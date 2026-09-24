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કેદીઓના હુન્નરથી ગુજરાતની જેલોમાં ધમધમ્યો કરોડોનો કારોબાર ! ઉદ્યોગો-પેટ્રોલ પંપનું ₹44 કરોડનું ટર્નઓવર

વર્ષ 2025-26ના વાર્ષિક પ્રગતિ અહેવાલ મુજબ, રાજ્યની વિવિધ જેલોમાં સજા ભોગવતા કેદીઓને અલગ-અલગ રોજગારલક્ષી કૌશલ્યની તાલીમ આપવામાં આવે છે.

કેદીઓના હુન્નરથી ગુજરાતની જેલોમાં ધમધમ્યો કરોડોનો કારોબાર !
કેદીઓના હુન્નરથી ગુજરાતની જેલોમાં ધમધમ્યો કરોડોનો કારોબાર ! (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 3:44 PM IST

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ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: જેલ એટલે માત્ર સજા ભોગવવાનું સ્થળ નહીં, પરંતુ સજા પૂર્ણ થયા બાદ કેદી ફરી સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં આત્મસન્માન સાથે જોડાઈ શકે તે માટે તેને કૌશલ્ય આપવાનું કેન્દ્ર પણ બની શકે છે. ગુજરાત રાજ્ય જેલ વિભાગ દ્વારા કેદીઓના પુનર્વસન અને સુધારણા માટે હાથ ધરવામાં આવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હવે આ દિશામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. વર્ષ 2025-26ના વાર્ષિક પ્રગતિ અહેવાલ મુજબ, રાજ્યની વિવિધ જેલોમાં સજા ભોગવતા કેદીઓને અલગ-અલગ રોજગારલક્ષી કૌશલ્યની તાલીમ આપવામાં આવે છે. તાલીમ બાદ તેઓ માત્ર પ્રમાણપત્ર લઈને બેસી રહેતા નથી, પરંતુ જેલ ઉદ્યોગોના વિવિધ એકમોમાં વાસ્તવિક કામ પણ કરે છે અને વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવામાં યોગદાન આપે છે.

માત્ર તાલીમ નહીં, કેદીઓ કામ પણ કરે છે

વર્ષ દરમિયાન રાજ્યની જેલોમાં કુલ 1,878 કેદીઓને કૌશલ્યવર્ધક તાલીમ આપવામાં આવી હતી. જેમાં NGOના સહયોગથી 1,352 કેદીઓને તાલીમ અપાઈ હતી. તેમાં 1,088 પુરુષ અને 264 મહિલા કેદીઓનો સમાવેશ થાય છે.આ ઉપરાંત જેલ ઉદ્યોગોના માધ્યમથી 516 પુરુષ કેદીઓને રોજગારલક્ષી તાલીમ આપવામાં આવી હતી. વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ અને લાજપોર મધ્યસ્થ જેલો આ પ્રકારની તાલીમ અને જેલ ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિઓમાં આગળ રહી છે.અર્થાત્, જેલ વિભાગનો મોડલ માત્ર ‘કામ શીખવવા’ પૂરતો નથી. કેદીઓને જે હુન્નર શીખવવામાં આવે છે, તેમાંથી ઘણા કેદીઓને જેલની અંદર જ કામ કરવાની તક પણ આપવામાં આવે છે. આ કામના બદલામાં તેમને મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવે છે.

કેદીઓના હુન્નરથી ગુજરાતની જેલોમાં ધમધમ્યો કરોડોનો કારોબાર !
કેદીઓના હુન્નરથી ગુજરાતની જેલોમાં ધમધમ્યો કરોડોનો કારોબાર ! (ETV Bharat Gujarat)

ફર્નિચરથી લઈને કપડાં સુધી, કેદીઓના હાથનું ઉત્પાદન

જેલ ઉદ્યોગોમાં કેદીઓ વિવિધ પ્રકારના કામ કરે છે. તેમાં કાર્પેન્ટ્રી એટલે કે સુથારીકામ, ફર્નિચર બનાવવાનું કામ, વણાટ, દરજીકામ, બેકરી, ભજીયા હાઉસ, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ અને કેમિકલ સંબંધિત એકમોનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને કાર્પેન્ટ્રી વિભાગમાં કેદીઓ લાકડાનું કામ શીખે છે અને ફર્નિચર સહિતની વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં જોડાય છે. આ રીતે તાલીમ તેમને જેલની અંદર કામ કરવાની કુશળતા આપે છે અને મુક્ત થયા બાદ પણ આ હુન્નરથી રોજગાર મેળવવાની શક્યતા ઊભી થાય છે. વણાટ અને દરજીકામ જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ કેદીઓ વ્યવહારુ તાલીમ સાથે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે. બીજી તરફ બેકરી અને ભજીયા હાઉસ જેવા એકમોમાં ખાદ્યપદાર્થોના ઉત્પાદન અને વેચાણની કામગીરીમાં કેદીઓ જોડાય છે.

જેલમાં કેદીઓના કૌશલ્ય થકી કમાણી
જેલમાં કેદીઓના કૌશલ્ય થકી કમાણી (ETV Bharat Gujarat)

કેદીઓની કુશળતાથી કમાણી

કેદીઓની આ કુશળતાના કારણે જેલ ઉદ્યોગોનું ઉત્પાદન પણ નોંધપાત્ર રહ્યું છે. વર્ષ 2025-26 દરમિયાન વિવિધ જેલ ઉદ્યોગોમાંથી કુલ ₹14.75 કરોડની ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન થયું હતું. આમાં વણાટ વિભાગે ₹4.78 કરોડ અને બેકરી વિભાગે ₹4.77 કરોડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. અમદાવાદ અને સુરતની લાજપોર જેલમાં ભજીયા હાઉસ મારફતે જ વર્ષ દરમિયાન ₹35.89 લાખનું ઉત્પાદન થયું હતું. ઉત્પાદન કર્યા બાદ આ વસ્તુઓનું વેચાણ પણ કરવામાં આવે છે. જેલ વિભાગે કેદીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી વસ્તુઓના વેચાણ થકી કુલ ₹13.11 કરોડથી વધુની આવક મેળવી હતી. તેમાં સામાન્ય જનતાને સીધા વેચાણનો હિસ્સો ₹6.67 કરોડથી વધુ રહ્યો હતો. ઉત્પાદનની દૃષ્ટિએ અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ ₹5.85 કરોડના ઉત્પાદન સાથે પ્રથમ સ્થાને રહી હતી.

અમદાવાદ મઘ્યસ્થ જેલ
અમદાવાદ મઘ્યસ્થ જેલ (Etv Bharat Gujarat)

513 કેદીઓ કામે જોડાયા, ₹2.96 કરોડનું મહેનતાણું

આ ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં કુલ 513 કેદીઓને કામે લગાડવામાં આવ્યા હતા. એટલે કે તાલીમ અને વાસ્તવિક કામ વચ્ચે સીધું જોડાણ બનાવવામાં આવ્યું છે. કેદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા કામ બદલ તેમને મહેનતાણું પણ ચૂકવવામાં આવ્યું છે. વર્ષ દરમિયાન આ કેદીઓને કુલ ₹2.96 કરોડથી વધુનું વેતન ચૂકવવામાં આવ્યું હતું.સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલના એસપી ગૌરવ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે હાલ અલગ-અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આશરે 600 જેટલા કેદીઓ કાર્યરત છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ જેલ ઉદ્યોગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નફો કમાવવાનો નહીં, પરંતુ કેદીઓનું કલ્યાણ અને પુનર્વસન છે. ગૌરવ અગ્રવાલના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઉત્પાદનોની કિંમત બજારને અનુરૂપ સ્પર્ધાત્મક રાખવામાં આવે છે અને સામાન્ય રીતે આશરે 4થી 5 ટકા પ્રોફિટ માર્જિન રહે છે. કાર્પેન્ટ્રી, ટેલરિંગ અને વીવિંગ જેવા ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ કેદીઓ કામ કરે છે.

સુથારી અને ફર્નીચરનું કામ કરતા કેદીઓ
સુથારી અને ફર્નીચરનું કામ કરતા કેદીઓ (Etv Bharat Gujarat)

જેલ ઉદ્યોગથી પેટ્રોલ પંપ સુધીનું મોડલ

જેલ વિભાગની પ્રવૃત્તિ માત્ર જેલની અંદરના ઉદ્યોગો સુધી મર્યાદિત નથી. વડોદરા દંતેશ્વર ખાતેના ‘પ્રિઝનર વેલ્ફેર ફંડ પેટ્રોલ પંપ’ મારફતે વર્ષ દરમિયાન ₹28.55 કરોડથી વધુનું વેચાણ થયું હતું. આ પેટ્રોલ પંપની પ્રવૃત્તિમાંથી કેદી કલ્યાણ ફંડમાં ₹31.90 લાખનો ચોખ્ખો નફો જમા થયો છે. ગૌરવ અગ્રવાલના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર રાજ્યની જેલ પ્રવૃત્તિઓ અને પેટ્રોલ પંપને મળીને રાજ્યસ્તરે આશરે ₹44 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું છે.

કેદીઓની આ કુશળતાના કારણે જેલ ઉદ્યોગોનું ઉત્પાદન પણ નોંધપાત્ર રહ્યું
કેદીઓની આ કુશળતાના કારણે જેલ ઉદ્યોગોનું ઉત્પાદન પણ નોંધપાત્ર રહ્યું (Etv Bharat Gujarat)

ખેતી અને ગૌશાળામાં પણ કેદીઓનો પરિશ્રમ

કેદીઓની ભાગીદારી જેલ ઉદ્યોગ પૂરતી સીમિત નથી. ખેતીવાડી અને ગૌશાળા ક્ષેત્રે પણ કેદીઓ કામ કરી રહ્યા છે. વર્ષ દરમિયાન 74 કેદીઓના પરિશ્રમથી ₹1.41 કરોડનું ઉત્પાદન થયું હતું. તમામ ખર્ચ બાદ જેલ વિભાગને ₹24.26 લાખનો ચોખ્ખો નફો મળ્યો હતો. નફાની દૃષ્ટિએ જૂનાગઢ ઓપન જેલે ₹15.55 લાખ અને અમરેલી ઓપન જેલે ₹15.32 લાખનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો.

ગૌરવ અગ્રવાલ, એસપી, સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલ, અમદાવાદ
ગૌરવ અગ્રવાલ, એસપી, સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલ, અમદાવાદ (Etv Bharat Gujarat)

કેદીઓએ બનાવેલી વસ્તુઓ ખરીદવી હોય તો?

કેદીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી ફર્નિચર, વણાટ, દરજીકામ, બેકરી સહિતની વસ્તુઓ ખરીદવા ઇચ્છતા લોકો માટે જેલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવતા સીધા વેચાણ કેન્દ્રોનો સંપર્ક કરી શકાય છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ સહિત જ્યાં જેલ ઉદ્યોગની વેચાણ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ હોય ત્યાંથી ઉત્પાદનોની ખરીદી કરી શકાય છે. જોકે, કયા ઉત્પાદનો ક્યાં ઉપલબ્ધ છે અને ખરીદીની હાલની પ્રક્રિયા શું છે તે જાણવા માટે સંબંધિત જેલના જેલ ઉદ્યોગ વિભાગનો સંપર્ક કરવો જરૂરી રહેશે. આ રીતે ખરીદેલી વસ્તુ માત્ર એક પ્રોડક્ટની ખરીદી નથી, પરંતુ કેદીઓના હુન્નરને પ્રોત્સાહન આપવાની અને તેમના પુનર્વસનના પ્રયાસમાં ભાગીદાર બનવાની તક પણ છે.

વર્ષ 2025-26માં વણાટ વિભાગે ₹4.78 કરોડનું ઉત્પાદન કર્યુ
વર્ષ 2025-26માં વણાટ વિભાગે ₹4.78 કરોડનું ઉત્પાદન કર્યુ (Etv Bharat Gujarat)

કેદીઓને કૌશલ્ય શીખવીને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો હેતુ

આ સમગ્ર વ્યવસ્થાનો મહત્વનો ભાગ એ છે કે કેદીને જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ જીવન ફરી શરૂ કરવા માટે કોઈ હુન્નર મળે. ફર્નિચર બનાવવાનું હોય, વણાટ હોય, દરજીકામ હોય કે બેકરીમાં કામ, આ પ્રકારની તાલીમ અને વ્યવહારુ અનુભવ કેદીઓને રોજગારલક્ષી કૌશલ્ય આપે છે. જેલ વિભાગનો અભિગમ નફા કરતાં કેદીઓના કલ્યાણ, સુધારણા અને પુનર્વસન પર કેન્દ્રિત હોવાનું એસપી ગૌરવ અગ્રવાલે જણાવ્યું છે. આ દિશામાં ગુજરાતની જેલો માત્ર સજા ભોગવવાની જગ્યા નહીં, પરંતુ કેદીઓને કૌશલ્ય શીખવીને આત્મનિર્ભર બનાવવાના ‘સુધારગૃહ’ તરીકે કામ કરી રહી છે.

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TAGGED:

PRISONER REHABILITATION
SKILL DEVELOPMENT IN JAILS
PRISONER REFORMATION
જેલમાં કેદીઓને તાલિમ
SKILL AND DEVELOPMENT

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