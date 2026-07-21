BJP ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ સામેનો વધુ એક કેસ પાછો ખેંચાયો, કોર્ટમાં સરકારે શું કારણ આપ્યું?
પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન આ કેસ વર્ષ 2018 દરમિયાન નિકોલ પોલીસ મથકે નોંધાયો હતો.
Published : July 21, 2026 at 7:00 PM IST
અમદાવાદ: પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન વર્ષ 2018માં નિકોલ પોલીસ મથકે નોંધાયેલા કેસમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે રાજ્ય સરકારની અરજી મંજૂર કરતાં વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ સહિતના આરોપીઓને નિર્દોષ મુક્ત કર્યા છે. રાજ્ય સરકારે જાહેર હિત, સમાજમાં શાંતિ અને સામાજિક સૌહાર્દ જાળવવાના હેતુથી કેસ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો હોવાનું કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
વિશેષ સરકારી વકીલ તારાબા ચુડાસમાએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સરકાર સ્તરે કેસ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે પણ તેને મંજૂરી આપી છે. કેસના રેકોર્ડ મુજબ ઘટનામાં કોઈ વ્યક્તિને શારીરિક કે નાણાકીય નુકસાન થયું ન હતું. જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યવાહી પરત ખેંચવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
કોર્ટે સરકારી વકીલની રજૂઆત અને કેસના રેકોર્ડનું અવલોકન કર્યા બાદ નોંધ્યું કે, કેસ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય જાહેર હિતમાં લેવાયો છે અને તેમાં કોઈ મલિન ઈરાદો જણાતો નથી. તેથી હાર્દિક પટેલ સહિતના આરોપીઓને નિર્દોષ છોડવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો. આ કેસ વર્ષ 2018 દરમિયાન નોંધાયો હતો.
ફરિયાદ મુજબ હાર્દિક પટેલ સહિતના પાટીદાર આગેવાનો પાટીદારોને અનામત અને ખેડૂતોના દેવા માફીની માંગ સાથે નિકોલ ખાતે પ્રતિક ઉપવાસનું આયોજન કરવા માંગતા હતા. પોલીસનો આરોપ હતો કે જરૂરી પરવાનગી વિના રેલી અને ઉપવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને પોલીસ રોકવા જતા આરોપીઓએ કાયદો હાથમાં લઈને સરકારી ફરજમાં અડચણ ઉભી કરી હતી.
નિકોલ પોલીસ મથકે IPCની કલમ 143, 147, 149, 353, 188, 186, 120બી, 294, 34 અને 506 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ 19 ઓગસ્ટ, 2018ના રોજ દયાવાન ફાર્મ ખાતે PAASના કાર્યકરો ભેગા થયા હતા અને ત્યાંથી પરવાનગી વગર રેલી સ્વરૂપે ઉપવાસ સ્થળે જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. પોલીસે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છતાં કાર્યકરો ઉશ્કેરાયા હતા અને બાદમાં પોલીસે છ લોકોની અટકાયત કરી હતી.
આ કેસ દરમિયાન અગાઉ હાર્દિક પટેલ કોર્ટમાં હાજર ન રહેતા તેમની સામે ધરપકડ વોરંટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યા બાદ અને કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહેવાની બાહેંધરી આપતા ધરપકડ વોરંટ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. અનામત આંદોલન દરમિયાન અમદાવાદ DCB પોલીસ મથકે નોંધાયેલા અન્ય એક કેસમાં રાજ્ય સરકારે કાર્યવાહી પરત ખેંચવાની અરજી કરી હતી, જેને અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટે મંજૂરી આપી હતી. તે કેસમાં પણ હાર્દિક પટેલ સહિતના આરોપીઓને રાહત મળી હતી. આ રીતે પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન નોંધાયેલા કેસોમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા તબક્કાવાર કાર્યવાહી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા આગળ વધી રહી છે.
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