INFECTION
GANDHINAGAR
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